2021必聽專輯：青春噪聲之Subsonic Eye 樂團的《Nature of Things》

來自新加坡的

，由主唱暨鍵盤手 Nur Wahidah 和吉他手 Daniel Castro Borces 於 2015 年組成，隨著貝斯手 Spencer、鼓手 Lucas 及 吉他手 Jared 的陸續加入，讓這支旋繞 dream-pop 和噪音的樂隊延展出嫻熟多樣的風格光譜，一支閃耀著青春歌詠的新世代樂團。Subsonice Eye 的首張專輯

發行於2017年，他們將生活種種、私密心事與經歷，轉化成片段的吉他旋律，練團的進程完構出一首首唱盡年少的不安與成長裡，多磨的青春與心碎愛戀。