Yılbaşı Gecesi İzlenebilecek En İyi Filmler

Zorlu geçen bu yılı atlatmak kesinlikle dev bir kutlamayı hak ediyor olsa da 2020'deki diğer tüm tatillerimiz gibi, yılbaşı da çok farklı olacak. Bu seferlik kalabalık partilere gitmek yerine, bir kase patlamış mısır alıp evde oturmak, kanepeye kurulup güzel bir şeyler izlemek muhtemelen daha iyi bir fikir. Elbette sevdiğiniz insanlarla yılbaşı kutlamakla tamamen aynı şey değil, ama iyi bir filmle her şey çok daha keyifli olabilir.

Sizin için yılbaşını keyifli kılacağına inandığımız, farklı türlerden en iyi “Yılbaşı Gecesi” filmlerini bir araya getirdik.

1- Poseidon (2006)

Poseidon (2006) © https://www.fandango.com/

Wolfgang Petersen’ın yönettiği bu aksiyon filminde, yapılmış en büyük cruise gemilerinden biri olan SS Poseidon, tüm yolcularıyla birlikte keyifli bir yılbaşı akşamına hazırlanmaktadır. Gel gelelim gemideki yolcular kısa süre sonra başlarına gelecek büyük felaketten habersizdir. Dev bir dalga gemiye çarptığında herkes için bir hayatta kalma yarışı başlar. Belki bu yılbaşı evde olmak canınızı biraz sıkmış olabilir, ama bu filmi izlerken kesinlikle “beterin beteri varmış” diyeceksiniz.

2- About Time (2013)

About Time (2013) © popsugar.com

21 yaşındaki Tim, zamanda yolculuk yapabildiğini ve hayatında o güne dek olanları değiştirebileceğini keşfeder. Ancak bir kız arkadaş edinerek dünyasını daha iyi kılma kararı, düşündüğü kadar kolay olmayacaktır. Richard Curtis’in yönettiği ve başrollerinde Domhnall Gleeson ve Rachel Adams’ın yer aldığı bu romantik komedi filmi hem güldürüyor hem de hüzünlendiriyor.

3- Rent (2005)

Rent (2005) © lebeauleblog.com

Eminiz ki müzikseverler, RENT'i favori müzikal filmlerinden biri olarak çoktan listelerine almışlardır. İlk bölümü Noel Arifesi ile Yeni Yıl arasında geçen film, yeni bir yılın insanlarda yarattığı umut dolu duyguları başarıyla gösteriyor.

4- True North (2019)

True North: Toronto'da Basketbolun Yükselişi

2019 sezonunda Kawhi Leonard önderliğinde tarihinin ilk NBA şampiyonluğuna yürüyen Toronto Raptors hiç şüphesiz geçen yılın en çok konuşulan spor olaylarından birine imza atmıştı. True North belgeselinde de, NBA hayaliyle yanıp tutuşan üç gencin günümüzün popüler basketbol şehri Toronto'da hedeflerine ulaşmak için gösterdiği mücadeleye konuk oluyoruz. Şampiyon takımın genlerindeki basketbol kültürüne bir yolculuk yapabileceğin bu belgeseli hemen yukarıdan Türkçe altyazı ile izleyebilirsin.

5- The Age of Adaline (2015)

The Age of Adaline (2015) © bcheights.com

Evli bir kadın olan Adeline, bir Aralık gecesi arabasıyla kaza yapar ve birçok kişinin imkansız olduğuna inanacağı bir şey yaşanır. Adeline’in bedeni kazanın ardından yaşlanmayı durdurmuştur. Adaline, yıllar sonra Ellis Jones adında bir adamla tanışır ve tutkuları yeniden harekete geçer. Ellis ile olan aşk hikayesi epik ve çağlar boyunca zamansız kalacaktır.

6- Under the Tuscan Sun (2003)

Under the Tuscan Sun (2003) © .italytravelandlife.com

113 dakika boyunca sıcak Tuscan güneşinin altında geçen eşsiz sahneler ve yeni yılın umudunu iliklerinize kadar hissedeceğiniz pozitiflikte bir film arıyorsanız bu film tam size göre! Audrey Wells’in yönettiği yapım, bir yazar olan Frances’in Tuscan’da bir villa alıp yepyeni bir hayata başlamasını konu alıyor.

7- The Apartment (1960)

The Apartment (1960) © letterboxd.com

Klasiklerden hoşlananlar için 1960 yapımı The Apartment son derece ideal bir film olabilir. Jack Lemmon ve Shirley MacLaine’in başrolünde yer aldığı yapım gösterime girdiği yıl “En İyi Film” Oscar’ı da dahil olmak üzere tam beş dalda Oscar ödülünün sahibi olmuştu.

8- Goodnight Brooklyn (2017)

Goodnight Brooklyn

Yılbaşı gecesi efsane bir mekanı yeniden keşfetmeye ne dersiniz?Death By Audio sıradan bir depo alanından çok daha fazlasıydı. New York underground müzik sahnesinin merkezlerinden Death By Audio'nun son günlerini anlatan Goodnight Brooklyn belgeselini hemen yukarıdan Türkçe altyazılı izleyebilirsin!

9- Midnight Run (1988)

Midnight Run (1988) © thescriptlab.com

Jack Walsh, bir çeteden 15 milyon doları zimmetine geçiren Jonathan "Duke" Mardukas’ı adalete teslim etmesi gereken azılı bir ödül avcısıdır. Ancak FBI da intikam almak isteyen çete üyeleriyle birlikte Duke'un peşindedir.

İyi oyuncular ve soluksuz akan bir senaryo izlemek ve bol bol kahkaha atmak istiyorsanız Robert de Niro’nun başrolünde olduğu Midnight Run, nasıl geçeceğini anlayamayacağınız bir iki saat vadediyor.

10- Two Lovers (2008)

Two Lovers (2008) © dtmmr.com

James Gray’in yönettiği ve Brooklyn'de geçen bu romantik-drama filmi, ailesinin evlenmesini istediği kadın ile güzel ama sorunlu yeni komşusu arasında kalan bir adamla ilgili. Dramatik final sahnesi ise uzun süre hatırlanacak bir sahne.

11- Carol (2015)

Carol (2015) © StudioCanal UK

1950'lerde geçen Carol, hayatlarını değiştirecek bir ilişkiye başlayan ve zıt dünyalara ait iki kadını konu alıyor. Elbette, ilk yakınlaşmaları yılın en romantik anlarından birinde, coşkulu bir Yılbaşı Gecesi partisinde oluyor. Filmin tam altı dalda Oscar adayı olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

12- Assault on Precinct 13 (2005)

Assault on Precinct 13 (2005) © exploderblog.com

Kana susamış bir sokak çetesinin saldırısına karşı Los Angeles'ın bir karakol binasını savunmak için bir otoyol devriye memuru, iki suçlu ve bir karakol sekreteri canla başla mücadele ediyor. Yılbaşı gecesini aksiyon dolu geçirmek isteyenler için başrollerde Ethan Hawke ve Laurence Fishburne sizleri bekliyor.

Bonus: North of Nightfall (2018)

Dağlarda Bisiklet Yolculuğu: North of Nightfall