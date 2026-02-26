Ben dokuz yıldır uçuyorum. Bu süreç içinde aynı antrenmanları ve uçuşları çok yaptığım için artık bu durum benim için oldukça sıradan hale geldi. Dışarıdan bakıldığında tehlikeli veya çok heyecanlı görünen şeyler, yıllar sonra senin konfor alanın oluyor. Ama yarışmalara hazırlandığımız için ve her zaman daha yükseğe ulaşmaya çalıştığımız için aslında bu konfor alanının içinde bile konfor alanının dışında kalıyorsun. Çünkü her uçuşta daha önce görmediğin, tecrübe etmediğin şeyleri deniyorsun. Bu yüzden özellikle son dönemlerde her zaman bir miktar gerginlik ve heyecan oluyor.