2024 Miami Grand Prix

在Hard Rock酒店熱鬧又自豪的星期六之後，邁阿密大獎賽並沒有為Red Bull車隊帶來勝利的安可演出。由於比賽中段安全車出現，Max Verstappen錯失領先位置，最終只能屈居第二，首次贏得冠軍的是Lando Norris。與此同時，Checo在一場多事的比賽中，以第五名的成績衝線完賽，這位墨西哥車手在比賽開始時幾乎發生撞車事故。

1分鐘 Sunday Reaction - Max In Miami "I'm very happy for Lando. It's always nice to see someone win their first Grand Prix."

1分鐘 Sunday Reaction - Checo In Miami "We were struggling on both mediums throughout the race, we came back a little bit towards the end but I couldn’t get into the rhythm until late in the race."

賽事報告

燈滅起跑後，Max開局良好，在進入第一彎時取得領先。然而，就在他身後，Charles Leclerc 啟動緩慢，受到Ferrari隊友Carlos Sainz的壓力，這位摩納哥車手向右移動，試圖防守攻擊。Checo看到空隙，試圖在內側進行大膽的進攻，但墨西哥車手在第一彎進入時因速度太快，他在Sainz面前脫離賽道，僥倖地避免了與隊友Max的碰撞。這使得Leclerc有機會恢復並重新超越Sainz，但當西班牙人和Oscar Piastri重新加入時，McLaren的Oscar Piastri 趁機超越兩人，取得第三名。

在前方，Max立即拉開與後方車隊的距離，而Piastri則首次展示了McLaren強勁的節奏與速度，開始逼近Leclerc。在第四圈，這位澳大利亞車手利用 DRS 在通往第17彎的長直道上超越了Ferrari車手。

這回位置變更暫時結束了位置的競逐，領先車手們開始進入他們的第一個輪胎策略。到了第10圈，Max已經拉開與Piastri三秒的差距，而McLaren車手則對Ferrari車手Leclerc和Sainz存有類似的優勢。於此同時，Checo仍堅守第五名，落後Sainz 1.7秒，但領先Norris微幅差距。

Checo在他的起始中性胎上看起來有些不順利，然而，在第15圈，他滑落到了能夠使用 DRS 的範圍內。Checo的防禦力堅強，在經由良好地使用電池和巧妙的車輛位置，這位墨西哥人能夠防禦住英國籍車手的強烈攻勢。

Maintaing The Pack In Miami © Getty Images

在第18圈結束時，Checo 成為領先集團中第一位進站換胎的車手。他在一次出色的1.9秒進站換上硬胎，並重新加入比賽排名第10位。兩圈後，Leclerc 也進站，但此後進站換胎的行動暫停，因為Max、Paistri、Sainz 和 Norris 都在使用起始時的輪胎，並保持良好的節奏與速度1。

不過，儘管Max在領先位置看起來很順利，但這位荷蘭人抱怨前輪抓地力不足，在第21 圈，他的比賽幾乎因為在第14 號彎處遭遇太多路緣石而崩潰。這位荷蘭人在急彎處彈跳，在越過路緣的過程中撞上了一個偏離賽道的路障。

雖然碰撞造成的損害似乎不大，但路障仍留在賽車線上，並且短暫部署了虛擬安全車。清理完碎片後，Max進站檢查前翼並更換硬胎。

進站後，Piastri取得領先，超前Sainz，當兩人在第27圈執行例行進站時，Norris接替領先位置，超越Max。

隨著Norris也需要一套新的輪胎，大家預期Max很快將重返領先位置，但是，在第29圈，比賽的情勢發生了變化。Haas車隊的Kevin Magnussen與Williams車隊的Logan Sargeant發生碰撞，這位美國車手失速向後旋轉並撞上了防護欄。

此時，安全車立即部署出動，車隊迅速將Checo換上一套使用過的中性胎，Norris逮到機會，執行一次免費進站，換上一套硬胎，超越Max的領先位置，Leclerc居第三名領先Piastri、Sainz 和Checo。

安全車在第32圈結束時離開賽道，儘管Max在後方虎視眈眈，Norris成功掌控全局，穩住領先地位。在Max防守第二名防止Leclerc攻擊時，McLaren車隊此時運用 DRS，在接下來的幾圈中，Norris與Max之間的差距拉開到1.5秒。

在他們的後方，Sainz開始對Piastri發動強烈攻勢，在第39圈，這位Ferrari車手強行突圍而出，造成擦撞意外，Paistri的前翼損壞讓Checo有機可乘，他向前飛奔，超越了奮力防守的McLaren，重新獲得了第五名。Hamilton也超越了Piastri，後者被迫進站更換新翼。

Feeling The Miami Heat © Getty Images

在前方，Max再次抱怨前端抓地力不足，Norris加緊對領先位置的掌控。到了第45圈，他領先Max四秒，隨著冠軍賽最終進入管理策略階段，領先Leclerc，Norris能夠在最後衝線將他的領先優勢擴大到七秒。

「今天有點棘手，」Max談到他的第二名時說道。 「我認為大家已經在媒體上看到了，感覺不太好，但不至於如此。當我們進站時，我聽到McLarens車隊的單圈成績，我就想，『哇，這也太快了』。一旦他們換上硬胎，他們的速度就更快了。尤其是Lando，他在飛奔。在那段時期對我們來說是非常困難的。我為Lando感到非常高興。已經很久了。這不會是他的最後一次。是的，他今天絕對應得的。

在Max之後，Leclerc領先Sainz獲得第三名，而Checo在Hamilton和 VCARB 的 Yuki Tsunoda 之前獲得第五名。George Russell駕駛第二輛Mercedes賽車獲得第八名，領先Aston Martin車隊的Fernando Alonso，最後一分由Alpine車隊的Esteban Ocon拿下。

賽後排名

2024 Miami Grand Prix Sunday Session - Miami Go to Event 1 McLaren Gap -

Points 25 2 Oracle Red Bull Racing Gap +7.612

Points 18 3 Ferrari Gap +9.920

Points 15 4 Oracle Red Bull Racing Gap +14.650

Points 12 5 Ferrari Gap +16.407

Points 10 Show all results Rank Driver Team Gap Points 1 McLaren - 25 2 Oracle Red Bull Racing +7.612 18 3 Ferrari +9.920 15 4 Oracle Red Bull Racing +14.650 12 5 Ferrari +16.407 10 6 Mercedes +16.585 8 7 Visa Cash App RB +26.185 6 8 Mercedes +34.789 4 9 Aston Martin +37.107 2 10 Alpine +39.746 1