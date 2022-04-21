Red Bull 飛行日：32個無厘頭卻行得通的作品（上）

我們向各路男女英雄好手下戰帖，需要由6公尺高的起始坡道直接跳入水中（當然，越優雅越好）。出乎意料地，居然有一大群人自願參加Red Bull飛行日（Red Bull Flugtag） 的盛會。還不確定怎麼展現創意？先來看看去年8月入選瑞典Red Bull飛行日的團隊作品吧！
此系列共有三篇，請見（中）篇看更多精彩內容。
1. 會飛的Åberg
複製一個瑞典全民喜歡的角色Stig Helmer，放大版的製作加上一個承諾贏面會很大的團隊（這樣會過分自信嗎？）Marcus Olsson 和他來自 瑞典斯韋達拉市（Svedala）的團隊將起跑於哥德堡的起始坡道上。除了展現他們的努力與喜劇幽默外，也要提醒團隊記得帶記憶卡記錄下風光的一刻。
預計飛行時間：看起來相當符合空氣動力學，可能會飛好一會兒。
團隊成員：Mattias "Skägget" Hansen（飛行員）、Marcus Olsson、Fredrik "Frillan" Soneryd
2. 泡泡飛行（Barbaflyg）
如果有任何讓人想搭乘的航空公司，非Barbaflyg莫屬了（還有 The Flying Bulls）。靈感來自知名卡通泡泡先生（Barbapapa），讓人不禁陷入溫暖的懷舊情緒。
預計飛行時間：與其討論其流線型和遠距離飛行不如關注他的更可愛和舒適？但我們可能是錯的，說不定跟泡泡先生一樣變甚麼像甚麼。
團隊成員：Oskar Karlsson（飛行員）、Emil Folkesson、Sebastian Sloka、Thomas Breden、Jonas Lydén
3. 哥特堡魚教堂（Feskekôrka）
看似奇葩的設計其實是瑞典哥特堡的魚市場的外型。魚市因為哥德式風格的美麗樣貌，博得魚教堂（Feskekôrka）的美稱，港口畔正是2021年的比賽舉辦地點。這支來自哥特堡市西南部 Västra Frölunda市鎮的團隊，要用技術證明這個是可行的。
預計飛行時間：比起飛行時間，我想表演可能更有看頭。
團隊成員：Tim Sannes（飛行員）、Petter Norberg、Tobias Nordlund、Alexander Stone、Sebastian Köllås
4.「獅鷲」戰鬥機 （Jas 39 Gripen）
評審團（可能真的太年輕，評估申請的標準蠻鬆的?）當下可能因為當初玩具總動員 4 上片等太久，當他們看到這個申請設計時，出現很奇妙的決定（我們認為他們可能過於興奮......）。這個團隊異想天開要用真人實現童年記憶中的玩具飛機在天空中翱翔，有完成童年夢想的起心動念不錯，其他就不多評論了。
預計飛行時間：從Red Bull Paper Wings（世界紙飛機大賽） 獲得一些靈感，這放大版的紙飛機應該可以在天空中高傲地翱翔。
團隊成員：André Persson（飛行員）、 Charlie Olsson
5. 帥到不需要名字（2 cool 4 namn）
富有創造性、想實現人類砲彈藝術團隊努力受評審團肯定，認為這支年輕的團隊應該有機會讓他們的「蠻勇」在觀眾面前大放異彩。
預計飛行時間：應該是不會帥太久。
團隊成員：Wilmer Wennberg（飛行員）、Axel Boström、Hampus Lundin、Edwin Karlsson、Filiph Johansson
6. 蝶式飛行（Fjärilssim woop woop）
五個瘋狂的女孩用閃亮的金粉裝飾他們的申請書，保證她們的表演會跟申請書一樣精彩。裁判團給了個蝴蝶Butterfly的“B”（87分不能再高啦），大方讓團隊通過紙本初選。有可能的是，蝴蝶～蝴蝶～當著大量觀眾的面撲通一聲落入水中……祝這組好運！
預計飛行時間：漂亮的蝴蝶應該也可以飛得久？
團隊成員：Ida Norrtad（飛行員）Jessica Ljungmark、Victoria Greunerts、Sara Mohlin、Josefin Börjesson
7. 蝙蝠飛行器（Batmoplane）
名為「08:or」這幫團隊帶上了蝙蝠俠要給瑞典哥德堡人好看，評審團讚賞團隊自信滿分的做法，並祝上好運。
預計飛行時間：不用懷疑蝙蝠的飛行能力對吧？
團隊成員：Elin Jeppsson（飛行員）、Jennifer Agebro、Fredrika Wessberger、Emma Lindefors
8. 快樂露營者（Das Happy Camper）
評選團絕對是露營同好，才會二話不說通過這組快樂露營者營造出的悠閒氛圍。但別忘了參賽者除了很會準備一手啤酒、營火烤肉和露營裝備外，任務是要讓露營「飛機」飛得起來！
預計飛行時間：面對遇過各種情況的露營好手，其實不用太擔心？
團隊成員：Jeppa Sörensson（飛行員）、Magnus "Captain Chaos" Göransson、Christian Lundh、Jonathan Singman
9. 滑翔機（Glida）
RauktNer DyngRauk 隊是衛冕冠軍，當然必須給與衛冕機會。此外，評審團對此群參賽選手進行創紀錄的長途飛行的承諾感到興奮。說到這裡，只能祝福「登上瑞典新聞頭版」！
預計飛行時間： 一飛即知曉實力。
團隊成員：Conny Höglund（飛行員）、Jonathan Karlsson, Anders Höglund、Sebastian Karlsson、 Freddy Stiesnelov
10. 讓塵土飛揚（Dusty）
如果沒有 Byggmax公司贊助材料，裁判團可能不會敢從瑞典南部斯莫蘭（Småland ）眾多隊伍中選擇這支參賽團隊。與其替團隊擔心價格低廉的建築材料，裁判團可能早將注意力轉移到這架小巧迷人的飛機上，其外型應該受到迪士尼某個電影的“啟發”。不管外觀、結構是從何而來，這支車隊確實得到了一張通往起飛坡道的入場券。
預計飛行時間： 由木匠與工程師組成的團隊蠻有贏面的吧！
團隊成員：Dennis Angeland （飛行員）、Philip Olsson、Erik、Fredrik
11. 展翅的船（Det Bevingade Skrovet）
這支來自皇家理工學院（Kungliga Tekniska högskolan）的團隊，要驗正「有志者事竟成」這句話，只要有足夠想要的意志，就可以在任何事情上取得成功。有了上次失敗的飛行經驗，他們這次早早就在 Facebook上創了粉絲頁，這個自信的舉動展現了他們對自己的信念，期待這支團隊有機會像瑞典人常說的「再做一次，這次做對（do it again, do it right）」。
預計飛行時間： 應該會好好的飛一段時間，畢竟其中至少一個團員是有好好去KTH上學的嘛。
團隊成員：Kim Koponen（飛行員）、Sebastian Quiroga、Lasse Larsson、Alexander Eriksson、Alexander Magnusson