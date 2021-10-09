問Hong 10的十個問題

Hong10，一位令人又害怕又敬畏的男子，多年來一直站在breaking界頂端的南韓B-Boy。早在2002年，他已多次在日本和德國等國家的全球舞蹈比賽中獲勝。近二十年後，Hong10絲毫沒有停下來的跡象。他持續地在世界幾個最具競爭力的比賽中獲勝，並且無異議地將自己成為B-Boying史上最著名的舞者之一。

兩屆Red Bull BC One冠軍在舞蹈圈的影響力至極，以至於人們 將他經典的halo freeze動作稱為"Hong10 freeze"。他很謙虛地將自己不凡的成就歸因於努力的工作以及堅持不懈。回顧他的職業生涯，Hong10說到，"我追求最多的機會是因為我不想有任何遺憾，這也是為什麼並沒有是甚麼我希望在我職涯之初沒有完成的事。但是如果真的要說的話，也許是把跳舞當職業代表的是很多犧牲掉的時間，我都為了要練習和參加比賽而減少了不管是與我家人或是朋友相處的時間。"

繼去年在台灣贏得超過三十場完整回合的勝利之後，Hong 10 將在一場歷史性的表演賽中同時與 10 名拉斯維加斯頂尖的B-Boy 進行較量。在他飛往美國之前，Red Bull透過視訊與他聊聊過去的豐功偉業以及討論他未來的抱負。

1. 二十多年來你一直身為B-Boying圈子的佼佼者。很多B-Boy在年過三十之後都慢下來了，但是你是少數幾個還繼續主宰這個圈子的人。 要具備怎麼要的條件才能像你這樣擁有長久的事業呢?

我不認為有任何秘密，但我個人思考很久甚麼是我可以做而其他人沒有做的事情。不管是基本的拉筋，一般的運動或每天的練習，最簡單的答案就是確保你始終如一地朝著想要完成的目標努力。在看別人的時候，我發現有這種堅持並不容易。所以也許是這樣的努力幫助我在職業生涯中脫穎而出。

2. 你參與過多次Red Bull BC One World Finals世界總決賽。哪一場BC One比賽讓你最印象深刻?

啊，BC One… 挖那是很久以前的事了，但是對我來說可能是2006年的BC One。我在半準決賽中對上Roxrite，然後決賽中對上Ronnie。對我來說非常印象深刻是因為那是我第一場BC One的勝利，並且有很多很經典的B-Boy在那場比賽都有晉級。能夠跟這群人一起跳舞讓我很開心，所以那一年對我印象最深刻。

3. 在那之前你有遇過Ronnie嗎?

有的，我在2005年的BC One第一次見到他。在那之前我只有看過他的影片。我跟自己說到，"哇! 他跳舞真的很厲害。我不認為我能夠打敗他，他一定是2005年那年最強的選手。"這對我來說很震驚。雖然我覺得我可能沒有[Ronnie]那麼擅長跳舞，但我確實認為我可以在比賽中擊敗他。對我來說，贏得比賽與成為更好的舞者是不同的概念。

4. 你最近與 Harricane 進行了一場備受矚目的表演賽。在台北進行如此盛大公開的活動是甚麼感覺? 你有沒有因為活動被盛大推廣能感到壓力呢?

與其說是壓力，倒不如我滿好奇在當今的情況下，我去不去的成台北。我們談到如何設計這場比賽，但是模糊和不確定性比任何事都困難。但是當我抵達台北後，多虧了Harricane，我度過了一段美好的時光。與其待在飯店，我選擇住在Harricane家，他們把我當家人看待。我有機會能與家人和他的團員相處將近一個月的時間，那段時間我留下了很多美好的回憶。

至於比賽，老實說當我一開始聽到比賽的形式時，我想說"真的有必要嗎? 我們為什麼要跳那麼久?"但是比賽結束後，我絕對明白我錯了，以及這種比賽形式的潛力。

5. 跟別的國家比較起來，韓國比較沒有新興的breaker。你的看法是甚麼?

