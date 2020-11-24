《刺客教條：維京紀元》掌握前期九個技巧 成為更加出色的維京人

《刺客教條：維京紀元》遵循了前作《起源》和《奧德賽》的腳步，內容同樣非常龐大。在一片雪白的挪威和綠意盎然的英格蘭，遊戲會更加困難，且有更多障礙和挑戰等著玩家克服。我們已經玩了這款遊戲一段時間，而其他地方也已經有相關的評測，但對於有著雄心壯志的埃沃爾來說，看著佛恩伯格周圍凹凸不平的地形，而湖泊、峽灣和海洋，為大地形成了一個以水面為材料的地毯，加上眼前的佔領地以及即將被掠奪的敵方營區，在逐漸失去身為維京人的精神前，還有許多事物值得探索。

我們在最困難的難度中使用了少量的地圖標記，而且還是用雙斧玩完整個遊戲⋯⋯

以下為前期很重要的訣竅，能夠適用於遊戲中大部分的情況，從最初挪威開始的旅程，到之後掠奪英格蘭王國的過程。我們在最困難的難度中使用了少量的地圖標記，而且還是用了雙斧玩完整個遊戲。如果你是玩更低難度的，以下的方法更會讓你玩起來很輕鬆，就算是對於勇猛的維京人來說，這些訣竅也相當重要。就讓我們從一開始的挪威講起吧。

ᚡ - 餐食

這點我們認為再重要不過了，特別是在前期的遊戲中。在還沒開始將斧頭磨得鋒利前，玩家第一件要做的是升級餐食袋。可別浪費任何從寶箱所找到的亞麻布，它非常稀少，且是升級餐食袋的必要素材，隨著區域難度逐漸提高，若要通過的話，除非照著 ᚦ的訣竅做，否則還是需要額外的生命。而系統不會主動幫角色補血，需要隨時注意餐食的數量和血量條。另外長矛兵是個非常擾人的敵人，如果發現自己已經彈盡糧絕而且也沒有餐食了，就得要趕快找莓果或是煮東西來回血。但要記得做任何事前，最重要的還是升級你的餐食袋。

ᚢ -渡鴉視角

根據玩家選擇的遊戲難度以及介面設定，如果要確認目前該做什麼可能有點難。尤其是世界事件更難確認任務的最後目標是什麼，而我們最好的建議是，其實真正破關的條件往往不會發生在事件的周圍，以世界事件山丘之王為例，玩家就需要回去重複觸發關卡才能完成任務。但對於渡鴉悉寧就是另外一回事了，可以把它放到空中並停住。它會幫忙標示世界事件、寶物、可收集的物品和資源。這可以幫助追蹤特定的動物以及了解獵補後的獎賞，相當好用。當到了英格蘭，會看到需要供奉的地標雕像，通常可以給個五隻鮭魚或是三隻兔腳來解鎖。所以記得要好好地透過悉寧來狩獵並推進進度。

黃昏下的渡鴉 © Ubisoft

ᚣ -潛入水底

在開放世界遊戲中有一些小秘密。像是要記得查看瀑布的背後，橋下以及任何可以打開的門。如果說看到一塊岩石長得很可疑，那一定有鬼，應該要檢查看看。山丘上也會有寶藏值得搜尋。在維京紀元中，按下R3可以開啟奧丁視野，它會以顏色來標示附近的物品，如黃色就是寶物，藍色是人們或世界事件，綠色則是友軍，而白色是可收集的物品。紅色的話⋯那是敵人。

維京紀元還有許多的池子或河流，在這些古老的流域中有著些許的殘骸和箱子，裡頭可能藏了寶藏和飾品。只要系統請你按下B或要按圈圈跳進水裡，做就對了，且要記得在水中使用奧丁視野。由於悉寧無法看穿海浪或海平面，因此在水下的探索需完全依靠玩家本身的觀察力，而且在水中甚至可以找到剛才提到稀少的亞麻布。雖然我們知道每次都要潛入水裡很煩，但你還是需要勤勞點，相信我們，回報會相當值得的。

ᚤ - 格擋時機

維京紀元的戰鬥可說是系列作中最緊湊的了。雖然還不到完美，但是現在已經有了一個雛形，只要再努力個幾代，戰鬥系統就會越來越完美。雙手持武在這代是個大重點，我個人已經使用了瓦林之斧和熊爪玩了將近60個小時。老實說，我可以很簡單的就像個典型的維京人一樣，左右手的武器揮出，在重重的敵人中殺出一條血路，但其實左手的攻擊需要留著進行防禦，擋掉敵人的攻擊。這不只能夠擋掉攻擊（特別是在打王戰），還可以向敵人觸發暈眩攻擊，相當的痛，就算沒死，以Boss來說也能扣掉一大半的血，他們要殺掉平民可是像維京人割草一樣容易。只要學會格擋的時機和警示，就能打出比預期更高的傷害。這可是一門藝術，值得投資時間學習。

