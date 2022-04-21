Red Bull 飛行日：32個無厘頭卻行得通的作品（上）

我們向各路男女英雄好手下戰帖，需要由6公尺高的起始坡道直接跳入水中（當然，越優雅越好）。出乎意料地，居然有一大群人自願參加

（Red Bull Flugtag） 的盛會。還不確定怎麼展現創意？先來看看去年8月入選瑞典Red Bull飛行日的團隊作品吧！