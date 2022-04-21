Red Bull 飛行日：32個無厘頭卻行得通的作品（下）

我們向各路男女英雄好手下戰帖，需要由6公尺高的起始坡道直接跳入水中（當然，越優雅越好）。出乎意料地，居然有一大群人自願參加Red Bull飛行日（Red Bull Flugtag） 的盛會。還不確定怎麼展現創意？先來看看去年8月入選瑞典Red Bull飛行日的團隊作品吧！
23. Venturi Fury
四名飛行員學生提交了如此完美的草圖，但實際上這參賽隊伍差點落選，聽說評審團本來還想把票投給其他更巨大的、看起來比較有趣的飛行器拼比，最後是裁判團的主席支持該隊伍入圍，他們才沒有第一關就鎩羽而歸。
預計飛行時間：如果沒辦法駕馭這個作品、飛得夠遠，參賽者可能要重新想想他們的職業選擇了。
團隊成員：Ola Grev （飛行員）、Eje Grev、Zeb Friman
24. 粉紅直升機（Pink Choppa）
除了由四個「專業的」直升機飛行員組成，這個可愛的設計不僅吸引了評審團中唯一女性的目光，而且這個參賽隊伍還保證要帶百人加油團，當然就是要入選啊！
預計飛行時間：我們還不能太斷定這台直升機的一切，尤其那個旋轉槳葉是不是有點像稻草呢？
團隊成員：Chuck Norris（飛行員）、John Wolpher、McDonnel Douglas、John Boeing、Jim Rotor
25. 飛龍在天（Drogon）
評審團發現這組隊伍充滿了圍繞《權力的遊戲》狂熱者的喃喃自語，最後評審團達成共識，有鑒於《權力的遊戲》瑞典人中非常受歡迎，成功地幫這群「角色扮演」的人們在起跑坡道上贏得一席之地。
預計飛行時間：誰在乎龍能不能飛，反正它們又不是真的！
團隊成員：Adam "Kahleesi" Olsson（飛行員）、Casper "Greyworm" Arvefors、Robin "Jaquen H'agar" Ferin、Simon "Lady Olenna" Karlsson、Christopher "Hodor" Nyquist
26. 夢想家（Dreamlajner）
在這個節骨眼上，評審團根本在打瞌睡沒有人在思考到底要幾歲才能共組家庭。最後還是有人注意到這個家庭的組成為「爸爸+爸爸+小孩」，評審團也認為這組成對於標新立異的Red Bull 飛行日來說，夠新穎、政治正確了！
預計飛行時間：好主意，但執行力堪憂......
團隊成員：Björn Hansson（飛行員）、Christian Stage、Björn Andersson
27. Airtrack Flyer
「一群精英體操運動員相信他們的各種跳躍能力、訓練，會在Red Bull 飛行日比賽為他們助益。呵呵，他們即將遭遇前所未有的挑戰。」 -來自評審團團成員的評論。
預計飛行時間：應該會翻個筋斗，直接落入水中吧！
團隊成員：Niclas Butén（飛行員）、Jacob Melin、David Dahl、Rasmus Schröder
FlugMax
為您介紹 FlugMax ──── ByggMax 的官方團隊，由建材供應商員工組成的團隊，對自己的材料駕輕就熟。不過，對基礎的材料掌握並不代表設計上也依樣游刃有餘。畢竟Red Bull飛行日不是比材料的運用，對吧？
預計飛行時間：希望長一點囉，誰知道如果他們努力失敗，還敢不敢回去上班？
團隊成員：Tommi Siipolla（飛行員）、Olivia Hartman、Kristoffer Johansson、Christoffer Allenby、Roy El Maaloof
29.《長襪皮皮》的飛機（Prusiluskan）
北歐知名故事主人翁《長襪皮皮》（Pippi Långstrump）。參賽隊伍希望復刻長襪皮皮與朋友湯米和安妮卡在《Pippi på de sju haven》建造的飛機來慶祝皮皮故事 70 週年。充滿了懷舊之情，看起來是沒有人投反對票。
預計飛行時間：看起來是不是有點笨拙？
團隊成員：Freddy Yström（飛行員）、David Davidsson、Joakim Davidsson
30. 這個發明的名字實在長到寫不下來了（The name of this possibly flying creation was far too long to write out）
夠帶種的命名「為航天發現而生的社會暨為慈善不妥協的結構發展與各種不明目的和直接記錄飛機概念的編號357.2」讓參賽者獲得了比賽的一張入場券。
預計飛行時間：飛行器上面有牛，夠牛的。
團隊成員：Jimmy Hamrin（飛行員）、Jakob Hedin、Jakob Rosenblad、Tobias Hertzberg
31. 野獸（The Beast） The Beast
一群硬鋼工人把他們的作品命名為野獸（The Beast）。簡單地說，裁判團中沒有人敢對他們說不，畢竟他們是從瑞典南部的主要港口Oxelösund來的硬漢。
預計飛行時間：一群鋼鐵男子……會噗通掉入水中吧。
團隊成員：Alex Söderberg（飛行員）、Kljako Adnan、Suzana Srbinovska、Anders Blomqvist
32. The Flying aGoat
最後一組是很會做白日夢的團隊，以為他們住在法倫的大銅山礦區（瑞典語：Falun och Kopparbergslagen）研究了一年的山羊就可以設計出甚麼特別的造型，但是否對礦場和山羊都一無所知。評審嘀咕著，這群天真的隊伍可能需要用行動證明他們沒有太多幻想的問題。
預計飛行時間：看起來已經準備好要飛了。
團隊成員：Fredrik Wikström（飛行員）、Rasmus Pettersson、Fredrik Lundberg、Thomas Malmström、Mathias Parsmark