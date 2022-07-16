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白天，我們還將對車隊成員進行獨家線上採訪，以及現場比賽評論。獲勝者還可以在整個比賽週末訪問 Red Bull Racing 的獨家內容，並將帶著他們參訪的特別紀念品離開。
請在 7 月 17 日星期日 23:59 UTC 之前，加入 Oracle Red Bull 賽車車隊的圍場！
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