Heraclitus表示：沒人會重蹈覆轍兩次，他很可能預料到一級方程式賽車對技術和運動無休止的改造過程。變化總是伴隨著我們，在每年的這個時候，我們通常會試圖弄清楚新規則的變化，會有多大程度將影響未來的賽季。

今年，變化主要侷限在技術規則，體育和財務規則基本不受影響。然而，這些技術變化是……巨大的。 那麼，2022年會發生什麼事呢？

RB18 launch teaser © Red Bull Racing

空氣動力學

與過往幾年不同，當一兩個重大空氣動力學的變化將佔據數月的季前猜測時，今年更容易詳細說明空氣規則的哪些部分沒有改變，因為真的沒有任何改變。

自 2009 年以來，我們一直在使用一套不斷發展但基本連貫的空氣動力學幾何。然而，今年，是 F1 的定期重置期之一，新車是用一張白紙設計的。當然，汽車上的所有東西都是新的並不少見，但從主題變化的意義上來說，這往往是新的。今年，一切在哲學上來看都是新的，而不是簡單地成為之前事物的優化版本。

重新開始的目的是讓比賽變得更好。 常用的速記是“讓超車更容易”。 從最嚴格的意義上說，這不是意圖，而是讓賽車靠得更近，讓超車……成為可能。

當前（或者更確切地說，上一代）F1 賽車的問題在於，它們的空氣動力學表面在清潔空氣中運行時發揮最佳作用，但反過來，它們會產生非常大的湍流或“擾流”的尾流，使它們變得困難， 或者通常是不可能的，跟隨前方的車子，你離得越近，你的速度優勢就消失得越多。

F1為此使用的數據是在20m處減少35%的下壓力，在10m處減少44%的下壓力。新規則旨在減少髒尾流，然後引導剩餘車輛遠離後續車輛的路徑； 它們還被編寫為首先減少賽車對清潔空氣的依賴。新規則的目標是將下壓力損失減少到 20m 下降 4% 和 10m 下降 18%。 這樣做的目的是讓後方的車子在彎道中失去更少的位置，從而在下一個直線道上處於更好的位置以採取攻擊行動。

沒有任何一個項目會影響這一變化，而是一個整車的概念，從前翼到尾翼——這些項目和駁船板上都有一些非常引人注目的形狀——但很多工作正在進行中，在看不到的區域，用一個有形的底面取代之前平坦的地板。 它並沒有完全回歸 1980 年代初期的地面效果概念——沒有密封——但雕刻的底道有複製的效果。

New Year, New Rules © Getty Images

碰撞測試

每年，國際汽聯都會讓季前認證碰撞測試更難通過，今年也不例外。前碰撞測試要求車頭多吸收 48% 的能量，而後碰撞結構需要額外吸收 15% 的能量。 這些並不是像其他行業那樣簡單的目標，因為標準設定得非常高：沒有人能以舒適的利潤通過這些目標。

此外，今年，對 Romain Grosjean 在 2020 年巴林大獎賽上撞車事故的分析導致對受壓引擎在嚴重撞擊時與汽車其他部分分離的方式進行了一些調整，以及對 Anthoine Hubert 於2019 年在斯帕發生致命 F2 事故的分析，也導致 F1改進了側面碰撞保護。

輪胎/懸架

同樣非常引人注目的是這項運動新的 18 英寸車輪和低矮輪胎。 這項工作已經進行了很長一段時間，幾乎令人驚訝的是，它現在才出現，已經測試了四、五年。 我們還恢復了輪罩、一些標準壓力傳感器，並增加了輪上翼梢小翼以進一步調節氣流。 除了將冷卻空氣引導到制動器之外，使用制動管道做其他事情也有新的限制。

Charging On Into A New Season © Getty Images

上賽季末對 2022 輪胎的測試並沒有表明新橡膠會做任何奇怪的事情，但與 F1 輪胎一樣，魔鬼藏在細節中。團隊將不得不努力了解輪胎肩部的新輪廓如何與氣流相互作用，以及較重車輪對懸架設置的影響。

最小重量

增強的衝擊結構加上更大的車輪對汽車重量產生了相對應的影響，今年的最低重量從 752 公斤增加到 790 公斤。新車就是一個大單元。

動力單元

自 2014 年引入混合動力裝置以來，馬力往往在 F1 周圍的談話中佔據主導地位。 隨著空氣動力學現在再次佔據中心位置，關於 2022 年的引擎在規則中幾乎沒什麼可說的。 我們在燃油系統中有一些新的標準化組件，以及一個增強的傳感器包，但引擎的規則基本上沒有變化。 然而，在獲得認證後，我們將有一個開發凍結，就像 2007 年到 2013 年之間運行的那樣。

關於 2022 年我們的動力單元需要注意的另一件事是，我們將制定一個新的燃料標準，其中包含 10% 的乙醇 (E10)。從長遠來看，F1 已經確立了轉向全合成燃料的雄心壯志——但在該研究項目繼續進行的同時，它正在推進增加混合燃料中的生物燃料數量。

Red Bull Powertrains To Use Honda Power Unit © Getty Images

體育/金融規則

我們談了很多關於 2022 年的技術變化，而很少談論體育規則中的運動，僅僅是因為體育規則並沒有真正改變。 在每年的這個時候，車隊對他們在賽道上的運作方式進行大量修改是很常見的，但考慮到技術法規已經發生了多少變化，這個決定是在去年年底做出的，盡可能堅持 2021 年的規則，因此放棄了對體育規則的幾項計劃的更改。

各個地方都會有一些調整，但是當 F1 習慣了一種新的賽車風格時，該操作將繼續按照既定的體育規則運行——現在計劃在 2023 年對體育規則進行大規模的更改。

金融法規中的情況類似，儘管原因略有不同。雖然成本上限已按計劃從 1.45 億美元降低到 1.4 億美元，但該數字是基於基準 21 場比賽行程，隨著額外的比賽，該數字會逐漸上升。 今年有 23 場比賽行程和 6 場衝刺賽事，實際數字與 2021 年非常相似……但預算必會進一步擴大，以涵蓋有史以來最繁忙的 F1 賽季……