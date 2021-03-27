2021 F1賽季全力以赴的5個理由

離2021賽季開始剩不到兩週的時間，我們覺得讓Max和Checo兩人坐下來聊聊天，在我們的Talking Bull播客節目中彼此互相問問題，藉此進一步瞭解彼此，是個不錯的好主意。 他們倆聊得很開心，這裡節錄一些重要的話題。

1.大廚Max在Zandvoort賽事將會帶領Checo品嚐當地的風味美食。

你知道什麼是Bitterballen(荷蘭炸肉丸)？ 那Frikandel(荷蘭可樂餅)又如何呢？ 或者是frites speciaal(薯條)？ 好吧，不用擔心，Max會一一解釋所有的問題-而且顯然這些不是很健康。 荷蘭大獎賽之後，兩位車手就可以大快朵頤了。

2. Checo 會帶著 Max 體驗不同的冒險

當兩位車手前往墨西哥時，Checo應允會邀請Max到他自家的卡丁車賽道參觀，然後品嚐當地最好的龍舌蘭酒。 我們要釐清一下； 肯定會依著順序樣樣都玩到的。

請收聽兩位車手為2021全力以赴的播客內容。

3. 他們對F1一級方程式賽車的初次記憶截然不同

Max和Checo談論他們第1次見證一級方程式賽車的記憶。 Checo拿下卡丁車比賽的冠軍榮耀，獎項是一趟印第安納波利斯的旅遊機會。 聽聽他回想起V12引擎轟轟響的噪音情景。 對Max來說，他在父親的一項測試中還只是個蹣跚學步的小孩，不過至今仍記憶猶新。

4. 語言學習

這兩位車手花了一些時間彼此切磋對方的母語-這是非常親和的溝通與交流，但是你知道嗎？一旦麥克風關閉，這些短語就變得“複雜”了。

Max In The RB16B For The First Day Of Test © Vladimir Rys

5. 對 RB16B 的第1個念頭

如果兩位車手無法認真一、兩分鐘，那就不是Red Bull車手的談話專輯，他們花了一點時間討論了一下2021年的賽車。 RB16B有很大的潛力，兩位車手都知道在賽季開始前，他們需要多花些時間在賽道上多熟悉一下！