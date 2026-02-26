Özel röportaj: Yunus Emre Gültekin ile zihnin ve cesaretin sınavı
Yamaç paraşütüyle ilk tanıştığın anı hatırlıyor musun? Seni gökyüzüne bağlayan neydi?
Evet, hatırlıyorum. Yamaç paraşütüyle ilk tanışmam abim sayesinde oldu. Abim zaten halihazırda yamaç paraşütü yapıyordu. Ben ise o dönem bu tarz deneyimleri hiç tatmamıştım, bu yüzden biraz korkuyordum. Daha sonra abimin yaptığı çift kişilik uçuşlar vardı. Onun “hadi gel uçalım” çağrısıyla birlikte gittim.
Beraber mi uçtunuz?
Evet, ben yolcuydum, pilot oydu. Yamaç paraşütüyle ilk tanışmam o şekilde oldu. Rüzgarın sesini ilk o zaman duydum.
İlk solo uçuşunda ne hissettin? Korku mu, özgürlük mü?
Genellikle yamaç paraşütüyle uçacak insanların hisleri birbirine benzer. Tepeye çıkarken heyecan ve gerginlik olur. İlk kalkış yapan paraşütleri gördüğünde bu gerginlik daha da artar. Koşuya başladığın anda yine heyecanlı olursun. Ama kalkış yapıldıktan birkaç saniye sonra, yamaç paraşütünün aslında tahmin edildiği kadar korkunç olmadığını fark edersin. O sırada rüzgarın etkisiyle sakinleşip manzaranın keyfini çıkarmaya başlarsın.
Uçuş öncesinde mutlaka yaptığın bir ritüel var mı?
Ben dokuz yıldır uçuyorum. Bu süreç içinde aynı antrenmanları ve uçuşları çok yaptığım için artık bu durum benim için oldukça sıradan hale geldi. Dışarıdan bakıldığında tehlikeli veya çok heyecanlı görünen şeyler, yıllar sonra senin konfor alanın oluyor. Ama yarışmalara hazırlandığımız için ve her zaman daha yükseğe ulaşmaya çalıştığımız için aslında bu konfor alanının içinde bile konfor alanının dışında kalıyorsun. Çünkü her uçuşta daha önce görmediğin, tecrübe etmediğin şeyleri deniyorsun. Bu yüzden özellikle son dönemlerde her zaman bir miktar gerginlik ve heyecan oluyor.
Mental olarak kendini nasıl hazırlıyorsun?
Mental hazırlık sırasında o anın gerginliğini hissedebiliyorsun. Benim şifrem aslında müzik.
Ne tarz müzik dinliyorsun?
Genelde punk müzik dinliyorum. O beni daha çok hype ediyor. Uçuş öncesinde de, sonrasında da gün içinde sık sık dinliyorum.
Yüksek irtifada zor kararlar
En zorlu hava koşulunda yaptığın uçuş hangisiydi?
Hava bazen tahminlerin dışında değişebiliyor. Aslında derin hava tahminleri ve havacılık uygulamaları sayesinde o gün havanın iyi mi kötü mü olacağı büyük ölçüde görülebiliyor. Bulutun nerede oluşacağına kadar tahmin edilebiliyor. Ama bazen tahminlerin dışında durumlar oluyor. Benim en çok gerildiğim hava olayları genellikle Oludeniz’de ekim aylarında bulut içinde kaldığımız zamanlar oluyor. Bazen öyle yoğun bulut oluşuyor ki, dağın tepesindesin ama aşağısı tamamen bulutla kaplı oluyor. Perspektiften dolayı bazı noktalarda açıklık görüyorsun ve o açıklıktan geçip temiz görüşe ulaşman gerekiyor. Aşağıdan fotoğraflar gönderiliyor, biz de o açıklığa göre plan yapıyoruz. Ama bazen biz gidene kadar o açıklık kapanmış oluyor.
Bulutun içindeyken görüş nasıl etkileniyor?
Bulut çok yoğun oluyor. O durumda telefonun konum uygulamasını kullanman gerekiyor ya da tamamen hafızana güveniyorsun. Nerede olduğunu bilerek hareket etmen lazım. Ben bu tarz bir uçuş yaptım, gerçekten oldukça gergindi. Hangi seviyede, hangi noktada çıkacağını tam kestiremiyorsun. Çünkü bulut bazen 300-400 metre kalınlığında olabiliyor.
Gökyüzünde yalnız kaldığında genelde ne düşünüyorsun?
