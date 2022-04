Red Bull 飛行日：32個無厘頭卻行得通的作品（上）

這支來自

(Kungliga Tekniska högskolan)的團隊,要驗正「有志者事竟成」這句話,只要有足夠想要的意志,就可以在任何事情上取得成功。有了上次失敗的飛行經驗,他們這次早早就在 Facebook上創了粉絲頁,這個自信的舉動展現了他們對自己的信念,期待這支團隊有機會像瑞典人常說的「再做一次,這次做對(do it again, do it right)」。