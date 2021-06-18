行過人生重門，唱著與世界共鳴的搖滾樂：風籟坊樂團專訪

風籟坊樂團（Windmill） © 孟萱

八○年代至九○年代初期是英、美獨立唱片廠牌的百花齊放時代，如芝加哥的 Touch & Go、西雅圖的 Sub Pop、麻州的 Rykodisc、紐約的 Matador 唱片、華盛頓哥倫比亞特區的 Dischord、路州其出品低傳真經典的 Elephant 6，以及奧林匹亞的 K Records 及 Kill Rock Stars 等蘊養別具美國本土獨立搖滾聲姿的廠牌；英國則有如 4AD、Rough Trade 唱片和Alan McGee 在1983年創立且出產如 Primal Scream、我的血腥情人、綠洲等樂團之經典專輯的 Creation及爾後創辦的 Popdtones 其旗下音樂家都是瞪鞋與英倫搖滾的經典代表。這些西洋廠牌於九○年代打造出來的經典樂團之聲，不僅陶染了無數千禧世代對於另翼搖滾的聲響底蘊，讓流連展演場館、唱片行與藝文空間的青年們藉由這些音樂激盪有感於生活與形而上的思緒，對某些歌曲產生心靈上的依存。或多或少地，這些音樂也影響了千禧年後萌牙的台灣獨立樂團，風籟坊便是其中之一。

三人樂團 風籟坊（Windmill） 約莫創組於 2007 年，由林已翔 & Shell Echo的主唱暨吉他手 Chris（林已翔） 、前壞女兒樂團貝斯手 戴子 ，以及原鼓手 泰元 因病退團，現由前輕鬆玩樂團鼓手 阿貴 加入，十年後的復出，也盪出台灣樂團圈令人久違的熟悉漣漪且感到溫潤的陣容。2008年，他們自製發行了首張 EP 作品《Demo 甲》，接著隔年發行第二張作品《Demo 乙》，組團不到一年半的時間已完成超過二十首曲子，將玩團的「demo」式創作精神發揮得淋漓盡致。風籟坊的創作揉合了團員們自身長年汲養的深厚音樂底蘊，譜寫歌詞的主唱 Chris 一口通透的台語吟唱，如回憶般懷舊又充滿寓意的詞語流動在清亮的吉他旋律與飽實的貝斯聲線之間，鼓奏像是堅定的步伐，揚起滿是柔情的破音，澎湃了他們發自內在的樂音與歌聲。

「 海底有吃人的黑暗，亦有美麗的眠夢 」，風籟坊以其台語另翼搖滾的樂姿與總是令人咀嚼再三、看似直白卻意味深長的韻詞，影響了數支後起的如 拍謝少年 、 淺堤 等台灣獨立樂團，各以不同的曲式，唱著我們共通的、關於時時刻刻不停變化的海湧，關於青春和夢，關於我們的童年與家厝，關於浮沉的人生，以及照耀著這座海島的溫暖日光。那些歌裡的風景，就如〈民國七十一〉裡主唱 Chris 唱著的：「 日頭照護著溫暖的海浪，帶大漢小漢來去北濱兒的步垣那邊，浮浮沉沉，浮浮沉沉，浮浮沉沉。 」

風籟坊樂團（Windmill） © 孟萱

《Demo 丙》從 2010年開始錄製，雖然中間有所停滯，經過多年的醞釀與沉澱，這張作品似乎也不若以前製作《Demo 甲》和《Demo 乙》的那種短時間完成的「demo」概念，你們自己現在則如何定義風籟坊的「demo」？

Chris： 《Demo丙》歷經了多年的時間，讓原先demo的定義漸漸產生了蛻變。像《Demo甲》、《Demo 乙》是短時間內完成的EP，《Demo丙》則是一張經過一段長時間後才完成製作的專輯。兩者的命名雖然都以「demo」為開頭，但是demo的定義已從原先的「EP」變為「Album」（專輯），實體唱片格式由原先的「CD」變成「黑膠」。現在我們已將 demo 這一詞變成了專輯名稱，或許就像時鐘的指針，不管怎樣，經過的每一點都可以是新的起點。

自2012年之後，團員似乎因忙碌於生活、工作或個人因素，樂團動靜也逐漸減少。從決定將《Demo 丙》完成至復出後的多場表演，是什麼原因令你們在這個時候重新拾起風籟坊的音樂？

Chris： 最具體的原因，是因為感覺時候到了。然而，會做出這樣決定的理由，純粹就只是因為我在廣播聽到了風籟坊的歌，突然又想到了這件事，但是這一次感受卻是非比尋常的強烈。反正就是那種「現在想要趕快立馬來一張《Demo丙》」的感覺。

好久以前曾在 PTT 上看到一篇風籟坊的訪談，當時 Chris 認為國語以語言來說不夠「透」，而《Demo 丙》裡除了〈船帆露水〉、〈青春〉及〈海〉，其他歌曲皆以國語詮唱，是什麼原因令 Chris 對於國語歌能夠自然地詮釋其語境？或是有其它因素讓你們對於語言的想法有所轉變？

Chris： 如果繪畫是寫歌的話，用不同的語言寫歌，可能像是用不同的媒材作畫；國語跟台語對比，像是水彩與蠟筆。我們驚奇於台語的音韻、頻率與張力，「既然如此，那麼以後就都只作台語歌吧！」的想法似乎也能成為一個藝文選項，但我並不想這麼做。《Demo乙》發行之後的隔年，也就是2011年，風籟坊在大港開唱發表了國語單曲〈別人的歌〉，這首歌現在也收錄在專輯《Demo丙》。2010年台大搖滾音樂祭的那次專訪，當時的我覺得國語這個語言對我而言不夠「透」，但後來常常反思，也漸漸地體會到，一件作品無論是怎樣的語言或形式，只要是用心投入的，它都會是「透」的。

