後疫情時代的音樂百憂解：「扭變時空」的電子怪才Dan Deacon 專訪

Dan Deacon © Frank Hamilton

創作木骨生根於巴爾的摩的電子樂原聲煉金術師 Dan Deacon ，曾與 Matmos、Future Islands 等許多在地音樂人合作，早期的他將自己於 2003 、2004 年間發行的作品如《Goose On The Loose》、《Meetle Mice》、《Silly Hat Vs. Egale Hat》等視為個人摸索如何與樂音互動的創作試煉時期，抱持實驗精神的手法，展露他頑童般充滿跳躍感的抽象噪聲。2007年的《Spiderman of the Rings》，Deacon 成熟地揉合自身學院派作曲背景與前衛電子音樂的噪音美學，呈現淋漓盡致又玩心十足的音律動感與令人狂喜的脈動。爾後幾年發行的專輯如體現他所參與巴爾的摩 Wham City、Whartscape 音樂祭及 Baltimore Round Robin Tour等DIY 音樂與藝術社群和場景的《Bromst》；2012年的《America》則是將多年來遊走於各地演出和 DIY 展演場館的經驗，加上個人對於戰爭的義憤、資本主義至上渲染一切所感受的末世焦慮，匯煉出表達對文化認同和價值質疑與反思的勁力之作。

2015年的《Gliss Riffer》是一張 Dan Deacon 宛若新生的專輯，可以說他將過去森羅萬像的聲音噪感極簡化，回歸到編曲更直覺式地噴發個人音樂能量。隨後幾年間，他也著手製作了紀錄片《Rat Film》、《Time Trial》及由 HBO 出品的《Well Groomed》等配樂，接著他在2020年初發行讓人睽違已久的個人專輯《Mystic Familiar》，並透露了他這張作品的多數靈感，時常來自於運用布萊恩．伊諾（Brian Eno）和藝術家彼得．史密特（Peter Schmidt）在 1975 年時創造的一套刺激創意工具——「迂迴策略卡」（Oblique Strategies），這套牌卡成為了 Deacon 日常冥想各種創作變化的輔助。今年二月中，他開始於馬里蘭州在地電台 WTMD 主持長達兩小時的深夜音樂節目《Distorting Time》（扭變時空），其名稱也是來自於他隨機抽選策略卡的結果，而且他是第一次就抽中該卡。仔細想想，大概也只有「扭變時空」足以形容當人完全沉浸於音樂之中的狀態了。

認為聲音透過廣播電台傳送而別具一種難以言喻之魔力的Dan Deacon，他所主持的《Distoring Time》（扭變時空）節目以放送長篇音樂作品為主，且大多曲子都獨具創作的實驗風範；從Steve Reich、Herbie Hancock、Philip Glass、Meredith Monk、Sly And The Family Stone、CAN 及 Fela Kuti 等眾多不及備載的深夜療癒心靈甚至帶你神遊四處的美妙之曲。藉由本次與他的專訪，讓我們更進一步地了解 Dan Deacon 向來予人一種跳脫框架的創作思維，是如何透過音樂的聆聽來解構音律的進程，如同抱持實驗態度般投入創作而非渴求成功或失敗的結果，兩個小時的聆聽體驗，是在於體會，而非獲取。正如 John Cage 於1955年所說過的，「實驗性」一詞若是作為一種結果未知的行為便是運用的適得其所。

當全球多數音樂家都無法重新步入現場演出，藉由不同管道分享音樂與創作，或許都能稍稍地使我們得以在這新冠肺炎疫情依舊橫行、人與人之間的連結仍被隔離的現實世界獲得緩解。

您用伊諾和彼得史密特設計的「迂迴策略卡」作為刺激創意靈感來創作《Mystic Familiar》專輯的方式，而且也用這套卡片為自己的電台節目命名。伊諾對於你個人和音樂，具有什麼樣的影響力？

Dan： 如果說徹底改變廿世紀上半葉音樂哲學的人是約翰．凱吉（John Cage），在我看來，伊諾便是足以相比擬其改變廿世紀下半葉的音樂哲學家。過去的幾十年來，伊諾的影響力直接或間接地薰陶了幾乎可說是所有音樂無一不染。不可否認地，對於身為投入音樂職涯多年的自己，他對於目前的我來說有很重要的影響力。我想自己從伊諾（以及約翰凱吉）學到最重要的其中一課就是，一直聆聽新音樂，不斷地尋找新的聲音，並讓自己接受改變的可能性。

