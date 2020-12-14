2020 必聽專輯系列：夏米爾之《夏米爾》－低傳真的美麗獨白

Shamir © Shamir

「 獨立自主創作一切的自由 」——已逝的音樂傳奇 Prince 曾於他的個人自傳《The Beautiful Ones》裡為撰寫這本書之目的作如是宣言，他闡述：「 我們的意識是被編制設計而成。我們自幼就以某種方式來看待事物－被設計以這樣的思考模式成長。然後你必須在成年時期學習如何反制這些既定的意識，藉以徹底解讀那些思考編制。試著去創造，我想叫大家放手去創造，就從創造你自己的日常開始，進而創造你的人生。 」

2014 年，美國獨立廠牌 Godmade 發行了年僅十九歲、本名 Shamir Bailey 之 夏米爾（Shamir） 的首張 EP 作品《Northtown》；微酸浩室的舞曲律動，和著他纖柔假音摻半的歌聲中，渾然天成的節奏藍調音感，盡顯他獨特靈魂的創作純律。不到半年時間，夏米爾便廣獲音樂媒體讚喻，其 EP 收錄的第一首歌曲〈If It Wasn't True〉更在當年被 Pitchfork 樂評喻為是他一鳴驚人的傑出之作。隨後他被簽入獨立大廠牌 XL Recordings，於2015年發行首張個人專輯《天后》（Ratchet），宛如迪斯可天后般妖嬈於五光十色霓虹的無限動感，新潮又立異的音樂活力與風格使他迅速聲名大噪，幾乎將以獨立之姿步入主流市場。然而成名效應也逐漸令夏米爾意識到自己與 XL 廠牌對於自身創作想法與音樂行銷上的分歧，加上飽受躁鬱症之苦的掙扎，最終結束了與 XL 的合作關係。

不願逐隨於流行音樂的軌道，現今定居於費城的夏米爾，學會如何與自己的躁鬱共處，縱使沒有廠牌協作，他仍然創作能量驚人的在這四年之間發表如試圖擺脫過去被塑造為流行歌手樣貌的《Hope》；與 Father/Daughter 廠牌合作發行的《Revelations》；2018年至2019年則獨立發行《Resolution》與《Be the Yee, Here Comes the Haw》專輯。今年三月，夏米爾仍以獨立之姿發行了專輯名稱意外呼應疫情正動盪全球社會的《Cataclysm》（世紀災變），其不僅以黑膠發行，他還自己操刀與演奏所有樂器的編曲。面對這整年全球音樂產業都遭受新冠肺炎疫情的重創之下，沒有演出活動、社交距離的生活型態轉變，這樣日常隔離的生活變動，早已不影響他在疫情之前就已習慣獨立製作音樂的作息。

繼《天后》之後的每一張專輯，似乎都代表他嘗試消解主流或典型流行歌手形象的每一狀態，而每一個狀態都愈顯清晰地讓我們聽見夏米爾最真實的樂聲：回歸令自己之所以熱衷音樂的低傳真、直覺式的創作聲音。十月初，夏米爾發行了最新同時也是他的首張同名專輯《夏米爾》（Shamir），有著上一張專輯裡吉他略帶毛邊和迷幻的聲響及九零年代風格的另類搖滾氣味之外，其歌曲之間夾雜他出道前與昔日好友們的談笑話語片段，也象徵著他重新拾回的純真聲音。那些流行包裝之下的魅豔與野性華麗在這張同名專輯已不見聲跡，而在 SPIN 雜誌訪談裡，他亦提及之所以將這張最新作品《夏米爾》以「同名專輯」概念發行，是因這才是他真正希望擁有的首張專輯聲貌。

其專輯首曲〈On My Own〉以夏米爾去年夏天一段感情結束的心碎作為起頭，時而清亮、時而顫鬱吉他旋律與低悶的鼓奏，彷彿偶爾失控蹦出的刷刮吉他的粗嗄聲響，歌聲穿透力依舊地訴說著自己從今而後獨自生活的孤獨。夏米爾焦慮與相伴的心理狀態在〈Paranoia〉展露無遺，微微顫抖的嗓音與破音吉他的毛躁，將他失眠日子的偏執與妄想有聲化，獨白式地傾訴腦袋裡一切令他厭倦的錯覺與幻象。其專輯收錄的不少歌曲是夏米爾與獨立搖滾製作人 Kyle Pulley 共同錄製而成，聲音層次豐富帶著瞪鞋式吉他的〈Running〉更顯他歌聲多變地足以賦予歌曲情緒紋路分明的歡愉或失落。〈Other Side〉的創作靈感則來自於八零年代的美國紀實節目《未解之謎》裡某一集的案件故事；民謠般的樂音行進，訴說著來生相遇的詠歎。