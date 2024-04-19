2024 F1 週末衝刺賽規格指南

01 什麼是 F1 衝刺賽？

衝刺賽是一場短程但激動人心的比賽，為賽道上和世界各地的車迷帶來更多娛樂。 它包括 100 公里的比賽——大約是大獎賽全程距離的三分之一——持續約 30 分鐘。

沒有強制進站——因為沒有足夠的時間讓它們發揮作用——此時車手技術放在首位。 為了鼓勵超車和賽道上的行動，獲勝者可獲得八個積分，前八名車手都有世界錦標賽的積分進帳。

Wheel to wheel: Max Verstappen leads Lando Norris in the Sprint © Getty Images/Red Bull Content Pool

02 源起

F1 衝刺賽於 2021 年賽季首次亮相，首場衝刺賽在銀石賽道舉行，隨後在蒙扎和英特拉格斯舉行。 其目標是為大獎賽週末增添更多競爭和熱鬧的氛圍，原第一場自由練習賽移回週五，第二、三場自由練習時間將被分別調整為衝刺排位賽及衝刺正賽，其完賽順序決定周日的發車順序。

賽制進行了調整，將另一個練習賽替換為衝刺賽的快速排位賽形式，稱為「淘汰賽」，並為星期日的比賽保留了完整的排位賽。到了2024年，淘汰賽被移至星期五下午，衝刺賽則移至星期六中午，完整的排位賽恢復至星期六下午。

Sergio Pérez leads the Sprint in Azerbaijan © Getty Images / Red Bull Content Pool

03 衝刺賽期間有何關注重點？

在衝刺賽的淘汰賽中，我們將再進行排位賽。淘汰賽保留了標準排位賽的三個小節，但是每個小節的時間縮短為12分鐘（SQ1）、10分鐘（SQ2）和8分鐘（SQ3）。縮短訓練時間的目的是為了限制賽車在每次訓練中只跑一趟。但是，仍然存在SQ1和可能在SQ2中進行兩次的嘗試，盡管這會導致時間非常緊迫，並且取決於賽道情況。在一些賽道上，這將會是一個有爭議的問題，因為車輛在每個淘汰賽小節中只能使用一組輪胎。在SQ1和SQ2中使用中性胎，在SQ3中使用軟胎。

Sergio Pérez wins the Sprint in Azerbaijan © Getty Images / Red Bull Content Pool

04 周末的行程安排？

這些規格上的變化意味著F1衝刺賽周末與常規的大獎賽周末有所不同。以下是賽事指南，介紹了在賽道上你可以期待看到的內容：

星期五上午: 自由練習賽

星期五下午: 淘汰賽

星期六上午: 衝刺賽

星期六下午: 排位賽

星期日下午: F1正賽

05 What points are up for grabs?

在最初的衝刺賽中，前三名車手可以獲得少量積分，但在2023年，衝刺賽開始成為獲得世界冠軍積分的重要途徑。

P1: 8 分

P2: 7 分

P3: 6 分

P4: 5 分

P5: 4 分

P6: 3 分

P7: 2 分

P8: 1 分

Pérez takes the lead in Baku © Getty Images / Red Bull Content Pool

06 我在哪裡可以看到 F1 衝刺賽？

2024年將有六個F1衝刺賽周末，其中巴西是唯一不變的地點。奧地利的紅牛賽道舉辦了第三場衝刺賽，奧斯汀和卡達本季也回歸。今年新增的衝刺賽地點包括中國和邁阿密。衝刺賽是一種不斷發展的賽制，因此預計在未來的賽季中將會有更多的衝刺賽加入。

Grand Prix Circuit Date 中國 上海國際賽道 4月 19-21 邁阿密 邁阿密國際賽車場 5月 3-5 奧地利 Red Bull 賽道 6月 28-30 美國 美洲賽道 10月 18-20 巴西 英特拉格斯 11月 1-3 卡達 盧塞爾國際賽車場 11月 29 - December 1

07 衝刺賽對週日的大獎賽有影響嗎？

主要影響在於策略和設定，因為車手和車隊只有在星期五的練習賽熟悉賽道並制定週末使用的設定和輪胎策略。 大部分工作都落在使用模擬器的後備車手身上。

Max Verstappen is the number one Sprint winner © Getty Images/Red Bul Content Pool

08 誰在衝刺賽中擁有最好的紀錄？

Max Verstappen 在衝刺賽的主導地位與他在過去幾個賽季主導F1世界錦標賽的方式相同，迄今為止贏得了12場比賽中的7場。Valtteri Bottas獲得兩次勝利，George Russell、Sergio Perez和Oscar Piastri 各獲得一場勝利。