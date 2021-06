行過人生重門，唱著與世界共鳴的搖滾樂：風籟坊樂團專訪

八○年代至九○年代初期是英、美獨立唱片廠牌的百花齊放時代,如芝加哥的 Touch & Go、西雅圖的 Sub Pop、麻州的 Rykodisc、紐約的 Matador 唱片、華盛頓哥倫比亞特區的 Dischord、路州其出品低傳真經典的 Elephant 6,以及奧林匹亞的 K Records 及 Kill Rock Stars 等蘊養別具美國本土獨立搖滾聲姿的廠牌;英國則有如 4AD、Rough Trade 唱片和Alan McGee 在1983年創立且出產如 Primal Scream、我的血腥情人、綠洲等樂團之經典專輯的 Creation及爾後創辦的 Popdtones 其旗下音樂家都是瞪鞋與英倫搖滾的經典代表。這些西洋廠牌於九○年代打造出來的經典樂團之聲,不僅陶染了無數千禧世代對於另翼搖滾的聲響底蘊,讓流連展演場館、唱片行與藝文空間的青年們藉由這些音樂激盪有感於生活與形而上的思緒,對某些歌曲產生心靈上的依存。或多或少地,這些音樂也影響了千禧年後萌牙的台灣獨立樂團,風籟坊便是其中之一。

Bob Dylan 曾在他的著作《Writings and Drawings》裡寫說「你需要某些事物來開啟一扇新門,讓你看見過去忽視無數次的東西。」對你們來說,風籟坊的復出,是否重新看到過去曾忽略的面向?或是讓自己透過舊作對創作有新的想法?

Nirvana 的《Nevermind》和 Galaxie 500 樂隊的所有專輯。Nirvana 那首驚天動地的〈Smells Like Teen Spirit〉對年幼的我無比衝擊,彷彿親眼看到隕石撞上地球瞬間的炸裂聲響;Galaxie 500則是毛邊較多,原來溫柔的破音是這麼一回事。

