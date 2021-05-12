Ghost Factory Racing and the striking six-spoke Bike Ahead Composites wheel
© Bartek Woliński
MTB

2021 UCI MTB XCO World Cup ：開幕賽的七大看點

2021年UCI MTB XCO World Cup首站在德國Albstadt進行，今年的World Cup XCO項目開幕賽，有哪些引起大家注意地方呢？
由 Faye Brozek and Rajiv Desai 編寫
發佈於
UCI MTB World Cup賽事由Red Bull TV熱情轉播，車手們開心重新回到賽場，如果你錯過任何精彩時刻，歡迎重溫賽事每一刻。
  1. XCC Albstadt replay
  2. Women’s XCO Albstadt replay
  3. Men’s XCO Albstadt replay
Albstadt 開幕站成績以及最新積分排名。精彩重現：第一輪比賽你可能錯過的事情…

1、Albstadt多變的氣候

週五早上，降雪和寒冷天氣迎接各路好手，然而，比賽日出現潮濕與炎熱的陽光，多變的氣候讓不少車手吃了苦頭。
Schmutziges Bike beim XCO World Cup in Albstadt 2021.
Die Fahrer starteten bei Schneefall und Schlamm ins Wochenende
© Bartek Woliński

2、菁英女子組短版賽道致勝戰術

來自瑞士的Linda Indergand 在開場即展現積極能量，直到最後一圈，Pauline Ferrand-Prévot 才順利縮短落後距離，Indergand 與 Ferrand-Prévot 兩人於在最後直線進行對決，Ferrand-Prévot 率先抵達終點完成逆轉。
賽後Ferrand-Prévot指出，她沒想到自己可以逆轉，比賽過程中他一直避免做為進攻發動機角色，堅持到底並順利在最後直線逆轉成功。
Pauline Ferrand-Prévot beim Interview nach dem XCC-Weltcup-Rennen in Albstadt, am 7. Mai 2021.
Pauline Ferrand-Prévot glänzte beim XCC-Rennen mit perfekter Taktik
© Bartek Woliński

3、大玩心理對決的菁英組男子短版賽道

車手期待已久的World Cup開幕站，開跑後各路好手紛紛展現自身實力及狀態，Mathieu van der Poel 在前兩圈取得領先。
Mathieu van der Poel beim UCI XCO Weltcup in Albstadt, Deutschland, am 8. Mai 2021.
Keiner kann es mit der Explosivität von Mathieu van der Poel aufnehmen
© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool
Henrique Avancini, Victor Koretzky 和 Mathias Flückiger 等人開始加壓，而 Nino Schurter 也展示出當他的速度及能力，讓 Van der Poel 一直很不輕鬆，直到最後一圈，Van der Poel 才順利確認冠軍到手。

4、車手們閃亮亮裝備

開幕賽也是車手們展現全新裝備的最佳舞臺，積分王Henrique Avancini的金色頭盔、Simon Andreassen 的Cannondale戰駒、Emily Batty 全新人身部品、Kate Courtney 與 Ghost Factory Racing 合作，Tom Pidcock 在XCO菁英組首次亮相。
Henrique Avancini mit seinem goldenen Red Bull-Helm.
Der Helm spiegelt die vielen sportlichen Erfolge des Brasilianers wider
© Bartek Woliński

5、菁英女子組新勢力竄起

21歲的Loana Lecomte 從開跑後，就掌握住全場戰況發展，法國車手Pauline Ferrand-Prévot 試圖縮小差距，但Lecomte仍較她早53秒抵達終點。
同時也看到首度參與菁英女子組賽事的Haley Batten，初聲試啼便獲得第三名的佳績，她成功超越美國名將Kate Courtney（排名第四），這代表菁英女子組越來多年輕新勢力加入戰局。
Loana Lecomte holt den Sieg beim UCI XCO-Weltcup in Albstadt, am 9. Mai 2021.
Breites Grinsen bei der Siegerin Lecomte
© Bartek Woliński

6、Tom Pidcock 的比賽

Tom Pidcock 在這場比賽中有個目標：進入前16名。如此才能夠參加第二站Nové Město的短版賽道比賽。但是，U23 XCO 世界冠軍的任務並不容易，因為他沒起跑順位在非常後面。開賽後，Pidcock 便展開強烈攻擊，不斷超越其他車手，甚至在第三圈還一度取得領先優勢。
Tom Pidcock beim UCI XCO-Weltcuprennen in Albstadt, Deutschland, am 8. Mai 2021.
Ein Debüt, an das sich Tom Pidcock noch lange erinnern wird
© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool
可以理解的是Pidcock積極爭取排名的決心，所以一開始就全力加速向前，但也因此付出後繼無力的代價，最終獲得第五名的席位，圓滿完成賽前設定的目標。
Tom Pidcock beim UCI XCO-Weltcuprennen in Albstadt, Deutschland, am 9. Mai 2021.
Ein guter, aber anstrengender Start in die Saison
© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

7、Victor Koretzky 贏得人生第一座World Cup單站冠軍

Victor Koretzky 在菁英男子組賽事擊敗Nino Schurter。獲勝的關鍵在於前幾圈Koretzky奠定不錯優勢，並在炎熱的天氣中，保留最後決戰的精力。
當其他人的狀態面臨炸裂時，Koretzky 保持他的耐心，並在集團內伺機而動。
Victor Koretzky feiert seinen Sieg beim UCI XCO-Weltcuprennen in Albstadt, Deutschland, am 9. Mai 2021.
Erster Weltcup-Sieg für Koretzky
© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool
保留住體力，Koretzky 在最後一圈擁有充沛體能，並在終點衝刺輕鬆擊退Nino Schurter 的糾纏。
Victor Koretzky feiert seinen Triumph in Albstadt beim UCI MTB Cross-Country-Weltcup, am 9. Mai 2021.
Dieses Gefühl, wenn man im Sprint gegen Schurter gewinnt
© Bartek Woliński/Red Bull Content Pool
2021 UCI MTB World Cup 第二站將在捷克Nové Město舉行。比賽日期為5月14日-16日，歡迎收看Red Bull TV的直播
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