Benim kafa yapım çocukluğumdan beri hayal kurmaya çok yatkın. Bu hiç durmuyor. Boş kaldığım anda, müzik dinlerken sürekli bir şeyler hayal ediyorum. Müzik dinlerken hayal kurmaya daha kolay dalıyorum. Uçuş sırasında bunu fark edip kendimi tekrar ana odaklamaya çalışıyorum. Genelde böyle oluyor.
Spesifik olarak ne hayal ediyorsun?
Çok fazla şey hayal ediyorum ama genelde proje bazlı oluyor. Mesela yakın dönemde paramotorla uçuş günlerinde kurulan rampanın üzerinden gelip ayağımı sürterek parkuru tamamladığımı hayal etmiştim. Bu tarz projeler sürekli aklıma geliyor.
Performansın arkasındaki hazırlık
Beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun?
Camia aslında çok büyük değil. Ölüdeniz gibi bir lokasyonda yaşadığım için çok şanslıyım. Videolarını izleyerek spora başladığım insanlarla tanışalı çok oldu. Hatta tanıştığım kişilerle aynı ekibe girdim. Bu mutluluğu birlikte yaşıyoruz.
Fiziksel olarak kendini uçuşa nasıl hazırlıyorsun?
Uçuş öncesi sadece ısınma yapıyorum. Ama genel olarak uçuşu destekleyecek core antrenmanları ve kardiyo çalışmaları yapıyorum. Koşu ve bisiklet çalışıyorum. Çünkü bizim spor ciddi dayanıklılık gerektiriyor. Akrobasi yapmaya başladığımız anda nabız çok kısa sürede çok yüksek seviyelere çıkabiliyor.
Senin için en unutamadığın uçuş hangisiydi?
2024’te bir yarışma uçuşunda ilk Türkiye şampiyonluğumu ve ilk uluslararası derecemi aldım. İndiğim sırada tüm vücudum elektriklenmiş gibiydi. Konuşamıyordum, ağzımdan anlamsız cümleler çıkıyordu ama o his gerçekten çok güzeldi.
Büyüyen bir tutku, artan hedefler
Türkiye’de yamaç paraşütünün geleceğini nasıl görüyorsun?
Son yıllarda özellikle Red Bull gibi markaların ve sporcuların katkısıyla yamaç paraşütü çok daha fazla duyulmaya başladı. İlerleyen yıllarda hem Türkiye’de hem dünyada çok daha büyük bir topluluk olacağına inanıyorum.
Sınırlarını en çok zorladığın an hangisiydi?
Genellikle yarışma dönemlerinde daha yüksek puan almak için daha önce denemediğimiz hareketleri deniyoruz. Ama asıl zorlayan şey mental taraf oluyor. Önceki yıllarda şunu çok yaşadım: Dışarıdaki problemleri havacılıktan ayırman gerekiyor. Riskli hareketleri tüm sezona yaydığında, yaklaşık 16 aylık bir dönemde insanın psikolojisi değişiyor. Kendine güveniyorsun, önlemlerini alıyorsun, risk oranını düşürüyorsun ama geriye sadece o hareketi denemek kalıyor. İşte o noktada bazen el gitmeyebiliyor. Orada mental olarak kendini rahatlatman veya zihinsel olarak dönüşmen gerekiyor.
Bu spora başlamak isteyip cesaret edemeyenlere ne söylersin?
İlk kez yerden kesildiğinizde ve rüzgarın sesini duyduğunuzda yamaç paraşütünden kopamayacaksınız. O manzaraya karşı süzülmek gerçekten çok özel bir his. Ayrıca yamaç paraşütü her geçen gün daha güvenli hale geliyor. Sporu Türkiye’ye getiren kişiyle tanışma şansım oldu. Şu anda 60–70 yaşlarında ve hala uçuyor. Yani yaş fark etmiyor. Doğru eğitimle ya da tandem uçuşla herkes güvenli şekilde deneyebilir.
Yamaç paraşütü dışında neler yapıyorsun?
Snowboard yapıyorum, bisiklet sürüyorum. Son dönemde yol bisikletine daha çok sardım.
Oyun oynuyor musun?
Evet, genelde aksiyon tarzı oyunları seviyorum. Matematik kurmayı çok sevmiyorum, daha çok anlık aksiyonu seviyorum. Son dönemde hikayeli oyunlara sardım. Eve döndüğümde RDR2’ye başlayacağım.
Red Bull projeleri sana ilham veriyor mu?
Kesinlikle. Dünyada artık çok fazla şey yapılıyor ve bunların çoğunu Red Bull gerçekleştiriyor. Çocukluğumdan beri Red Bull sporcularını takip ederek büyüdüm. Bu projeleri gördükçe insan daha yaratıcı fikirler üretmeye başlıyor. Benim için komple bir ilham kaynağı.