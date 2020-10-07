Pierre Gasly Anlatıyor: Zafer, Sevinç ve AlphaTauri

Duygu dolu bir andı. Antrenörümü ağlarken gördüm. 92 kiloluk bir Finlandiyalıyı ağlarken görmek pek sık karşılaşacağınız bir durum değil. Etrafımdaki herkesin gözünde böylesine bir mutluluğu görmek ve sevinç çığlıklarını işitmek

paha biçilemez

bir duygu. Takım için çok mutluydum. Elbette F1'de zafer kazanmak bir çocukluk hayalidir. O anı asla unutmazsınız.