肯定有文化上的差異。當我在其他國家旅行並且看到新的breaker時，我也想知道為什麼沒有那麼多來自韓國的舞者。

在韓國，並且有很多小朋友從小開始跳舞。其原因是不可避免的，由於國家的環境造成的。很多父母親不希望他們的小孩跳舞，因為他們希望小朋友念書並為將來能在經濟上使他們受益的職業做好準備，而這通常來自於學校的環境。如果他們支持跳舞，基本上就是要準備成為藝人。他們會想，"Breakdancing? 如果不能賺錢為什麼要做這個?" 並且不支持自己的小孩跳這種舞風。不過在像日本或是中國的國家，我看到很多父母帶很小的小朋友去練習並且真的很支持他們的興趣。一個簡單的文化差異將真正決定韓國是否會產生下一代breakdancer們，或者這種文化是否會就此止步。

6. 你可以跟我們說說你的新舞團Flow XL嗎?

我以前是Drifterz舞團的成員，但是我們的團長Ducky去年搬到了紐西蘭。因為這個原因，我們面臨到舞團接下來命運的難題。最終我們決定不再叫Drifterz，但是與還想要一起跳舞和比賽的朋友成立了FlowXL。實際上我們碰到最困難的問題是取新團名，可是花了我們六個月的時間才決定出來。

7 你有為了接下來任何賽事做準備嗎?

有的，在年底我在拉斯維加斯有一個Ronnie主持的表演賽，叫做 "Hong 10 Rounds: Las Vegas。"我會與十位B-Boy對戰，這是我主要在準備的大比賽。在那之後有幾場不同的比賽，但是因為現在的狀況也不知道時間到時是否真的會發生。

8. 你最喜歡旅行的地方是哪裡？

馬達加斯加和挪威。我之前從未去過像馬達加斯加這樣的地方。一方面，人們可能認為它是一個發展中的國家，但那裡的人們似乎真的很高快樂。那時我才意識到錢真的不是萬能的。 當我身處在大自然時我想著，我真的從未來過像這樣的地方。我們在很深山的地方，手機根本就無法使用。

我在2016年在名古屋舉辦的BC One後飛到挪威。當這活動結束後，我意識到我需要休息。我要求要看到極光，這一直是我願望清單中的首位。當我到達那裡時，恰好是狗拉雪橇季節的開始，所以我能夠體驗到這一點。我還偶然發現了一些像是國家地理節目的鯨魚拍攝。在爬到高處後，我們終於抵達了地點，但是並沒有看到極光。還好我們有留下來了一下，最終極光終於出現! 很開心能夠達成這個願望。

9. 你希望在職業生涯早期做過的一件事是什麼？

如果真的要很誠實的話，我想我已經做到了所有我想做的事。我很努力追求所有的機會，因為我不想要有任何遺憾，所以並沒有任何在職涯初期我想達到還沒有達到的事情。但是如果真的要說的話，也許是把跳舞當職業代表的是很多犧牲掉的時間，我都為了要練習和參加比賽而減少了不管是與我家人或是朋友相處的時間。 由於我已經習慣了那種生活方式，當我回首往事時，我發現自己有點渴望與朋友和家人一起擁有的美好回憶。我希望我能有更多的那些回憶。

10. 現在breakdancing變得如此普及，有沒有任何建議可以給那些想要踏入此職業的人？

我在這個圈子待了很長的時間，也遇過很多非常厲害的人才。但是太常發生的是許多人留下深刻印象，然後突然消失了。我想"哇! 這個人真的跳得很好。"然後你看到他們在放棄跳舞後在完全不同的領域工作。我太常看到了，最終，你永遠不知道人們正在經歷什麼以及他們可能處於什麼情況。他們甚至可能受傷了。這一路上會遇到很多困難，但如果你真的認為跳舞是你想走的路並且你可以克服這些困難，我真的相信有一天你會從中獲得好處。我祝福每個人都能不放棄繼續前行。

一起於四月二十五日在 @DistrctArts Instagram ， 觀看B-Boy Hong 10在拉斯維加斯對上十位頂尖的breaker。