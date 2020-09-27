美網冠軍多米尼克·蒂姆（Dominic Thiem）講述他如何應對停賽後的生活

年僅27歲的奧地利職業網球選手多米尼克·蒂姆（Dominc Thiem），在2018與2019年分別殺入法網的冠軍賽，並於2020年獲得美網冠軍，這也是他職業生涯裡的第一個大滿貫。

然而，隨著網球賽季的停止，這也意味著這位美網冠軍將準備錯過他人生中最喜歡的網球生活，並在這遙遙無期的巡迴賽事恢復之前，多米尼克·蒂姆（Dominc Thiem）進會有比以往更多的時間待在奧地利。

Dominic，您已經回到奧地利一段時間了，並且正在家裡度過比賽休息時間，您將如何處理這突如其來的情況？

嗨！我目前的狀況非常的好，當然，這樣因為疫情的停賽是前所未見的情況，但我還是努力地將自己的狀況維持到最好，因為我的目標就很明確的擺在眼前。還記得不久之前，在澳網發生令人難以置信的經歷後，然而，這個經歷也讓我時常警惕著自己，因為，這樣的經歷對我來說非常的重要，並且這也是促使我每天進行100%訓練唯一的方式。

這是否意味著您還有嘗試在家完成簡單的健身計劃？

目前，我都盡可能在家中進行健身訓練，包含核心肌群、背肌、上半身肌群以及腿部肌群的訓練動作，同時，我也盡可能的每天進行跑步計畫，並且讓這些訓練工作都能在下午5-6點之前完成，然後，我就會坐在沙發上看電視、打電話或是與朋友一起玩PlayStation。

而在家玩FIFA 20足球聯賽是我目前的最愛，我們一共有14個朋友在線上連線，每個人選好一個人物並透過耳機來進行遊戲，這也是目前因為疫情的關係讓我們無法聚在一起玩遊戲最好的方式。這遊戲真的很好玩！

I’m sure some positive things can be taken from a difficult time like this.我敢肯定，在這樣的困難時期我們依然可以採取一些積極的行動。 Dominic Thiem Tennis

您最想念什麼？

我想念很多的東西，尤其是正常的社交生活或是只是出去做自己想做的事情，還有我真的很想回到場上訓練及比賽，當然，這些都是我目前無法達成的事情。

澳大利亞公開賽期間的多米尼克·蒂姆（Dominic Thiem） © Matthias Hauer/GEPA pictures

您如何看待當前情況所影響的社會？

我一直堅信在這樣困難的時期，我們依然可以採取一些積極的行動，同時，我也希望人類可以在這樣的情況之中學習到一些東西。我在這次的疫情之中得出的結論是，如果世界一切都變化的太快；那麼過多的全球化就是一個不好的情況，無論是對於地球、環境或是人類自己本身，我只希望將來可以一切恢復到原有正常的水平。

通常，您一直都在巡迴比賽中，突然間可以待在家這麼長的時間，你有什麼樣的感覺以及如何度過？

這是一個從100到0！及從“每週上場”到“只能在家中”。這樣的轉變對我來說沒有什麼不可以的，甚至，我還非常喜歡並享受與兄弟、家人和狗一同相處的時光，雖然，我很想念巡迴比賽也很想上場練習，但因為現在我們都在同一條船上，面對這樣的狀況也只能欣然接受，因為，現在全球這樣的狀況比起網球之旅或任何事情都來的重要，這關係到全球人類的身體健康。

多米尼克·蒂姆（Dominic Thiem）的家人 © ServusTV / Martin Hörmandinger

“休息”對您來說重要嗎？

恢復和休息至少與培訓本身一樣重要。當然，回到自己的家裡對我來說十分的重要，這也是我恢復最快的地方，尤其是在精神層面上，而且，如果我不能在賽季與賽季之間回家，我會嘗試旅行與觀光讓自己好好的休息，因為，在一個未知的城市中總會出現一個新的體驗，並能放鬆緊繃的心情。

剩下的這些時間將會如何影響你的賽季？

當然！這不可否認僅剩的這些時間，將對我接下來的賽季產生巨大的影響。但這樣的情況對於要參加巡迴賽的選手們來說，都是一樣的沒有任何人可以例外，這也就意味著每個選手都必須要進行調整，我們都在等待看何時可以正式開始！接下來，我將與我的團隊共同討論該如何做最好的準備來面對接下來整個賽季剩餘的時間。

在維也納贏得冠軍的多米尼克·蒂姆（Dominic Thiem） © Alexander Schwarz/Red Bull Content Pool

在這次休息之前您的狀態十分良好，那您還能夠保持嗎？

我從2011年轉戰職業選手之後，對於維持體能與身材對我來說並不困難，只要從手上拿到球與球拍的那一刻起，我就能立即恢復原有的狀態，這樣的感覺就是職業選手因該要有的能力；我想距離下一場比賽還有一段時間，因此，我也還有足夠的時間可以讓自己的精神恢復到最佳的狀態。

I've played so much tennis in my life that keeping my form isn't difficult for me.我很長時間都在打網球，所以保持身材對我來說並不困難 Dominic Thiem Tennis

本賽季仍有許多重要賽事，您會如何保持最佳的精神及狀態？