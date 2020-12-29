Yılbaşı Gecesini Unutulmaz Hale Getirecek 4 Parlak Fikir

Yılbaşı akşamını, hatta başlamışken akabinde gelecek günleri eğlenceli geçirmek için bir değil, iki üç değil, dört önerimiz var. Bu öneriler sayesinde hem daha yaratıcı hem de daha eğlenceli bir yılbaşı gecesi geçireceğine emin olabilirsin.

Fibbage

Fibbage © Fibbage

Oyun konsolunu veya bilgisayarı ana üs, cep telefonlarınızı da mobil kumanda olarak kullanacağınız bu oyunun eğlencesine kefiliz. Yalanlar, blöfler, kelime uydurmacalar, bahane kurmacalar, hepsi burada. Biraz birbirinize düşürebilir ama tatlı tatlı, huzur kaçırmadan! Not: İngilizce gerektirir.

Highlights of the Year

Highlights of the Year © Highlights of the Year

Güldük eğlendik, biraz da duygusal anlar yaşayalım. PDF olarak indirip basabileceğiniz bu oyun kartları ile birbirinize bu yıl hakkındaki favori şeylerinizi anlatacak (zor tabii), anılar paylaşacak, sevdiklerinizle daha derinden tanışacaksınız. İngilizce gerektirir.

İki doğru & Bir yalan – Yılbaşı versiyonu

İki doğru & Bir yalan, herkesin kendi hakkında üç hikaye anlatması veya bilgi vermesi ile başlıyor. Bunlardan ikisi doğru, üçüncüsü yalan. Kalan kişiler de hangisi doğru, hangisi yalan bulmaya çalışıyor, en çok doğru tahmin yapan kazanıyor. Bu oyunun yılbaşı versiyonunda ise yeni yıl hedeflerimizden bahsediyoruz, ikisi doğru, biri yalan. Yalanlarınız ne kadar minimal, doğrularınız ne kadar kabına sığmaz olursa oyun o kadar zorlaşıyor ve zevkli hale geliyor.

VR oyunları

Red Bull Air Race: The Game © Red Bull

Özellikle bir oyun ismi vermeyelim. Bulabildiğiniz tüm ücretsiz mobil VR oyunlarını indirin. En azından ilk bölümleri oynatacaktır ki amacımız için yeterli. Özellikle teknoloji ile pek alakası olmayan aile üyeleri (Evet anneler, size diyoruz) konuya o kadar yabancı ki, tepkileri ve oyunu becerememeleri inanılmaz eğlenceli. Burada eğlencemiz oyunun kendisi değil, ailemize oynatmak ve tepkilerini video olarak kaydetmek. Anıysa anı, karın tuta tuta kahkaha ise kahkaha.

Bonus tur: Sürpriz istasyonu

Meyveler, baharatlar, gıda boyaları, şekerlemeler ve alışılmadık birkaç şey daha: Acı biberler, sebzeler, tuz… İşin oyun kısmı ise herkesin bir ev sakinine sürpriz birer tarif hazırlaması, ancak içinde ne olduğunu söylememesi. Ceza da olabilir – ödül de! Bir noktadan sonra ortalık kirlenmiyor değil, ancak etraf ne kadar battıysa o kadar eğleniliyor!

Ve tabii ki mokteyller

Parlak fikirlerinizi bir mokteyle dönüştürmeye ne dersiniz? Red Bull ile hazırlayabileceğiniz sıra dışı ve lezzetli kokteyllerden birini hemen aşağıdan izleyebilirsin.