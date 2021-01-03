在體育賽事中，總是有些運動員突破限制且成就遠高於他人，同時在賽場的表現總是佔領主導地位，這些傳奇運動員們，也決定該項目的未來走向，被專家和球迷都喻為傳奇。

越野公路車賽中也許多傳奇好手，此次特別列出五位男車手及三位女車手，這八名傳奇車手對越野公路車發展，有卓越的影響力。

1. Erik de Vlaeminck (1966–1980)

Erik de Vlaeminck © Rob Mieremet (Anefo)/Wikimedia Creative Commons

成就:

世界冠軍: 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973

比利時國家冠軍: 1967, 1969, 1971, 1972

許多人認為 Erik de Vlaeminck 是有史以來最好的越野公路賽車手。從1960年代中期開始，Vlaeminck完全主導越野公路車賽場，他的車涯共獲得超過200個冠軍，並且包括七屆世界冠軍及四屆比利時國家冠軍頭銜。由於比利時的好手眾多，當時的比利時國家冠軍通常比世界冠軍更難拼。

退休後，1980年代Vlaeminck執教比利時國家隊，並取得了很多成就。 Vlaeminck與競爭對手不同之處在於，他在泥濘的越野公路賽道上騎行時，能保持絕佳的平衡感，而且解讀比賽的能力非常卓越，能夠快速找出最佳的方式，讓他在越野公路車賽場攻無不克、戰無不勝。

2. Albert Zweifel (1973–1989)

Fünffacher Weltmeister im Radquer: Albert Zweifel © Anton Geisser

成就:

世界冠軍: 1976, 1977, 1978, 1979, 1986

瑞士國冠軍: 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985

瑞士車手 Albert Zweifel 是繼Erik de Vlaeminck後，下一位主導越野公路車賽的傳奇選手。1970年中期後，Vlaeminck的表現不如過往，以扛車跑步聞名的Zweifel便徹底發揮優勢，成為新一代的越野公路車霸主。

他第一次拿世界冠軍是在1976年，開啟他的世界冠軍四連霸偉業，然而在1986年，當時Zweifel已經36歲了，不過他以優秀的經驗，再為自已拿下一座世界冠軍，實屬不易。

3. Sven Nys (1995–2016)

Sven Nys competing in 2007 © Flickr CC/Peter Huys

成就:

世界冠軍: 2005 & 2013

World Cup積分王: 2000, 2002, 2005, 2006 & 2009

比利時國家冠軍: 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012 & 2014

Superprestige 系列賽總排名優勝: 1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 & 2014

上述兩位上古神獸都還未進入網路時代，而比利時的 Sven Nys 專可說是進入千禧年後，最具主宰力的越野公路車選手。Nys一直努力提高自己的自行車技巧和身體素質，透過健身房及長時間騎乘練習，也是參加公路車及越野登山車訓練營的好手，讓他可以長期主宰越野公路車賽場。

Nys在賽場上以強悍風格著稱，儘管他只有兩個世界冠軍頭銜，其中第二座世界冠軍是他在37歲時拿下，加上車涯共超過300場勝利，讓Nys的傳奇地位無可撼動。

4. Wout van Aert (2010 後)

WK Valkenburg - Wout van Aert © Kristof Ramon

成就:

世界冠軍: 2016, 2017 & 2018

World Cup 積分王: 2016 & 2017

比利時國家冠軍: 2016, 2017 & 2018

Superprestige 系列賽總排名優勝: 2016

才華橫溢的 Wout van Aert 在U23時就受到注目，然而在2014年，當時年僅20歲，在比利時Koppenbergcross比賽先是擊敗傳奇巨星Sven Nys，讓他被冠上Nys接班人的美名，並且同年越級打怪成功，贏得了個人第一座World Cup精英組冠軍。

隨後幾年中，van Aert上升軌跡繼續加速。2016年同時贏得了World Cup積分排名總冠軍以及世界冠軍，成功開啟他的連霸偉業，現年只有25歲的Van Aert，未來幾年很有機會持續主宰越野公路車賽場。

5. Mathieu Van der Poel (2011 後)

Is there any stopping Mathieu van der Poel? © Balint Hamvas/Red Bull Content Pool

成就

世界冠軍: 2015 & 2019

歐洲冠軍: 2017, 2018 & 2019

World Cup 積分王: 2018

荷蘭國家冠軍: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020

Superprestige 系列賽總排名優勝: 2015, 2017, 2018 & 2019

既生喻，何生亮！當今越野公路車單車時代不僅看到Wout van Aert的出色才華，來自荷蘭的Mathieu van der Poel更是寵壞了大家。van der Poel比大谷翔平還厲害，「三刀流」橫跨越野公路車、公路車及越野登山車賽場，而且還能夠在各項大賽中奪冠，讓人不得不佩服van der Poel在自行車的成就。

van der Poel 在20歲時就成為世界冠軍，並在2019年再次獲得世界冠軍。他出道至今不久，已經累積令人難以置信的26場World Cup勝利，而且可以隨心所欲地贏得勝利，讓對手完全未戰先懼。截至2020年12月15日，van der Poel已經在越野公路車賽取得36勝。

6. Marianne Vos (2003 以後)

Marianne Vos competing under her national colours © Jason Meredith/Wikimedia Creative Commons

成就

世界冠軍: 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 & 2014

歐洲冠軍: 2006 & 2010

World Cup 積分后: 2019

荷蘭國家冠軍: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 & 2017

Marianne Vos 充分詮釋全能車手的角色，無論公路車、越野公路車或是越野登山車，都難不倒Marianne Vos，其中她在越野公路車取得最多成就。

Vos 在台灣知名度非常高，是台灣品牌GIANT及女性自行車品牌LIV長期愛用者，她共贏得了7座世界冠軍，而且她在比賽場上，常常以單飛致勝奪冠，巨大領先幅度讓對手往往未戰先懼，奠定她在賽場上的傳奇地位。

7. Sanne Cant (2006 以後)

Sanne Cant at the 2018 Iowa City World Cup © Flickr CC/Phil Roeder

成就:

世界冠軍: 2017, 2018 & 2019

歐洲冠軍: 2015 & 2016

UCI World 積分后: 2015, 2016 & 2018

比利時國家冠軍: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 & 2020

Superprestige 系列賽總排名優勝: 2016, 2017, 2018 & 2019

僅專注於越野公路車項目，Sanne Cant無疑是自行車選手的特例，自2008年投入職業車壇，Cant專注越野公路車，讓她取得比利時國家冠軍的11連霸。

她在2016年取得許多優秀成就，但卻獨缺世界冠軍，隔年Cant就拿下車涯首座世界冠軍，並且一路稱霸到2019年，堪稱現今最強的女子越野公路車好手。

8. Katie Compton (2000 以後)

Katie Compton at the 2016 Jingle Cross race © Flickr CC/Matt Steele

成就

World Cup 積分后: 2013 & 2014

美國國家冠軍: 2004-2018年

雖然已經超過40歲，但美國好手 Katie Compton 絲毫沒有放棄越野公路車。自2001年第一次成為精英組，她就開始在美國越野公路車佔據了主導地位，連續15屆全國冠軍，就是最佳證明！