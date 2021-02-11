世界級鬆雪指南 - 北美洲

Thomas Feurstein © Christoph Schöch

歡迎來到我們的滑雪場指南。這次指南一覽具有絕佳鬆雪的北美滑雪場 。 當提到鬆雪，北美確實是世界上最好的降雪地點之一， 根據 onthesnow.com ，北美的降雪量世界排名前10名就佔了9名，日本滑雪場位於第10名，所以喜歡去 日本滑雪的人當然也要看看北美滑雪場 (對不起了歐洲)。

而且北美滑雪場還有多樣性的優勢，像是阿拉斯加的巨刺地形 (Alaskan Ginat Spines)，加拿大 BC如巨獸的饅頭線 (Monster Pillow Lines)，華盛頓州的無底鬆雪 (Bottomless Pow)，猶他州、科羅拉多州、加州的乾爽鬆雪， 北美滑雪場 擁有不同的滑雪場優勢，現在就讓我們從年度降雪量最大的滑雪場開始吧 - 貝克山 Mt Baker。

Mount Baker, USA © Markus Fischer

美國滑雪場 / 華盛頓州 貝克山滑雪場 (USA / Mt Baker, WA)

貝克山並不是一個巨大的滑雪場。但是華盛頓州北部的一座成層火山就像是一個神奇的鬆雪磁鐵，讓貝克山成為鬆雪高度的世界紀錄保持者，1998-1999的雪季中，鬆雪高度達到29公尺，擅長滑行山峰的單板滑雪選手 Craig Kelly也稱這裡是他的家， Mt Baker這裡舉辦世界最長的 迴轉賽 (Slalom) 滑雪比賽。像是 Terje Haakenson 這樣的傳奇人物也是每年回來，部份為了參加比賽，部分則是再次享受這個史詩等級的地形與獨特的滑行氛圍。這裡絕對該上每個鬆雪朝聖者的清單。

必來原因： 每年都有巨量的雪與史詩級的樹林與懸崖滑行地區

需留意： 滑雪場乘載量可能不足以容納所有的鬆雪追求者

Riesiges Gap! © Scott Serfas/Red Bull Content Pool

阿拉斯加 / 阿里斯卡 滑雪場 (Alaska / Alyeska )

安克雷奇 (Anchorage) 西南40英里處是阿拉斯加唯一的專用滑雪場，恰好此地也是世界上平均降雪量最高的地區之一，而且地形也非常適合當滑雪場。以滑雪場來說，他的規模並不大，而且安克雷奇的山很難像旁邊阿拉斯加著名的楚家奇山脈 (Chugach) 那樣相比，畢竟楚家奇山脈有名也是因為許多電影都在那邊拍攝。但是與其他較低的州裡的滑雪場相比，這裡給人的滑雪感受非常棒。除了降雪量排世界前五名之外，阿里斯卡 (Alyeska) 並沒有太多的人，你可以舒服地看到壓雪機與直升機在此運作，壯麗的美景和很長的雪季，長到整個春季都可以讓你滑到頂級的鬆雪。

必來原因： 雪超多、地形特殊、人不多

須留意： 冬季天氣容易非常糟糕

Grand Targhee, USA © Grand Targhee Resort

美國滑雪場 / 懷額明州 格蘭德塔吉 滑雪場 (USA Grand Targhee, WY)

滑雪名人 Travis Rice 很喜歡去傑克遜霍爾滑雪場 (Jakson Hole) ，而格蘭德塔吉 (Grand Targhee) 算是傑克遜霍爾滑雪場的近親雪場，他的雪場可能沒有傑克遜霍爾雪場那樣具有挑戰性，但是他具備更多鬆雪、較少本地人會前往、且他有非常多不同的滑雪地形如懸崖、滑道、碗型地形、樹林道，可以讓你滑地像傻瓜一樣裂嘴笑。這也是Jeremy Jones很喜歡來滑雪的地方。

必來原因： 降雪量大、地形特殊、人不多

須留意： 天氣因素

Solitude, USA © Solitude Resort

美國滑雪場 / 猶他州 孤獨滑雪場 (USA / Solitude, UT)

猶他州旅遊業認為，這裡是「摩門教的故鄉」與「世界最多雪的故鄉」，畢竟猶他州擁有非常多的 滑雪場，可以輕鬆到鹽湖城，有些雪場的降雪量甚至達到美州最大的降雪量，且雪質很輕。在猶他州要選一個滑雪場出來推薦其實滿困難的，畢竟他們都有自己獨特的優點，而在這個難題中，我們最終選擇 孤獨滑雪場 (Solitude)。 為什麼呢? 因為他緊連著 Snowbird 滑雪場，一起獲得全州最多的滑雪量，且他與Snowbird不同，他是一個安靜、低調的滑雪場，主要迎合家庭需求，這也意味著你有更多機會滑行沒有人滑過的鬆雪...。

必來原因： 世界上雪質最輕的鬆雪、人不多

須留意： 鬆雪相較不那麼乾爽、也不是個會想Party的地方

Marie-France Roy beim Snowboarden in Revelstoke © Robin O’Neill

加拿大滑雪場 / 雷夫爾斯托克 滑雪場 (Canada / Revelstoke)

加拿大不列顛哥倫比亞省經常受到太平洋風暴的侵襲，但這也使該省成為加拿大降雪量最高的地區。 雷夫爾斯托克滑雪場 (Revelstoke)每年有12.7公尺以上的積雪，加上擁有北美最高的垂直高度 - 1,603.2公尺。這使雷夫爾斯托克滑雪場成為加拿大明星滑雪場的原因。這裡不僅是世界最厲害的道外滑雪 ( Free Ride ) 滑雪場之一，也是唯一一家滑雪場同時提供 壓雪機 、 直升機 、纜車 等移動工具，讓你前往不同的地形。 你可以根據自己的預算來搭配你於滑雪場內的移動方式組合。另外一個絕佳優點是，這裡距離 踢馬場滑雪場 (Kicking Horse) 很近，你也可以到這個滑雪場享受更高、更陡峭、雪質更輕的鬆雪。 (雖然鬆雪量 雷夫爾斯托克滑雪場還是較多)

必來原因： 降雪量大、可以使用纜車、壓雪機、直升機前往不同的地形

須留意： 真要認真挑剔的話，這邊的鬆雪雪質比較重

Snow Show Asia - 編輯媒體夥伴

此 文章 由Snow Show Asia 編輯媒體夥伴編譯。 滑雪 不再只是種運動，更是全新的潮流文化。 Snow Show Asia 致力扮演亞洲區冬季運動文化的新媒體先行者，為大眾帶來獨特、有趣、令人亢奮的冬季文化與運動專業資訊。

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