你不瞭解Checo的11件事

當Checo在進入F1一級方程式賽車第11個賽季時，在此，我們能夠與11號車手坐下來輕鬆聊聊，並發現一些關於這位墨西哥籍車手鮮為人知的小秘密。 剛好11！ 似乎與我們的計劃不謀而合啊…

1.他非常熱衷高爾夫球運動

Checo移居英格蘭後，從17歲開始打高爾夫球，目前的差點是18，由於F1賽季每月打球不到1次的人來說，這已經是不錯的成績了。

我的第一次經歷是，當我的一位朋友帶我到練習場時，不久之後，我購買了第一次俱樂部套票。 但可惜的是，現在是F1賽季我沒有太多時間，大概打了10次吧！。儘管在季後，我大概每週打個兩次。我真的很喜歡。

2.他撞毀他的第一輛公路車

Checo的第一輛公路車是雪佛蘭（Chevvy），之前是他的姐姐和哥哥所擁有，但自從他開過後，就再也沒有傳承下來了。

“我當時正在參加足球比賽，但忘了帶靴子，於是我趕回家。車子剛好在家，我決定以錯誤的方式駕駛，以為自己可以辦得到，但有輛車從另一個方向駛過來，我們撞個正著。 最後，我父親賣掉了那輛車，不過，我們3個兄弟姐妹都使用過了，它算是功成身退了。”

3.Checo 投資股票

Checo早上第一個使用的應用程式是CNBC，用來查看他在股票市場的投資情況。

一天非常好，一天又非常糟糕，就像賽車一樣，不管你做什麼，但結果才是重點。 Sergio Pérez

“我對股市很有興趣，甚至還擁有一些股票。 如果你每天都在看它，那麼你的情緒會起伏很大，一天非常好，一天又非常糟糕，就像賽車一樣，不管你做什麼，但結果才是重點。總之，我真的很喜歡，我認為投資是件好事。”

4.他把錢包不小心掉在老闆Christian的辦公室

獲邀到老闆家吃飯後，他的錢包忘了帶回家。我們問Checo他拿回錢包時裡面的東西都還在嗎……他沒確認或否認……

“我與Christian有個會面，然後直接飛返墨西哥。幾天後，Christian打電話給我，告訴我錢包在他那裡，當時，我還沒意識到。不過這樣也好，因為短時間內我不會再見到他了，所以我也不會花什麼錢，反而是件好事！”

Checo And Christian Chat Trackside © Getty Images

5.馬德里就像他的避風港

這麼多年來，我們知道Checo曾去過世界各地很多地方，所以我們想知道，如果他要在任何地方生活，會選擇哪裡。

“如果我可以在任何地方生活，我會選馬德里。我真的很喜歡那裡；西班牙的文化與墨西哥的文化非常類似。有一天我離開 F1，我想我們應該會先回到瓜達拉哈拉（Guadalajara）住一陣子。那是我太太的故鄉，所以我們至少要回去那裡住些日子。但我想我們會在兩地輪流住。

6. Checo也許會有截然不同的職業別

現在，我們不會在百萬年前就猜出他對這個問題的回答，但是當被問及如果他不是F1車手，他想成為什麼樣的人時，Checo表示：我想成為一名銀行家或律師。他們都是非常刺激的行業，經常腎上腺素爆升，這就是我所說類似於賽車運動的緣故。

7. 洛杉磯銀河足球俱樂部(LA Galaxy) 是 Checo追蹤的 ‘另一個’ 隊伍

當他移居歐洲，到曼聯時，那也是我第一次參加F1一級方程式比賽的時候。 Sergio Pérez 在墨西哥，Checo追蹤美洲俱樂部(Club América)，因為墨西哥足球運動員和好朋友Chicharito (Javier Hernández)就效力這支隊伍，他喜歡的第2支足球隊是洛杉磯銀河隊(LA Galaxy)。 Chicharito也是來自瓜達拉哈拉（Guadalajara），所以我們有共同的朋友。 當他移居歐洲，到曼聯球隊時，那也是我第1次參加F1一級方程式比賽的時候。所以，很高興我們的職業生涯是同時起步的。

8. Checo Pérez慈善基金會

Checo於2012年在自己家鄉瓜達拉哈拉（Guadalajara）成立了The Checo Pérez Foundation的慈善機構，主要在幫助弱勢族群，特別是兒童，這是讓他感到頗為自豪的事。

“這很好，因為你可以幫助那些不幸的人。多年來，這個慈善機構，已經做了很多工作。例如，3年前，我們發生了一場嚴重的地震，我們提供了協助。幫他們家園重建。我對基金會所做的工作感到非常自豪。”

9. 他沒有崇拜的偶像

很多運動員都說，沒有促使他們想成為車手的偶像，而Checo也不例外。”我並沒有真正的偶像，我只是敬佩那些在工作和私領域中都很成功的人。”

Checo Arriving At The Track © Getty Images

10. Checo旅行很輕便

一些車手在旅行時蠻迷信的，其他車手總是必須隨身帶一些東西，但是Checo只帶一些必需品。

“參加比賽時，我只帶護照和電話。曾經有位教練說：錢包、電話、護照，其他不重要。只要有，就够了。”

11. 他的足球英雄激勵他選擇＃11參賽

車手幾乎總有一個非常有趣的原因選擇他們的賽車號碼，Checo也不例外。

“當我開始參加卡丁車比賽時，有一位足球運動員正在為我喜歡的球隊América俱樂部效力，那就是Ivan Zamorano。他是我的偶像，穿著11號球衣，所以很簡單，我就選擇這個號碼。”