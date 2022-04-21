Red Bull 飛行日：32個無厘頭卻行得通的作品（中）

我們向各路男女英雄好手下戰帖，需要由6公尺高的起始坡道直接跳入水中（當然，越優雅越好）。出乎意料地，居然有一大群人自願參加 Red Bull飛行日 （Red Bull Flugtag） 的盛會。還不確定怎麼展現創意？先來看看去年8月入選瑞典Red Bull飛行日的團隊作品吧！

12. 空軍的未來 （Flygvapnets framtid）

Flygvapnets framtid © [unknown]

當裁判團看到「空軍」、「戰鬥機飛行員」、「飛行作戰隊長」等令人肅然起敬的字眼，馬上將空軍的未來 （Flygvapnets framtid）扔進「批准」的那一疊申請中。可以想像評審團桌子四周響起了「你絕對不想讓炸彈砸在你的臉上」的小聲音，因此火速做出了這個明智的決定。

預計飛行時間： 為了瑞典的「國防」，希望他們確實有飛行實力。

團隊成員： Erik Vikman（飛行員）、Oliver Olsson、Erik Pettersson、Johan Palm、Oskar Kjellberg

13. 比火車快（Snabbare än tåget）

Snabbare än tåget © [unknown]

Red Bull飛行日（Red Bull Flugtag）從來就沒有年齡上限、不限瘋狂，不過據說一開始評審團還對於這一群「老老瘋瘋」的團隊抱持懷疑態度。不過就在他們聽到團隊會帶上一個DJ （評審肯定是周末喜歡泡clubs的一群人），他們風向大轉讓此對通過申請，期待以火車跟航空的音樂主題能為比賽帶來一些興奮的節奏跟比賽的高潮。

預計飛行時間： 不要懷疑飛很快的火車加上快節奏的音樂帶來的成績。

團隊成員： Daniel Andersson（飛行員）、John Schmidt、Alfred Rubin、Christian Schmidt

14. French ger dig vingar

French Ger Dig Vingar © [unknown]

名叫Bratwurst och kokkorv（中譯：多味臘腸和熱狗）團隊回來了，「無三不成禮」，加油！第三次挑戰的團隊帶來了熱狗造型的飛行器概念。可能評審團也餓了，想趕快午休到最近的熱狗攤買個點心來吃，這個申請就沒有甚麼爭議地通過了。

預計飛行時間： 醬料全都加還是只要番茄醬？不管加不加，全都會飛上天！

團隊成員： Desirée Kolmadin Palm、Ida Henriksson、Louise Bergfalk

15. 飛翔的非洲企鵝 The Flying African Penguin

The Flying African Penguin © [unknown]

評審團不敢相信自己聽到這個團隊—— 1) 他們要讓讓企鵝飛起來 2）這企鵝還是非洲來的 3)開普敦是真實的地名，而不僅僅是「非洲之星」桌遊中的一個地方。因此，裁判團沒有更好的選擇證明這申請亮點是否在屬實，只能讓飛翔的非洲企鵝在飛行日當天中親自解開這三項謎底。

預計飛行時間： 叫企鵝飛上天的部分......

團隊成員： Mzwakhe Hlatshwayo （飛行員）、Frank Sandersson、Kelekane Lebogo、Mansong Junior

16. 行進的飛行棕櫚樹（Glorias Flying Coconut Tree）

Glonas flying coconut tree © [unknown]

馬達加斯加（Madagascar Crew）設計圖將評審團拉近了夢寐許久的棕櫚樹假期白日夢，一些評審團成員對動物有著極高度熱情與著迷，為團隊參加2021年最瘋狂比賽資格多加了好幾分。

預計飛行時間： 某飛行隊員聲稱河馬可超越棕櫚樹（類似的東西）飛行成功的機會。我們比賽當天就來看看他們的表現！

團隊成員： Josefin Jonsson（飛行員）、Sara Östling、Linnea Öberg、Hanna Carlström

17. 拖拉「直升」機（Tractocopter）

Tractocopter © [unknown]

用啤酒賄賂囉！每．一．次．都．成．功。

預計飛行時間： 每個在高速公路上跟在拖拉機後面的人都知道他有多「快速」。

團隊成員： Johan Fridehäll（飛行員）、Rebecca Palm、Bröderna Kron (Adam and David)

18. 捍衛戰士隊（Team Top Gun）

Team Top Gun © [unknown]

就像許多其他男孩一樣，這支隊伍看了太多《捍衛戰士》。由於我們親愛的評審團也是如此，這團同好就這樣入選了，男孩們可以大方說自己曾經參加過 Red Bull 飛行日（Red Bull Flugtag）。恭喜大男孩們獲得新的稱號！

預計飛行時間： 機上有導彈又有廁所，不會出錯的啦。

團隊成員： Robin "Maverick" Tagesson（飛行員）、Fredrik "Wolfman"、Daniel "Iceman" Eriksson、Anthon "Goose" Aslund、Danne "Viper" Brobeck

19. JVJ 星式戰鬥機（JVJ Starfighter）

JVJ Starfighter © [unknown]

由於我們的裁判團大部分不是千禧世代，他們無法感同身受地評估這類創意帶來的貢獻。不過，也因為 Red Bull飛行日的工作人員非常認真地對待他們的任務，他們招募了一名真正的《星球大戰》的粉絲（我們在這裡談論的是聖地牙哥國際漫畫展Comic Con 中Cosplay 專家那種等級的認真）。當他看到申請書，突然（有點過大的）腹部區域開始奇怪而劇烈地抽搐。砰！話音未落，他直接倒在了地上。我們認為這一定是一個好兆頭，所以這支來自 Ljung 的團隊必須加入比賽！

預計飛行時間： 有甚麼比星艦太空船速度更快的嗎？

團隊成員：Jacob Eriksson（飛行員）、Viktor Helmersson、Jesper Blom

20. 漁船GG666（Fiskebåten GG666）

Fiskebåten GG666 © [unknown]

看了五花八門的申請圖後，我們的評審團把眼光放回了自己所在的瑞典哥德堡（Gothenburg）主場。因此，將機會非常精準地給了一艘有上色與二行程引擎的漁船（順道一提，根據規則引擎類的使用是不允許的，要特別注意！）。

預計飛行時間： 正常來說二段式飛行之前有成功的案例，但我們對此設計多有遲疑。

團隊成員： Daniel Andersson（飛行員）、 Sten Falk、Lennie Audren、Ola Nordlund

21. 死亡翼裝 （Wingsuit of Death）

Wingsuit of Death © [unknown]

典型的 YouTube看太多的例子，心理想著“我也能做到”。由於Red Bull 飛行日鼓勵天馬行空的的行為，這些再天真大膽的人也需要被納入、參與比賽。

預計飛行時間： 說到做到....直接墜入水中。

團隊成員： Jimmy Gustafsson（飛行員）、Johan Magnusson、Petter Ekman、Nicklas Andersson、Henrik Olander

22. 郊區農民（Subban Farmers）

Subban Farmers © [unknown]

有時候評審會大膽讓一些很在地風格設計入選，來增添比賽的豐富性與可看性。一群從瑪麗斯塔德（Mariestad）來的參賽者正好符合此需求，他們將戴著草帽和復古的褲子，即使是最接地氣的斯德哥爾摩理髮師，也會甘拜下風吧！

預計飛行時間： 是低座駕還是懸掛式滑翔機設計，實在難以評估。

團隊成員： Ola Grev （飛行員）、Eje Grev、Zeb Friman

這是全系列三集中的第二集。

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