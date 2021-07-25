Red Bull Illume 8幀賽車運動精選影像

2021第6屆 Red Bull Illume Image Quest 2021 攝影大賽，來自世界各地攝影師和內容創作者共襄盛舉的精采作品。為了激發你的靈感，這裡精選了過去幾屆中8張最精采的賽車照片，以及鏡頭背後的故事……

1. Elias Kunosson的作品 -Fredrik ‘Frog’ Berggren

Fredrik ‘Frog’ Berggren by Elias Kunosson © Elias Kunosson / Red Bull Illume

Elias Kunosson 回憶著表示：我在瑞典奧勒度過的第一個秋天，當時拍攝到這張照片。 我剛從車子裡出來，找了個住處準備在那裡待上幾天。當我走進村落時，我注意到張貼海報上寫著，即將在湖邊舉辦一場 FMX 表演。我即刻回到住的寓所，拿起相機，去看看有沒有什麼值得拍照的地方。 事實證明，瑞典最優秀的車手之一 Fredrik 'Frog' Berggren 就在現場。

2. Jason Halayko的作品- Konta 'Gonta' Suzuki 及 Hitoshi Takahashi

Konta 'Gonta' Suzuki and Hitoshi Takahashi by Jason Halayko © Jason Halayko / Red Bull Illume

Jason Halayko 解釋道：拍攝FMX將近 10 年的時間，找到新的、有趣的角度可能具有一點挑戰性。為日本瀨戶的朋友 Daice 在訓練區拍攝時，我注意到我可以在坡道下方爬行拍攝。出於明顯的安全原因考量，你永遠無法在活動中這樣做，並且當每次有人跳躍時都會被噴到一身泥土，因此拍攝的場景並非那麼愉快。

“當我在坡道下方時，我注意到我可以使用其獨特的線條 [係由 Daice 自己設計和建構] 來構圖車手的位置，因為他們正處於技巧的頂峰。跑了幾圈後，我掌握了在哪裡預先對焦的竅門，當車手 Gonta 和 Hitoshi 走到一起時，我能夠讓他們在鏡頭中得到更好的構圖表現。

“我最喜歡這張照片的一點是，即使它是用 iPhone 拍攝的，它仍然是一張獨特的 FMX 照片，我很確定之前從未見過在如此角度所拍攝的影像。”

3. Anthony Favennec 的作品- Sylvan Masson

Sylvan Masson by Anthony Favennec © Anthony Favennec / Red Bull Illume

Sylvan 的風格很棒，對我來說 FMX 太上鏡頭了，這是男人和摩托車之間的一種契合。 我用我的小米 3 拍攝了這張照片，我對這張照片的畫質感到非常驚訝。鏡頭中沒有顯現出來，為了獲得完美的照片角度，我不得不與一隻名叫Brad的公山羊打交道，它從我的右側經過！ 結果完成一年中這個時候在布列塔尼北部氛圍最完美的代表作。

4. Artem Yamshchikov 的作品- Rayco Diaz

Rayco Diaz by Artem Yamshchikov © Artem Yamshchikov / Red Bull Illume

Artem Yamshchikov 在西班牙拍攝新的 O'Neal 摩托車越野系列賽時表示：我們和車隊車手只有一個星期的時間。天氣非常溫暖，風很大，所以車手無法連續騎行。每次拍攝都必須是完美的。經過一段時間後 在西班牙烈日炎炎的幾天裡，我開始尋找新的視角。我測試了一些不同尋常的鏡頭與位置。這時我看到一架飛機在天空中留下了軌跡。太完美了。我沒有太多時間。 我指著飛機喊道：看那個！我想要它在我的照片裡！

“Rayco 發動摩托車，我就位。 沒有時間帶三腳架了。 我只能猜測Rayco的軌跡在那裡。 我在取景器中定位了我想像 Rayco 所在的位置。 我將焦點放在坡道上，那一刻我唯一的想法是：希望 11 點就足夠了……”

