滑板選手之外的生活意象：柯家恩專訪

柯家恩 © Red Bull Taiwan

從八歲就開展滑板生涯的柯家恩（Kyle Ke），當時年紀小小的他，板齡不到三年便已塑造出風格突顯的滑板技術，四處征戰台灣各地滑板賽事。十多年來，柯家恩的個人滑板風仍不斷地轉變，近年來往於台北與上海，生活始終以滑板為核心。即使歷經滑板人最害怕的膝蓋韌帶重傷，他在康復後持續調整自己的心態，不急著在一時半刻回復過去的狀態。他認為腳傷復原到重新玩板的過程，是一種必須小心翼翼同時又不該過度緊繃的平衡調適。

在追求自身的滑板技術與風格表現之外，柯家恩也在前幾年開設自己的工作室Studio31.54，他希望能藉由創造一個以滑板為主軸的空間，在那裡與同好一起力行好玩的想法、製作滑板影片，逐步實踐他步向而立之年的滑板人生。此次專訪，我們也請他分享了一些關於滑板教學、創傷、風格等個人觀點。

能否與我們分享一下你的近況？

柯家恩：前年開始待在上海，去那裡半年、回來半年地來回跑，然後去年十月的時候回來台灣，在那裡主要也都是參與滑板相關的事物。那時因為疫情的關係，不知道為何很多人開始想要做滑板生意，像美國、墨西哥甚至全世界也因為疫情之故，許多工廠都無法持續地量產滑板商品。剛好在上海有機會認識從事滑板工廠產業的人，才開始更深入地接觸到一些商品鏈的東西及上海滑板品牌 Avenue & Son。

那麼你覺得以一個滑板品牌來說，Avenue & Son 的發展走向如何？

柯：我覺得他們很厲害。像是他們今年與 Vans 聯名合作發表鞋款，行銷做得很好，連 Vans 的全球官方社群媒體都有發佈其消息。另外，他們在上海開設的實體店面也相當令人驚豔，設計裝潢弄得很像精品店，給人一種華麗又充滿潮流感的氛圍。

柯家恩, B/s Melon Grab © Red Bull Taiwan

若有人問你滑板究竟是一種運動？還是生活的一種文化？你會如何回答？為什麼？

柯：其實就是一種文化，即使滑板現在是奧運的項目之一，是運動的一種，但也同時具有文化的底基，兩者是共存的。如何看待滑板，是個人的一種觀點與選擇，對我來說，它的文化層面之豐富遠大過於只看待滑板作為一種運動。你可以將滑板視為一種健身方式，或視它為一種休閒活動，但若你的目標是在於參加賽事，那麼定位就有所不同了。

柯家恩 © @chengchungyao

你認為 推廣滑板教學 的內容之中，最重要與最優先學習的應是？或是心態該從何開始？

柯：如果初學者是小孩子的話，我會建議要戴護具，至少要有安全帽和護膝。玩到一定程度的時候，他們覺得護具戴起來無法表現自如，可以自己選擇戴或不戴。如果你玩的是大型道具，為了安全著想，無論如何都要戴上護具。我覺得最優先學習的內容應該是了解一下滑板是什麼，簡單說明滑板的文化及運動層面，詢問他們想玩什麼樣的滑板技術？就像是設定一個基本目標，但最終不管是用什麼樣的學習方式，都要讓自己覺得好玩且玩得開心。論技巧的話，那麼就是先學滑行與煞車，以及學會如何保護自己的身體以避免受傷，學會跌倒也是一項技巧。

柯家恩，B/s 180 Nosegrind © @wangchenweiii

玩板至今，你曾受過大大小小的傷，在身體復原之後，是否曾有過創傷症候群對嘗試自己原本擅長的招式有所恐懼？

柯：當然有。有一次，我試著 wallride 下一組頗高的樓梯傷到膝蓋的前、後及內側十字韌帶全斷。後來與 Red Bull 近期拍的那支影片，裡頭的 tre flip 其實是我受傷復原之後，第一次重新去踢那招式。

承上題，你是如何克服那重新嘗試的恐懼？

柯：我覺得復原之後，有些招式得試比較多次，沒受傷前作招都是一踢就踩準，康復之後就會需要嘗試個幾次去捕捉那些腳感，一直踢到感覺對了，才會一股作氣地踩準。我覺得確時會花比較多時間適應，但過度地小心翼翼反而會更容易受傷，因為你的身體會變得很緊繃，無法自在地展開，感覺自然就不對。

臺灣現在建蓋越來越多滑板場，你個人是否有自己偏好的場地或街頭板點？

柯：好像沒有特別偏愛的場地耶。舉個例來講，臺灣目前蓋好的滑板場大致上看起來都很好玩，但總會有一些水泥斜面有些凹凸不平，或是角度、距離有點怪，每一個板場都有一種不盡完美的感覺。我想或許是每個人玩板的需求不同，自然對板場的想法也會不一樣吧。不過，在台北忠孝橋旁步道蓋的那些新地形，我覺得可以一路滑然後一邊玩的那種設計概念蠻棒的。最喜歡去的應該還是西門町的中山堂，如果要練招的話，通常會去新生橋下。

滑板影片與平面影像記錄是滑板文化不可或缺的要素，也可以說是各地滑板場景的史料來源之一，你認為記錄自己的玩板過程重要嗎？為什麼？

柯：記錄自己的玩板的過程，我覺得是很好的一件事。一開始，也許你不會豚跳，只要用手機錄下自己的動作，之後放慢速度播放，你就能看清楚自己的動作有哪些動作需要調整。我覺得滑板的照片和影片，不單單是滑板文化裡重要的一部分，那些影像也有點像是個人作品的概念。而當你去街頭板點玩的時候，有些招式可能真的只會在那地方成功一次，如果沒記錄下來就非常可惜。

柯家恩，Ollie © 5D

眾多初級滑板技巧裡，你個人最喜歡的招式有哪些？為什麼？

柯：現在做 wallride 仍會使我的腳有點痛，不過還是會嘗試，偏好的招式有 big spin、平臺的 180 nose grind，通常這招和 50-50 算是我的熱身招，腳康復之後也是一樣照作不誤。還有inward heelflip 也算是我的愛招之一。

那麼你是如何發掘或發展出自己喜歡的這些招式？

柯：我覺得是你的身體會對某些滑板招式的協調性特別自在，上述的那些招式對我來說施展起來是舒服自在的，如果你覺得踢某一動作時，身體感到很僵硬或不協調，或是很勉強，也許那招式就不會變成你的偏好。畢竟每個人身體的慣性不一樣，就像有些人喜歡腳尖翻板，有些人則喜歡腳跟翻板；像我自己喜歡做 backside 方向的招式，而 frontside 的招式施展起來就是覺得不自然。

延續上題，這與你所謂的滑板風格是相連的嗎？

柯：對，我覺得你個人如何發揮自己擅長的招式，才是造就個人滑板風格的要素，而不是指全身上下的穿著來談論風格。對我來說，滑板風格指的是自己結合並發揮自身滑板技術，所展現出來的連貫性和動作形態，才是所謂的滑板風格。

你認為何謂滑板創意？

柯：滑板創意便是成就個人風格的重要因素吧。例如有些滑板動作的運用在不同地形和板場的方式，你會思考該怎麼善用自己日常練習的招式並作一些結合，那就是屬於個人的創意，這個創意也是形成個人風格的基底。

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