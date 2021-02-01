2021必聽專輯：青春噪聲之Subsonic Eye 樂團的《Nature of Things》
© Subsonic Eye
玩團的青春記事都在這。曾為 Yuck、Beach Fossils 等樂團的亞洲巡迴新加坡站擔任開場樂團，《Nature of Things》專輯是一張趨向成熟的轉捩之作，用音樂述說青春年華的他們歷經瘋狂時代之下，仍能意會生活中一切細物與自然的美好。
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來自新加坡的 Subsonic Eye 樂團，由主唱暨鍵盤手 Nur Wahidah 和吉他手 Daniel Castro Borces 於 2015 年組成，隨著貝斯手 Spencer、鼓手 Lucas 及 吉他手 Jared 的陸續加入，讓這支旋繞 dream-pop 和噪音的樂隊延展出嫻熟多樣的風格光譜，一支閃耀著青春歌詠的新世代樂團。Subsonice Eye 的首張專輯《Strawberry Feels》發行於2017年，他們將生活種種、私密心事與經歷，轉化成片段的吉他旋律，練團的進程完構出一首首唱盡年少的不安與成長裡，多磨的青春與心碎愛戀。
在現今音樂行銷幾乎都以形象為首的網路時代，凝聚樂團的形象對於 Subsonic Eye 反而無需過多憂心，加入新加坡新興獨立廠牌 Middle Class Cigars 的他們，得以將心力都投注於創作之中。如同許多像是加州的 Ozean、多倫多的 Beliefs、紐西蘭的 Tamaryn 等深受歐美八、九零年代噪音搖滾與瞪鞋流派如音速青春、我的血腥情人、Lush、Slowdive、Ride 及 Cocteau Twins等樂團音樂的影響，Subsonic Eye其隔年由廠牌主力發行的第二張作品《Dive Into》，愈趨大聲的美麗聲貌，令人想起芝加哥的 Airiel 樂隊之餘，專輯終曲〈Dive Into Me〉的吉他聲響迴旋飛梭於海潮與風的聲音，更讓人聯想起 Ride 樂隊首張瞪鞋經典之作裡的〈Nowhere〉。
自新冠肺炎疫情開始襲捲全球至今，新加坡政府直到去年九月才解禁允許舉辦五十人以內的小型演出，對於熱衷現場表演的 Subsonic Eye，無處可演的苦悶更是可想而知。他們也並未因此沉寂，疫情期間於 Bandcamp 線上發行了《Bedroom Sessions》EP 作品並將收入全數捐給移工組織 TWC2；同時汲於編製新作品，在去年十一月首先發佈由美國動畫藝術家 Arius Ziaee 為他們製作的新單曲 MV〈Unearth〉，而樂團的第三張全新專輯《Nature of Things》也於今年一月中正式發行。
我們已身處放縱過度消費與浪費的崩世閾限之間，卻看不見人們想改變。《Nature of Things》彷如年輕世代之於 Subsonic Eye 對這世界的哀嘆之聲，稀釋了毛邊的噪響與 dream-pop 的夢寐𣱣氳，直覺地展露更多原音的自然流韻。他們的聲音表現更加成熟，卻依舊大力揮灑青春的光亮與活力，無所顧忌地唱著事物的本質。專輯首曲〈Consumer Blues〉的民謠基調帶入他們對世界一切渾沌感到的焦慮與憤悁，負責譜寫歌詞的主唱 Wahidah 不以哲理或說教為骨，悼念愛貓〈Kaka the Cat〉一曲裡，低傳真風格的樂句間吐露著抒情的詞語，還不時地添綴幽默感；在音樂世界裡隨性爛漫，但現實生活的帳單令人不得不細算錙銖。
〈Fruitcake〉其雙吉他清亮分明的琶音、鏗鏘有力的強烈鼓奏，以及主唱 Wahidah 轉圜自如的高亢嗓音和鳴齊下，其樂團默契可見一斑。〈Spiral〉、〈Unearth〉行雲如流水的吉他旋律，貝斯與鼓組的並進節奏，不自覺讓人想起 Built to Spill 樂團主腦 Doug Martsch 古怪卻直率無比的吉他樂音。《Nature of Things》專輯是 Subsonic Eye 這支年輕樂隊趨向成熟的轉捩之作，用音樂述說青春年華的他們在歷經瘋狂時代之下，仍能意會生活中一切細物與自然的美好。