Dan Deacon © Frank Hamilton

既然您提起約翰凱吉，使我想到了邁克爾．尼曼（Michael Nyman）在《Experimental Music: Cage and Beyond》一書裡寫下凱吉所說的一段話：「注意力轉向於同一時間觀察和聆聽包含了與環境有關的眾多事物，這便是包容性而非排他性。」我想這是將「實驗性」論述為一種無既定框架所決定並且朝著未知方向發展的一種行為。您是否覺得這個電台節目的內容編排，或是自己製作音樂的方式也是基於實驗心態為出發點，還是您在嘗試過程時就已知道會有什麼樣的結果？

Dan： 我認為保持實驗的心態是一種非常好的生活方式，就像即興表演一樣。當然，習慣、例行日常和行為模式會顯露並創造出有系統的方法，但大多數情況下，我很享受隨流順變以及與當下發生的事物進行互動，尤其是音樂製作、配樂或是端看電子音樂如何在相同頻率之下的編排相互對應。

《Distorting Time》節目的主持內容，感覺很像是一種透過音樂來療癒聽眾的心靈雞湯，聆聽時不自覺地產生一種感性的氛圍，尤其在這後疫情時期，這種感受更是強烈。當初策劃這節目時，您是否有任何預期發展的方向？

Dan： 我預期的確實是那樣沒錯，也會有助於帶領聽眾進入他們自己獨特的冥想當下。聆聽長篇音樂讓我最愛的一點是這樣的音樂能為內心的混亂清理出一條清晰的路徑。

Dan Deacon © Micah E. Wood

沉浸於這兩小時的廣播節目，讓我覺得時間真的過得很快，我想這與伊諾在他自傳《A Year With Swollen Appendices: Brian Eno's Diary》裡所寫的有點相似。他認為製作音樂的真正意義在於浸潛其中，放任讓自己在音樂中迷失。您自己會如何描述沉浸於音樂聆聽的歷程？

Dan： 我最愛的音樂記憶裡，有些是我非常沉浸其中且幾乎令我忘記音樂的存在，直到某些事物將我拉回到當下。當我聆聽音樂時，常常希望它能像海潮一樣恆續，卻也同樣充滿變化。對我來說，較長篇的音樂作品和完整專輯的聆聽體驗確實有這樣的效果做到，而且能讓聽眾感受到伊諾所描述之「飄遊其中」的感覺。

那麼，節目自二月開始主持至今已有六集，某種程度上，我覺得它有點像一種另類的音樂教育。你自己對於截至目前為止的主持成果，是否有任何與先前不同的心得？

Dan： 屆時到四月底，我們會播放有十集之多，這其實也讓我蠻震憾的。我想最令人震驚的仍是兩小時的時間可以過得如此飛快，當中許多曲子似乎也確實讓這節目的名稱——「扭變時空」實至名歸。

即使我全神貫注於聆聽，這節目播放的音樂有時仍會令我覺得進入一種冥想狀態。也許您選擇的許多長篇作品可能以某種方式將聆聽者帶入一種超自然的狀態。您是如何挑選這些歌曲，如何設計每一集的歌單？

Dan： 製作歌單和策劃這節目時，我嘗試盡可能地涵蓋各式音樂流派，同時也融合一些經典、新曲子，一些新舊交錯的混合歌單。我很喜歡因為做這節目而養成挖掘更多音樂的日常工事。考慮到節目有兩個半小時的關係，我還得依 FCC（聯邦通信委員會）的法規要求把節目拆開。（編按：一般電台節目長度為一小時）

我記得您在接受 Sungenre 網站採訪時曾說「百無聊賴」是進入一種創造狀態的重要因素。去年全球陷入新冠肺炎疫情期間，您是否感到這種受到這般程度的百無聊賴？若有的話，您又是如何面對這樣的感受？

Dan： 在這智慧型手機時代，真正的百無聊賴還真是要努力才會有那種感受。對我來說現在很容易覺得一切淡而無味，但要感受真正的無聊卻很困難。我會盡可能地嘗試遠離網路，去一些無法使用電腦、電話或甚至電子產品的地方。過去一年來，露營已經變成我生活的主要嗜好，也是我探索一些深度寧靜的百無聊賴的一個主要方式。

