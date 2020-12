Yılbaşı Gecesi İzlenebilecek En İyi Filmler

Zorlu geçen bu yılı atlatmak kesinlikle dev bir kutlamayı hak ediyor olsa da 2020'deki diğer tüm tatillerimiz gibi, yılbaşı da çok farklı olacak. Bu seferlik kalabalık partilere gitmek yerine, bir kase patlamış mısır alıp evde oturmak, kanepeye kurulup güzel bir şeyler izlemek muhtemelen daha iyi bir fikir. Elbette sevdiğiniz insanlarla yılbaşı kutlamakla tamamen aynı şey değil, ama iyi bir filmle her şey çok daha keyifli olabilir.

1- Poseidon (2006)

2- About Time (2013)

3- Rent (2005)

4- True North (2019)

5- The Age of Adaline (2015)

6- Under the Tuscan Sun (2003)

7- The Apartment (1960)

Klasiklerden hoşlananlar için 1960 yapımı The Apartment son derece ideal bir film olabilir. Jack Lemmon ve Shirley MacLaine’in başrolünde yer aldığı yapım gösterime girdiği yıl “En İyi Film” Oscar’ı da dahil olmak üzere tam beş dalda Oscar ödülünün sahibi olmuştu.

8- Goodnight Brooklyn (2017)