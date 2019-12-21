5個讓你輕鬆帶上單車配件的小訣竅

1.安裝水壺架(Bottle it)

在騎車時補充水分是相當重要的，但你未必要背上有一定重量的水壺。如今有許多市面上的鐵架可以供你挑選，你可以找到一個適合自己單車的水壺架，固定在單車的支架上，讓你能夠輕鬆在騎車的休息時間補充水分。

Trek Procaliber 9.9 SL © John Braynard

2.帶上捆帶(Tape time)

有時你的單車可能會在路上出狀況，其中配件的掉落更是相當常見，這時你就需要有捆帶的幫忙了。未必需要有材質非常好的捆帶，事實上如廉價的電工膠帶就非常好用，只要確保不會被刺穿，基本上電工膠帶絕對是能暫時幫助你固定配件的好幫手。儘管這對完美主義者而言電工膠帶有些難看，但卻是不少耐力賽車手的必帶配件。

3.穿著有口袋的褲子(Pockets)

或許這句話聽起來像常識，但必須注意的是，許多人其實都沒有將口袋的用途物盡其用，無論是手機、鑰匙或其他配件，只要你能充分運用口袋的功用，將會帶給你意想不到的簡便。

4.秘密袋(SWAT off)

Specialized這間公司先前為了讓車手能夠更加簡便的出門騎車，因而發明一種名為Swat的技術，透過單車骨架的碳纖維結合配件袋，讓你可以將一些你可能額外需帶的配件放置其中。同時這個配件袋不會造成額外的負擔，對於無論是專業車手還是只是將騎車看作休閒娛樂的人而言，都是相當不賴的配件。另外，RaceFace這間公司也有一款能夠綁在身上的腰帶，讓你能將一些額外的配件放置其中。

5.膀胱袋(Go full endure)

是的你沒看錯，有些專業車手在進行長久耐力賽時，會有好一段時間無法上廁所，也因此許多製造商開始生產能夠讓車手在騎車時，不必擔心生理問題的配件。這種膀胱袋在你騎車時有很好的藏匿效果，因此不必擔心面子問題，且也完全不會影響到你在騎車時的順暢度，對於想挑戰耐力單車挑戰賽的車手而言是必備配件之一。