從紀錄片《Time Trial》、《Rat Film》到去年的《Well Groomed》配樂製作，對於為影像創作音樂這件事，你通常是如何感知？而與你製作個人作品的感知是否有所差異？

Dan： 各個電影配樂是與電影工作者和其故事本身的獨特共作。因此，每一次都會與其它的配樂截然不同，正因如此，我才會喜歡做電影音樂。我的專輯作品也可以用類似的方式來思考：以前沒做過這樣的創作，但因為此時擁有新的經驗集成，即使我嘗試用過去的方式創作，總會與上一張作品有所不同。然而，面對每個合作對象及故事所需，電影配樂有太多不同支流的細節，也因此處理的方式都不一樣。

去年發行的新專輯《Mystic Familiar》，你用了自動鋼琴為歌曲裡的鋼琴聲線增添相當精采的旋律層次，可以說是一種近乎完美的鋼琴演奏。無論運用實際器樂或電子樂器，對你而言，什麼是音樂性的完美？

Dan： 我不知道音樂的完美是否存在。像是正夏之月時， Lightning Bolt 樂團在充滿汗臭味的滿場觀眾的倉庫演出；抑或是 High Zero （編按：巴爾的摩實驗音樂組織，Matmos 也是活動策劃師之一）在 Theatre Project 劇院舉辦罕見的即興二重奏，也都可以說是一種音樂上的完美。或是在 The Crown 看饒舌歌手 Kotic Couture 的演出，或在 The Compound 聽 Therron Fowler 的合唱團綵排，或是打擊樂團 SōPercussion 完全表現出 Steve Reich 的〈Drumming〉的精髓。這也許與妳的最後一個問題相連，因為那當下的獨特之處便是在於觀眾和表演空間的設定。只要你一卸下心防便能隨時意識到那獨一無二的體驗就在那裡等你去領會，奇幻的時刻隨手可得。

Mystic Familiar by Dan Deacon © Dan Deacon

透過《Distoring Time》節目及你過往的演出，似乎讓人感覺你是一個樂於分享的說書人，但在你的音樂創作裡，並沒有過多直觀的故事敍事。你個人對於「用音樂說故事」有什麼樣的想法嗎？您是否認為樂曲無法完整表達文字的真意？

Dan： 我仍在試著習慣以作詞家的方式去寫歌，而歌詞在我的音樂創作過程裡讓我有難以掌握之感。每天花好幾個小時做音樂達，但我幾乎很少著墨於歌詞。當中幾首以故事作歌詞敍事的歌曲似乎有引起一些聽者的共鳴，像是〈When I Was Done Dying〉或〈Become a Mountain〉。至於第二個問題，我認為音樂可以是作曲家（或聽眾）想要的任何東西，因此音樂也當然能用來傳達文字的真實。

丹尼爾．列維廷（Daniel J. Levitin）的著作《迷戀音樂的腦》裡，他寫道：「當傑出作曲家高明地運用反覆手法，不但在情緒上能夠打動大腦，也可創造愉悅的聆聽體驗。」在您為廣播節目設計的歌單中，選了像是 Pharoah Sanders、Fela Kuti、Charlemagne Palestine 等創作長篇音樂作品且都別具極高明反覆手法的藝術家，您個人對音樂的反覆性又有何想法？

Dan： 我完全同意列維廷所寫的。我喜歡反覆性，也覺得聆聽音樂型態的展開會是一種很美妙的體驗，就像漫步在所有相同物種的巨木森林之中一樣。我認為反覆性的美麗之處在於樂音行進間所發生的細微波動，這些波動則使聆聽的耳朵不因此對聲音感到疲乏。那些微妙的聲響便是巨木樹冠之下的蕨類植物和矮灌木叢，是遍佈森林的小螞蟻和甲蟲，細小得令人注意不到而聽不出來。但我也喜歡不斷變化的聲景， 就像 Pharoah Sanders 激昂的獨奏，或是 Éliane Radigue 的合成器作品；他們的音樂會讓我感覺像是在疾速行駛火車內望向窗外，風景時時刻刻都在變化。大部分時候，音樂可佔據我的所有高度注意力，我也著迷於其他人可能會覺得有些刺激過度的事物，以及看起來相當反覆但實際上只是無止盡分形的事物。