第十屆Wings for Life 全球路跑倒數100天開跑

當Dietrich Mateschitz和Heinz Kinigadner兩人，於2004年成立Wings for Life Foundation（Wings for Life基金會）時，因資金方面的不足，僅有少數項目專注於基礎研究，因此，當2014年第1屆Wings for Life 全球路跑這項專為籌措研究資金活動首次亮相時，讓這一切都產生極大的變化。每年都會有來自世界各地的人齊聚在這場盛會上，專門為了那些不能奔跑的人而跑！然而，在第10屆Wings for Life 全球路跑即將展開前，Wings for Life基金會的首席執行官Anita Gerhardter興奮的表示，這場活動將會更具意義！它沒有任何的門檻與限制，只要你想為了不能跑的人而跑都可以報名參加，我們會將所有的報名費用全數捐出作為研究專用的公益基金。
倒數100天的意義
為了紀念10週年的時刻，我們從1月27日這個日子舉行100天倒數計時。這個數字不僅僅提醒所有想參與的跑者們，必須要開始積極的準備練跑外，最重要的是伴隨而來鼓舞人心的活動。除了邀請所有選定的跑者將會在Wings for Life 全球路跑的網路平台上，詳細的分享與說明他個人的備賽過程與訓練方式。同時，我們也將與我們的合作夥伴PHILIPS運動耳機一同推出「揪朋友」的活動，讓你的運動樂趣更加倍！
活動參與方式如下：即日起至2023年2月14日前，報名參加Wings for Life 全球路跑App Run的參加者，即可獲得由PHILIPS所提供的1個免費名額代碼，讓你能邀請你的朋友共同為不能跑的人而跑。
回顧10屆的壯闊歷史
在每年世界各地的距離及跑速都在這場獨特的賽事中被刷新，例如住在美國的Nina Zarina，她參與了9次並贏得4次的冠軍，還有來自瑞典的Aron Anderson，他坐在輪椅上至少有3次進入獲獎者名單內，同時將所有參賽者遠遠的甩在後頭！
當我們撇除上述這些英雄般的事蹟不談，這個別具意義的路跑活動也有著許多激勵人心的故事。在撰寫本篇文章的同時，全球已經有超過100萬的跑者都已經經歷過終結者號（Catcher Car）的洗禮，然而，使用終結者號作為移動的終點線，一直都是這場獨特路跑賽事的重要特色。迄今為止，Wings for Life 全球路跑共籌集到3830萬歐元的捐款，這些捐款也都全數用於研究上；其中，2022年Wings for Life全球路跑更邀請了來自192個國家與地區的161,892名參賽者並募集高達470萬歐元的捐款。這一切正如Anita Gerhardter所說，當我們籌措的捐款金額越多就可以資助更多的研究項目，也代表我們可以幫助更多的人。
極具前景的研究成果
正因有Wings for Life基金會所提供的資金，世界各地的研究人員才能在不同的領域持續的研究脊髓損傷疾病，並找尋更有效率的解決方案。例如，美國德克薩斯大學正在研究迷走神經刺激（Vagus Nerve Stimulation,VNS）的Michael Kilgard教授，這項研究將可使得處於嚴重脊髓損傷的人，可以重新活動他們的雙手；來自瑞士洛桑聯邦理工學院 (EPFL) 的Grégoire Courtine，他使用電刺激讓脊髓損傷的人可以有機會重新的行走。另一個最關鍵的領域是Stephen Strittmatter教授正在進行的一項研究，這項研究包括俄亥俄州立大學一項關於能透過允許身體再生被切斷的神經纖維，重新恢復神經訊息的「Nogo Trap」研究項目。
Wings for Life基金會乃是經過嚴格的遴選程序來提供研究資金，迄今共有276個不同的項目獲得資助。Wings for Life基金會的科學協調員Verena May博士解釋說：目前全球有74個研究項目，其中包括2022年納入的16個新項目，而這些研究項目主要都集中在神經再生和重建上。
什麼時候可以完全治癒脊髓損傷疾病？
Anita Gerhardter表示，所有的研究永遠都不會有包治百病的靈丹妙藥，但在過去的幾年裡已經往前邁向一大步，同時也出現許多有趣的進展。在這段時間以來，醫學的問題已不再詢問：「是否能痊癒？」，而是「什麼時候可以治癒？」，這也顯示出Wings for Life 全球路跑這項活動賽事，在這個環節裡發揮出極大的作用，它靠著全世界的力量籌措了寶貴的捐款，並提高人們對於治療脊髓損傷的認識。
真實的數據
- 超過100萬人參加了共9場的Wings for Life 全球路跑。
- 迄今為止，所有參加的跑者共完成了1190億步。
- 迄今為止，僅Wings for Life 全球路跑一項活動，就籌集了3830萬歐元的捐款。這筆錢也全數被Wings for Life基金會用於脊髓損傷研究。
- 2014年首屆Wings for Life 全球路跑有35,397名參賽者站在起跑線上。
- 2022年第9屆的賽事上，共有來自全球192個國家161,892名參賽者參加，引發全球轟動。