Bob Dylan 曾在他的著作《Writings and Drawings》裡寫說「你需要某些事物來開啟一扇新門，讓你看見過去忽視無數次的東西。」對你們來說，風籟坊的復出，是否重新看到過去曾忽略的面向？或是讓自己透過舊作對創作有新的想法？

Chris ：聽著以前的作品，彷彿能夠聽見，那個在樂句裡來回踱步的年輕人，儘管我知道他仍然不滿意手中的和弦。我們總習慣抱怨這一切不夠完美。直到我們再次重新辨識過往的種種，直視曾被自己低估的細節，才會驚覺原來那才是最為純粹的美。

十年的時間能讓一個地方的音樂場景產生今非昔比的恍如隔世之感，重新站上舞台演出，心境上是否有任何不同以往的感受？

Chris： 以前上台容易緊張，會擔心自己唱不好彈錯之類的。復出再次站上了舞台，最不同以往的感受，是坦然與自在。感覺著自己正在做著自己喜歡的事情，感覺著聲響、共鳴與專注。

Smashing Pumpkins 的《Siamese Dream》時常被喻為是九○年代的吉他破音實驗代表專輯之一，熱愛破音的風籟坊，團員們是否各自有心中覺得破音超好聽的專輯？為什麼？

Chris： 我特別喜歡MBV（My Bloody Valentine，我的血腥情人）的吉他破音，濃烈而溫柔，觸感大塊鮮明，毛邊輕盈綿延。Kevin Shield 說就是那種聲音，是在牧場的牛聽了，都會結群親近的聲音，那是一種連動物也都喜歡的聲音。

阿貴： Nirvana 樂團的《In Utero》。小時候聽這張專輯，有人懷疑我的音樂美感，還問我這音樂哪裡好聽。這是我第一次感覺原來不是每個人都喜歡很破的破音。

戴子： Nirvana 的《Nevermind》和 Galaxie 500 樂隊的所有專輯。Nirvana 那首驚天動地的〈Smells Like Teen Spirit〉對年幼的我無比衝擊，彷彿親眼看到隕石撞上地球瞬間的炸裂聲響；Galaxie 500則是毛邊較多，原來溫柔的破音是這麼一回事。

在現今錄音技術幾乎都以數位化為主的潮流之中，以類比方式錄製樂團專輯其實是罕見且有一點點任性的作法，不過，Foo Fighters 主唱曾說現在大家都採用數位錄音，卻忘了類比錄音其實簡單許多。你們對於數位與類比錄音上，各自有何想法？

Chris： 科技進步，如今只需一鍵即可跳過等待的時間，同時也省去了等待迴帶的片刻神遊。我記得人生第一次的錄音，就是用類比錄音帶錄的。當時在同學家彈吉他，我們錄下了創作的第一首歌曲，印象很深刻，記得我還親手修剪過那張卡帶。其實類比與數位，各有它們的優缺點，端看個人喜好。我們選擇類比的最主要原因，純粹是因為覺得類比得聲音聽起來比較飽滿悅耳。

用音樂寫故事，如詩如散文地，作為台灣千禧年後創組的眾獨立樂團裡，風籟坊的音樂尤為突顯其獨特性，甚至帶有深刻動人且不矯作的接地氣。以各自的觀點而論，你們如何看台灣搖滾樂的在地化？

Chris： 雖然說是台灣搖滾樂的在地化，但我感覺所謂的在地化，並非意味著在地的音樂人，就此為自己貼上標籤，將我們的想像框架在「在地」的意識型態裡。有時也會想，我們是否也能試著撕下，貼在自己身上的標籤；以人為本，以宇宙為家，衷心期待我們的搖滾樂，在宇宙世界的土壤中，也能栽出千萬花。

Beat Happening 樂團的 Calvin Johnson 曾於《Our Band Could Be Your Life》一書中說道：「搖滾樂是一種青少年的運動，適合各年齡階段的青少年—他們可以是十五歲、二十五歲或三十五歲，終究得歸於他們心中是否有愛，與那美麗的少年仔靈魂。」風籟坊的十年一刻演出，對你們來說，是否為一個對自己有所交代的旅程句點？年齡與人生階段的轉變對你們來說會是侷限創作的窼臼嗎？

Chris： 風籟坊的「十年一刻」演出，像是我們抵達了一個旅程的目的地，而那裡同時也是通往另一段旅程的起點。在這場演出之中，我們與多位音樂人一起合作完成了一整個專場，現場作分軌錄音，利用攝影機作影像紀錄，這些素材也都將會繼續投入後製，自己也期待風籟坊下一階段的產出。年齡與人生階段的轉變不太像是侷限的窼臼，反而更像是在不同人生階段，宇宙為我們開啟的多重角度與多重濾鏡的觀景窗，只要持續的創作，作品裡的世界，說不定哪天也能變得立體又透明。

你們在復出後的表演演唱了不少未曾收錄在之前作品的歌曲，如基隆海湧祭時有「來去兜風」、高雄草創祭有「看落雪」，以及超大聲的「歹吉他」，不過這幾首歌並未收錄於最新專輯之中，風籟坊是否接下來或者已經準備錄製下一張作品？

Chris： 目前還沒有具體的計劃，但是風籟坊一定會再繼續創作。風籟坊過去寫的一些沒有被收錄的曲目，在這一次「十年一刻」的專場裡，部分的歌曲也嘗試了分軌錄音。目前還不確定會挑選哪幾首歌出來製作，需要再多花一些時間來琢磨。