這只是一個方向的畫面，全景的話可以看到360度的風景，而且不只如此⋯⋯ © Ubisoft

ᚥ -很高興在雪地中見到你

沒有什麼會比每場戰鬥的打得像背水一戰糟糕。而且如果到後在同步也非常麻煩⋯⋯

就像是上面餐食訣竅所提到的，建議玩家盡可能一開始在挪威花越多時間待著越好。別急著把主線任務破完。因為英格蘭地圖大的可怕，危險程度可不是低等的埃沃爾可以承擔的。沒有什麼會比每場戰鬥都打得像背水一戰一樣糟糕。而且如果到時候再同步也非常麻煩。花額外的時間在挪威能夠幫助玩家獲得更多的力量，同時還能取得能力、技能、武器和防具。挪威還有許多事物值得發掘，如果花時間理解到遊戲探索的節奏邏輯，可以為你之後在山巒連綿的英格蘭探索時，立下良好的基礎。相信我們，盡情的在挪威的雪地中探險，直到無法再升級為止。

ᚦ -從遠方就能看到我的佔領地

想當然作為《刺客教條》系列作，地圖大一點是正常的，但維京紀元是大到非常誇張。地圖的橫跨幅度已經跟《碧血狂殺2》有的比了，所以說解鎖每一個同步點非常非常之重要。雖然用雙腳走路，或是騎著你的馬，甚至是像我們一樣幸運可以騎到狼，穿越整張地圖，看似很好玩，也可以看到遊戲世界中的漂亮景緻，而且景象也不會隨著時間快速的衰退，但要記得在現實世界中，時間一去不復返，不要浪費時間跑地圖才是正解。取得所有的同步點可以讓你更快的在地圖上移動，讓你在掃地圖，像是收集所有的收集品，100％走過每個鄉鎮、城堡、廢墟或基本景點，有大大的幫助。要解鎖所有的景點最少也要幾個小時，可能會很無聊，但在看到下個技巧後，可以讓這整個過程變得相當好玩。

有了狼坐騎，讓你不再陷入困境 © Ubisoft

ᚧ - 享受跑地圖

當你坐在你的長船、馬或是狼的座椅上時，可以選擇「沿著海岸線」、「沿著河流」或「跟隨道路」。如果有地圖標記，那只要點下去，就可以什麼都不用做，坐下來看著田園風光，等著到目的地。而且還有電影式鏡頭可以看，雖然說它沒有像GTA的Rockstar開發商做得那麼精細，但能夠在不需做任何設定的情況下，就有一個鏡頭可以看，還是很棒。相同的，在旅途當中也會讓你遇到一些緊急狀況，可能是有一個小鎮失火了，或是佔領地受到了詛咒。也有可能是看到一個路人被困在牆上，患了狂犬病的狼群正在向他接近，在刺客教條的世界中，什麼事都會發生，如果說你不是在同步點間快速通行，那透過這樣的方式，也可以找到不一樣的樂子。就讓遊戲幫你偶爾找點樂子。就算是維京人也要享受一些娛樂。

ᚨ - 舉手之勞，幫幫瑞達

在《起源》出現的瑞達，這次也轉生到維京紀元的世界了。各處都會有這位小小企業家所管理的千眼商會，提供限時任務讓玩家完成。而在遊戲前期就能獲得的蛋白石會是你和瑞達交易的媒介，可以跟他換到獨特的裝備和飾品。

這種限時的任務可是要及時把握，畢竟如果是一般任務，不管要放多久才解都行，但是瑞達的任務就像定時炸彈一樣，只要時間一到就會離你而去。我們的建議是盡可能接他給你的任務。你可以因此獲得滿滿的獎勵，而且這個限時的元素也讓原本較緩慢的遊戲節奏增加了一點刺激。手之勞，幫幫瑞達

航向日落 © Ubisoft

ᚩ - 劫掠船隊

我們已經多次提到遊戲的力量排行系統。但還是可以克服。劫掠對於家園的建設和成長扮演著相當重要的地位，應該說遊戲一大半的元素是由劫掠這項元素所撐起，更是角色成長的重要素材。你偶爾會被扯入劫掠的衝突當中。而且老實說還蠻容易會失敗的。而劫掠成功的關鍵就在於不用擊敗每一個眼前的敵人。實際上，你的船員就是在劫掠中最能夠分心敵人注意力的東西，如果你決定要追逐超過本身能力範圍的寶藏，那麼可以呼叫你的維京夥伴，請他們將第一扇的障礙門炸開，並繼續前進直到取得有心儀戰利品的黃金寶箱。一但你「劫掠完成」就趕快逃走，直到抵達安全位置，並快回到英靈殿。這樣就任務完成了。

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