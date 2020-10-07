Pierre Gasly Anlatıyor: Zafer, Sevinç ve AlphaTauri
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Scuderia AlphTauri'nin yıldız pilotu Pierre Gasly, F1'deki ilk zaferini, hedeflerini ve çok daha fazlasını RedBull.com'a anlattı.
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Pierre Gasly, İtalya Grand Prix'inde elde ettiği müthiş zaferle Formula 1 dünyasını sarsmayı başardı. Kasım ayında İstanbul Park'a çıkacak olan genç pilotla kazandığı ilk zaferi, Formula 1 DHL Turkish Grand Prix'sini ve hobilerini konuştuk.
Kariyerinin ilk F1 zaferi aynı zamanda Scuderia AlphaTauri'nin de ilk yarış galibiyetiydi. Yarışta neler oldu?
İnanılmaz bir yarıştı. Kırmız bayraklar sallandığında büyük bir karmaşa vardı ve açıkçası neler olabileceğine dair çok fazla şey düşünmemeye çalışıyordum. Sadece kendi sürüşüme odaklanarak, kimlerin geride kaldığını umursamadan, doğru lastikleri kullanarak takım için elimden gelenin en iyisini yapmayı amaçladım.
Kırmızı bayraklardan sonra sanırım 28 tur kalmıştı ve 10 tur sonra Carlos Sainz Jr. 4 saniye geriden beni takip ediyordu. Aramızdaki fark gittikçe azalıyordu. 15 tur kala Valtteri Bottas'ın bize ayak uyduramadığını ve yarışın geri kalanının Carlos'la benim aramda geçeceğini anladım.
O noktada kazanmak için bir şansımız olduğunu düşünmeye başladım. Dolayısıyla zafer için elimden gelen her şeyi yapmalıydım. yarışın son ana kadar kıran kırana geçeceğini biliyordum ama bu fırsatın da elimden kayıp gitmesine izin veremezdim.
Bu sezon bir yarış kazanmayı bekliyor muydun?
Dürüst olmak gerekirse hayır. Her yarışta performansımı artırmaya çalışıyor ve yapabileceğimin en iyisini ortaya koymak istiyordum. Bu sezon yarışmacı bir araca sahip olduğumuzun farkındaydım ve bir şeyler başarabileceğimizi biliyordum ama yine bir orta sıra sıra takımıyız. Hiç kuşkusuz, Takım tüm tarihinde yarış kazanan iki pilottan biri olmak hem de bunu İtalya'da, takımın kendi evinde başarmak çok özel bir duygu.
F1'de zafer kazanmak bir çocukluk hayalidir
Kazandıktan sonra ilk hislerin nelerdi?
Duygu dolu bir andı. Antrenörümü ağlarken gördüm. 92 kiloluk bir Finlandiyalıyı ağlarken görmek pek sık karşılaşacağınız bir durum değil. Etrafımdaki herkesin gözünde böylesine bir mutluluğu görmek ve sevinç çığlıklarını işitmek paha biçilemez bir duygu. Takım için çok mutluydum. Elbette F1'de zafer kazanmak bir çocukluk hayalidir. O anı asla unutmazsınız.
9 yıl sonra F1 yarış takvimine Türkiye de eklendi. İstanbul Park son derece sevilen bir pist. Neler düşünüyorsun?
Her zaman yeni bir piste gitmek heyecan vericidir. İstanbul Park; eğimiyle, kör noktalarıyla ve herkesin konuştuğu meşhur virajıyla son derece etkileyici bir pist. Şu an için hiç kimsenin yeterli dataya sahip olduğunu düşünmüyorum. Özellikle yeni araçlarla o pistte yarışmak takımlar ve pilotlar için büyük bir meydan okuma olacak. Dolayısıyla oraya gitmek için sabırsızlanıyorum.
İstanbul Park hakkında diğer pilotlarla konuşma fırsatın oldu mu?
Hepimiz oraya gitmeyi dört gözle bekliyoruz. Orada daha önce yarışmış olan çok az pilot var ve bu nedenle herkes için zorlayıcı ve heyecan verici bir hafta sonu olacağına eminim.
İstanbul Park en sevilen pistlerden biri. Piste dair seni özel olarak heyecanlandıran bir şey var mı?
Bu sorunun tek bir cevabı var: 8. viraj. 4 apex'in olduğu çok hızlı bir dönüş ve yarışı oldukça heyecan verici bir hale dönüştürebilir.
Bir futbol tutukunu ve PSG taraftarı olduğunu biliyoruz. Peki favori oyuncuların kimler?
Neymar ve Mbappé.
Yarışlardan önce motive olmak için müzik dinlemenin faydası oluyor mu? En beğendiğin şarkıcı ya da grup hangisi?
Yarışlardan önce mutlaka müzik dinliyorum. Odaklanmamı sağlıyor. Özellikle antrenörümle ısınma hareketleri yaparken motivasyonumu artırmak için hazırladığımız özel bir şarkı listemiz bile var. Favori bir şarkıcım olduğu söyleyemem ama Amerikan rap müsiini seviyorum. Özellikle 50 Cent'in şarkılarını çok dinliyorum.