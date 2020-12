2020 必聽專輯系列：夏米爾之《夏米爾》－低傳真的美麗獨白

不願逐隨於流行音樂的軌道,現今定居於費城的夏米爾,學會如何與自己的躁鬱共處,縱使沒有廠牌協作,他仍然創作能量驚人的在這四年之間發表如試圖擺脫過去被塑造為流行歌手樣貌的《Hope》;與 Father/Daughter 廠牌合作發行的《Revelations》;2018年至2019年則獨立發行《Resolution》與《Be the Yee, Here Comes the Haw》專輯。今年三月,夏米爾仍以獨立之姿發行了專輯名稱意外呼應疫情正動盪全球社會的《Cataclysm》(世紀災變),其不僅以黑膠發行,他還自己操刀與演奏所有樂器的編曲。面對這整年全球音樂產業都遭受新冠肺炎疫情的重創之下,沒有演出活動、社交距離的生活型態轉變,這樣日常隔離的生活變動,早已不影響他在疫情之前就已習慣獨立製作音樂的作息。