2022 年F1一級方程式賽季一直忙到暑假。13 場比賽已經進入了歷史，並且至今已經造訪了四大洲，每個人都期待著這段休息一下的時刻。但現在正是好好回顧Red Bull車隊在上半賽季的表現，以及下半場將可能發生什麼的最佳時機。

13分鐘 13 Down, 9 To Go

一個棘手的開始

有了新規則的所有承諾，三月份在巴林舉行的賽季揭幕戰上，整個車隊都心碎了。 Max 坐在 P2 和 Checo 位居 P4，這一切看來都非常有希望，但在最後三圈時，Max 失去了所有動力，不得不退出比賽。然後在最後一圈開始時，位置在 P3 的Checo因疑似燃油泵出現問題而打滑，並被困在賽道上。這是車隊自 2018 年巴庫以來的第一次雙 DNF(未完賽)。

Can We Just Pretend That Bahrain Didn't Happen... © Getty Images

回神

如果沒有回神，Oracle Red Bull車隊將一事無成，車隊立即有了表現。本賽季的第二輪是在吉達，Sergio Pérez拿下桿位——這是他職業生涯的第一次。 它顯示了 RB18 將成為贏家的希望，Max 在比賽中證明了這一點，方格旗揮舞下衝線奪冠，而 Checo 則以 P4 完賽。Checo在安全車停賽前進站，這讓他很失望，因為讓他失去了一場潛在的勝利。這是一個夢幻般的得分，並消除了巴林站的失望。

Our Season Started At The Second Race © Getty Images

豐富的運作模式

在第三輪澳大利亞的比賽中，Checo 樂在其中，但Max 則感到沮喪。 Checo 在 P2 獲得了本賽季的第一個頒獎台殊榮，但 Max 因機械故障不得不退賽收場。

在本賽季的這個階段，車隊在車隊積分榜上排名第三，落後Ferrari 49 分，落後Mercedes 10 分。 Checo 在車手積分榜上排名第四，Max 排名第六，落後領先者 Charles Leclerc 51 分。

然而，在這之後，F1 大隊挺進伊莫拉參加了歐洲的第一場比賽，而正是這裡，Red Bull車隊展現了他們和RB18賽車的協同能力。

在伊莫拉之後有太多值得慶祝的事情，Red Bull車隊不僅在六年內首次奪得二壘安打，而且Max還獲得了他職業生涯的第二個大滿貫——本站是桿位，每一圈都取得領先，獲得最快圈速並衝線贏得比賽。可謂是主宰了全場！

這造成了驚人的表現，車隊連續拿下六場勝利。 Max 贏得五場勝利，Checo 在摩納哥獲得歷史性的勝利。在那輪比賽之後，車隊位居榜首，Max 在車手錦標賽中名列前茅，Checo 在 P2 位置。

A Historic Double Podium In Imola © Getty Images

匈牙利的渴望

休兵前的最後一場比賽，顯示了車隊對本屆錦標賽的專注程度。 Max 和 Checo 在經歷了一場棘手的排位賽後從 P10 和 P11 發車，在一條眾所周知難以超車的賽道上，沒有人對兩位車手抱有太大期望。但永遠不要讓 Max 或 Checo 聽到這些！ 在出色策略的協助下，Red Bull車隊衝鋒陷陣，最後衝線拿下 P1 和 P4。

進入中場休兵期，Red Bull車隊在 13 場比賽中有 12 場站上了頒獎台，只有巴林站是車隊唯一的缺點。 獎杯包括 9 場勝利、16 次登上頒獎台和 3 次前一二名完賽。

車隊以 431 分在車隊積分榜上領先 97 分。Max在車手積分榜上領先Charles Leclerc 80 分，總共獲得 231 分。Checo進入夏季休兵期，僅落後第三名Leclerc 3 分。

Hung(a)ry For Summer Break © Getty Images

九場待續

8月底車隊重返賽道的第一站是比利時的斯帕弗朗科爾尚賽道。 Max 於 2021 年在異常情況下在那裡獲勝，因為下雨阻止了任何實際比賽的機會。斯帕是車手們的最愛，也是每位車手都想贏的另一場標誌性賽事。

在斯帕舉行的這場歷史性比賽之後，在車隊和車手喜愛的地點進行一場又一場的比賽。 第 15 站在荷蘭贊德福特（Zandvoort），我們都知道這意味著什麼……屆時橙色大軍將全力以赴，週末派對，火炬和每個人都希望在他的家鄉為 Max 歡呼。

然後是新加坡和日本，這兩個地點自 2019 年以來就沒有出現在行程表上。之後輪到 Checo 獲得巨大的支持，因為這兩個亞洲比賽緊隨其後的是奧斯汀和墨西哥，這是 Sergio 最喜歡的兩條賽道，本賽季的高潮將會是巴西和阿布達比。

因此，儘管到目前為止這是一個激動人心的賽季，但還有很多事情要做，而且有望在本賽季結束時，接續九場令人驚嘆的賽事正等待著我們。

不過，不用擔心暑假休兵期，我們的頻道上將會有許多的賽事活動、專題報導和視頻讓您盡情享受，直到 8 月 26 日至 28 日在比利時恢復賽事。因此，請繼續回到這裡，獲取您在F1一級方程式賽車和Oracle Red Bull賽車車隊的第一手消息！