“在預覽中看到照片後，我太高興了。 現在只有銳度必須是正確的。 我們又拍了幾張照片，但沒有1張比第1張好。當煙霧軌跡消失後，我走到電腦前仔細查看照片。11就夠了。”

5. Burhan Kacar 的作品《未知Red Bull海到天空的車手》

Unknown Red Bull Sea to Sky Rider by Burhan Kacar © Burhan Kacar / Red Bull Illume

Burhan Kacar 回憶道： 2017 年在土耳其凱梅爾舉行的 Red Bull Sea to Sky 艱困耐力賽中，距離頂端 100 公尺，即終點線的位置，場面非常緊張刺激。這是一條艱難的賽道，導致車手陷入泥中停滯了下來，並且很難超越他們的對手。

“首先當我拍攝我面前的賽車手時，我注意到車手在更遠的地方等待輪到他，並試圖避免落到他身上的岩石。 立刻轉身，我有機會捕捉到這個無法複製的瞬間。”

6. Jan Pelikán的作品Libor Podmol

Libor Podmol by Jan Pelikán © Jan Pelikán

Jan Pelikán 在拍攝捷克共和國頂尖 FMX 車手 Libor Podmol 的這張照片時表示：“在他為 2013 年 X Games 做準備期間，我們參觀了他靠近首都貝內紹夫附近的訓練基地。

“這張照片是由 11 個動作鏡頭和 14 張照片背景合成的。鑑於使用的照片數量，這張照片具有非常高的分辨率和影像質感。 Libor 正在突破自己的極限，這是值得的。 他還在當年的 X Games 上贏得了金牌佳績。”

7. Chris Tedesco的作品 - Tom Parsons

Tom Parsons by Chris Tedesco © Chris Tedesco / Red Bull Illume

Chris Tedesco 描述了在 2018 年與 Moto shredder Tom Parsons 穿越科羅拉多州、猶他州和美國內華達州的夏季公路旅行期間所拍攝的這張照片。“我們在猶他州的 Swing Arm City 停留，這是一處非常獨特的景觀，擁有地表上一些最好的公路騎行場景。乍一看，甚至可能會認為這是在另一個星球上拍攝的。溫度超過38攝氏度，當時禁止其他人騎行進入。我們擁有整個區域。

“這種令人難以置信的天然岩層是車手的夢想或噩夢。 在這裡，Tom Parsons一路騎到頂峰，一個錯誤的舉動都意味著很長的路要走。這裡僅突顯可供騎行和露營驚人地形的一小部分。”

8.Ale Di Lullo的作品 - Arik Swan

Arik Swan by Ale Di Lullo © Ale Di Lullo / Red Bull Illume

Ale Di Lullo 解釋說：2014 年，我參加了一個名為 Cruzfest 的活動，這是一場為期一周的山地自行車和 MX 的運動盛事，在加州聖克魯斯紅木森林的私人土地上進行了巨大的跳躍。有一場小型比賽正在進行，所有的狗狗都和自行車一起瘋狂地奔跑，還有許多聚會和美好的時光。

“來自山地自行車的背景，引擎聲和狗吠的所有噪音對我來說有點不尋常和令人生畏。但是當比賽結束，一切都消失了，我的相機已經放在背包裡，我看到這個裝備精良的傢伙騎著這輛似乎是從好萊塢豪宅偷來的機車，還有帶著可愛的小狗，我意識到我必須得到這個畫面，此時我又拿出了相機。”

參加 Red Bull Illume攝影大賽

任何專業或業餘內容創作者均可免費參加 Red Bull Illume free of charge . Red Bull Illume攝影大賽。所有作品都必須在 2021 年 7 月 31 日之前提交。內容創作者可以經由 Instagram 上標記 @redbullillume，並在標題中使用 #rbi21submission 將靜止或最好的影像提交到Lenovo的 Instagram 類別中，最長可達 60 秒。