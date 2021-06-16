一小時運動能消耗最多卡路里的20種運動項目

美國國家健康研究中心（NIH）的研究員，將針對不同運動項目所能燃燒的卡路里量進行研究，研究的結果令人感到驚訝！除了常見的運動項目例如游泳、跆拳道、跑步及街舞等等都在名單之內，但你知道哪個運動能在一小時內消耗最多的熱量幫助減脂？

接下來我們將排列出前20個最強的運動給大家參考，列舉最溫和到最激烈的項目。這個研究將每個運動所能消耗的卡路里數是依據1位體重200磅（約91公斤）的人來進行計算。但這個實際計算出來的卡路里消耗結果，會依據不同的體格、性別、年齡及其它因素等而有偏差。Compedium of Physical Activities研究的主要研究員Barbara Ainsworth指出，最能燃燒最多卡路里的運動是那些「可以提高呼吸頻率，有節奏規律的活動手腳，並加速流汗的運動項目。」

20.水中有氧

水中有氧這個運動絕非你想像中在水中踢踢水那麼簡單。由於，在水中運動會增加額外的阻力，因此能令你每個小時內消耗大約501卡路里的熱量。

19.輕鬆的游泳

在游泳池消耗卡路里的運動 © Kelvin Trautman/Red Bull Content Pool

輕鬆的在泳池來回游上一個小時，就可以讓身體消耗大約528卡路里的熱量。

18.徒步登山

登山其實也是一個能大量消耗卡路里的運動項目，只要一個小時就大約能消耗546大卡的熱量，如果你想要消耗更多卡路里，那就穿上登山鞋選擇一條很多上下坡的地方吧！

17.滑水

消耗掉那些多餘的卡路里（不需要跳躍） © Phillip Platzes/Red Bull Content Pool

滑水這項運動必須要運用到全身的肌肉，因此一小時便可消耗大約546大卡的熱量。

16.室內賽艇

室內賽艇跟在水上賽艇一樣，能透過全身的肌肉運作大量消耗掉546大卡的熱量，重點還不用擔心會弄得全身濕透。

15.越野滑雪

穿上你的滑雪裝備吧! © Magnus Osth/Red Bull Content Pool

不要以為滑雪不會大量消耗熱量！在平地滑雪一小時就能消耗大量的卡路里，而往山地進行更困難的越野滑雪，就能一邊滑雪一邊流汗的消耗掉619大卡的熱量。

14. 背包徒步行走

背上負重的背包進行徒步行走，大約一小時就可以消耗掉637大卡的熱量，下次外出時記得多裝一點東西加速熱量的消耗。

13.溜冰

溜冰這個看似簡單輕鬆的運動，一個小時也能讓你消耗掉637大卡的熱量。

12.美式壁球

美式壁球與一般常見的壁球相似，只是在球拍方面較短，只要打上一個小時也能讓你消耗掉約637大卡的熱量。

11.高強度健身舞

穿上你的運動服裝吧！透過高強度的舞蹈率動讓心肺功能提升，每小時也能消耗大約664大卡的熱量。

10.直排輪

雖然，直排輪運動已經沒有如同前幾年的大量流行，但這項運動必須要透過全身肌群的協調性及肌耐力，一小時也能大量消耗683大卡的熱量。

9.籃球

打場籃球可以讓你燃燒大量卡路里 © All Yazbeck

在打籃球的過程中，並須經過運球、傳球到灌籃等動作，都是一種大量進行有氧間歇的過程，所以，只要盡力打上一個小時就可以讓你消耗728大卡的熱量。

8.網球

網球有點像是壁球般的運動項目，一場一小時的單打就可消耗728大卡的熱量。

7.美式橄欖球

美式橄欖球又被稱做美式足球，最主要是要將球員腰間的球奪走，這也如同籃球運動一般需要進行大量的間歇性運動，一小時可以消耗728大卡的熱量。

6.跑步(時速5英哩)

輕鬆的跑步也能消耗卡路里 © Aitor Matauco/Red Bull Content Pool

喜愛跑步的你，如果可以維持5英哩的速度跑上一個小時，就能讓身體消耗755大卡的熱量。

5.階梯跑

採用階梯跑比起一般路跑要能消耗更多的熱量，你可以採用自家公寓的階梯或是樓梯登高機來進行，一個小時可以消耗819大卡的熱量。

4.高強度游泳

游泳能快速提高心率 © Kolesky/Nikon/Red Bull Content Pool

進行高強度的游泳能一小時消耗892大卡的熱量。

3.跆拳道

跆拳道也能消耗大量的卡路里 © SonStar/Red Bull Content Pool

最激烈的體育競技項目就屬跆拳道，這個訓練的節奏與全身肌肉協調性，能讓你在一小時的訓練過程中消耗掉937大卡的熱量。

2.跳繩

最方便又隨時能進行的跳繩訓練，可以讓你一小時內大量消耗掉1,074大卡的熱量。

1.跑步(時速8英哩)

提高速度消耗更多熱量 © Leo Francis

最後一個運動項目，就是以8英哩的跑速進行一小時的路跑，能快速消耗1,074大卡的熱量。