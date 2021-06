後疫情時代的音樂百憂解：「扭變時空」的電子怪才Dan Deacon 專訪

創作木骨生根於巴爾的摩的電子樂原聲煉金術師

,曾與 Matmos、Future Islands 等許多在地音樂人合作,早期的他將自己於 2003 、2004 年間發行的作品如《Goose On The Loose》、《Meetle Mice》、《Silly Hat Vs. Egale Hat》等視為個人摸索如何與樂音互動的創作試煉時期,抱持實驗精神的手法,展露他頑童般充滿跳躍感的抽象噪聲。2007年的《Spiderman of the Rings》,Deacon 成熟地揉合自身學院派作曲背景與前衛電子音樂的噪音美學,呈現淋漓盡致又玩心十足的音律動感與令人狂喜的脈動。爾後幾年發行的專輯如體現他所參與巴爾的摩 Wham City、Whartscape 音樂祭及 Baltimore Round Robin Tour等DIY 音樂與藝術社群和場景的《Bromst》;2012年的《America》則是將多年來遊走於各地演出和 DIY 展演場館的經驗,加上個人對於戰爭的義憤、資本主義至上渲染一切所感受的末世焦慮,匯煉出表達對文化認同和價值質疑與反思的勁力之作。