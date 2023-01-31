第十屆Wings for Life 全球路跑倒數100天開跑

當Dietrich Mateschitz和Heinz Kinigadner兩人，於2004年成立Wings for Life Foundation（Wings for Life基金會）時，因資金方面的不足，僅有少數項目專注於基礎研究，因此，當2014年第1屆Wings for Life 全球路跑這項專為籌措研究資金活動首次亮相時，讓這一切都產生極大的變化。每年都會有來自世界各地的人齊聚在這場盛會上，專門為了那些不能奔跑的人而跑！然而，在第10屆

即將展開前，Wings for Life基金會的首席執行官Anita Gerhardter興奮的表示，這場活動將會更具意義！它沒有任何的門檻與限制，只要你想為了不能跑的人而跑都可以報名參加，我們會將所有的報名費用全數捐出作為研究專用的公益基金。