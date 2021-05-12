2021 UCI MTB XCO World Cup ：開幕賽的七大看點

UCI MTB World Cup賽事由Red Bull TV熱情轉播，車手們開心重新回到賽場，如果你錯過任何精彩時刻，歡迎重溫賽事每一刻。

1、Albstadt多變的氣候

週五早上，降雪和寒冷天氣迎接各路好手，然而，比賽日出現潮濕與炎熱的陽光，多變的氣候讓不少車手吃了苦頭。

Die Fahrer starteten bei Schneefall und Schlamm ins Wochenende © Bartek Woliński

2、菁英女子組短版賽道致勝戰術

來自瑞士的Linda Indergand 在開場即展現積極能量，直到最後一圈， Pauline Ferrand-Prévot 才順利縮短落後距離，Indergand 與 Ferrand-Prévot 兩人於在最後直線進行對決，Ferrand-Prévot 率先抵達終點完成逆轉。

賽後Ferrand-Prévot指出，她沒想到自己可以逆轉，比賽過程中他一直避免做為進攻發動機角色，堅持到底並順利在最後直線逆轉成功。

Pauline Ferrand-Prévot glänzte beim XCC-Rennen mit perfekter Taktik © Bartek Woliński

3、大玩心理對決的菁英組男子短版賽道

車手期待已久的World Cup開幕站，開跑後各路好手紛紛展現自身實力及狀態，Mathieu van der Poel 在前兩圈取得領先。

Keiner kann es mit der Explosivität von Mathieu van der Poel aufnehmen © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Henrique Avancini, Victor Koretzky 和 Mathias Flückiger 等人開始加壓，而 Nino Schurter 也展示出當他的速度及能力，讓 Van der Poel 一直很不輕鬆，直到最後一圈，Van der Poel 才順利確認冠軍到手。

4、車手們閃亮亮裝備

開幕賽也是車手們展現全新裝備的最佳舞臺，積分王Henrique Avancini的金色頭盔、Simon Andreassen 的Cannondale戰駒、Emily Batty 全新人身部品、Kate Courtney 與 Ghost Factory Racing 合作，Tom Pidcock 在XCO菁英組首次亮相。

Der Helm spiegelt die vielen sportlichen Erfolge des Brasilianers wider © Bartek Woliński

5、菁英女子組新勢力竄起

21歲的Loana Lecomte 從開跑後，就掌握住全場戰況發展，法國車手Pauline Ferrand-Prévot 試圖縮小差距，但Lecomte仍較她早53秒抵達終點。

同時也看到首度參與菁英女子組賽事的Haley Batten，初聲試啼便獲得第三名的佳績，她成功超越美國名將Kate Courtney（排名第四），這代表菁英女子組越來多年輕新勢力加入戰局。

Breites Grinsen bei der Siegerin Lecomte © Bartek Woliński

6、Tom Pidcock 的比賽

Tom Pidcock 在這場比賽中有個目標：進入前16名。如此才能夠參加第二站Nové Město的短版賽道比賽。但是，U23 XCO 世界冠軍的任務並不容易，因為他沒起跑順位在非常後面。開賽後，Pidcock 便展開強烈攻擊，不斷超越其他車手，甚至在第三圈還一度取得領先優勢。

Ein Debüt, an das sich Tom Pidcock noch lange erinnern wird © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

可以理解的是Pidcock積極爭取排名的決心，所以一開始就全力加速向前，但也因此付出後繼無力的代價，最終獲得第五名的席位，圓滿完成賽前設定的目標。

Ein guter, aber anstrengender Start in die Saison © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

7、Victor Koretzky 贏得人生第一座World Cup單站冠軍

Victor Koretzky 在菁英男子組賽事擊敗Nino Schurter。獲勝的關鍵在於前幾圈Koretzky奠定不錯優勢，並在炎熱的天氣中，保留最後決戰的精力。

當其他人的狀態面臨炸裂時，Koretzky 保持他的耐心，並在集團內伺機而動。

Erster Weltcup-Sieg für Koretzky © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

保留住體力，Koretzky 在最後一圈擁有充沛體能，並在終點衝刺輕鬆擊退Nino Schurter 的糾纏。

Dieses Gefühl, wenn man im Sprint gegen Schurter gewinnt © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

2021 UCI MTB World Cup 第二站將在捷克Nové Město舉行。比賽日期為5月14日-16日，歡迎收看 Red Bull TV的直播 。