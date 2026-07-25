Aaron Durogati climbs Slogen Mountain in Skylstad, Norway in June 2026.
© Daniele Molineris / Red Bull Content Pool
Paragliding

Aaron Durogati 一天挑戰兩座聖母峰高度-創世界紀錄

一個人能在24小時內爬上高山、滑翔飛下，再一次次重新挑戰多少回？亞倫・杜羅加蒂（Aaron Durogati）剛在挪威締造一項驚人的新紀錄。
由 Agnes Aneboda 編寫
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Aaron Durogati

A two-time world champion and member of the elite Red Bull X-Alps winners' club, Italy's Aaron Durogati is paragliding and adventure racing legend.

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Summary

  1. 1
    Aaron Durogati的徒步與滑翔傘紀錄數據
  2. 2
    什麼是徒步與滑翔傘運動？
  3. 3
    為什麼選擇斯洛根山（ Slogen Mountain）?
  4. 4
    表現數據解析：Durogati 消耗一萬大卡
  5. 5
    Durogati的感想
大多數人爬上山後，拍張照片、吃個三明治，便結束一天的行程。但Aaron Durogati爬上山、起飛升空、滑翔下山、落地，接著一遍又一遍地重複，總共18次，持續了將近24小時。
當計時結束時，Durogati在一天內累積的垂直爬升高度，已接近兩座聖母峰。他以總計19,424公尺的爬升高度完成這項驚人挑戰，並正式獲得金氏世界紀錄認證，創下「24小時內徒步與滑翔傘最大累積爬升高度」的新紀錄。
要了解這項紀錄有多驚人，可以用海拔8,849公尺的聖母峰來比較。Durogati的累積爬升高度超過兩座聖母峰；他並非一次直線向上攀登，而是不斷徒步上山、乘滑翔傘飛下山、落地後再重新出發。
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Aaron Durogati的徒步與滑翔傘紀錄數據

Aaron Durogati checks his watch during his Hike and Fly world record on Slogen Mountain in Skylstad, Norway.

Aaron Durogati set a new Hike and Fly world record in just under 24 hours

© Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

這項紀錄超越了法國運動員唐吉・雷諾－古德（Tanguy Renaud-Goud）於2024年創下的17,534公尺紀錄。原紀錄本就已達頂尖水準，更突顯Durogati的新紀錄有多麼驚人。
  • 19,424公尺——累積總爬升高度
  • 23小時42分32秒——完成挑戰所花費的時間
  • 18次——完成的爬升次數
  • 1,080公尺——每次爬升的平均垂直高度
Quotation
過程中有幾個艱難的時刻……但我努力保持專注。
Aaron Durogati
02

什麼是徒步與滑翔傘運動？

「徒步與滑翔傘」正如其名，但實際難度遠超乎想像。
Aaron Durogati is seen climbing Slogen Mountain in Skylstad, Norway during Hike and Fly world record.

Durogati had to climb more than 1,000 vertical metres on each ascent

© Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

運動員會將輕量滑翔傘及所有裝備背在身上，完全依靠雙腿徒步或跑上山。待飛行條件合適時，他們便展開滑翔傘、起飛升空，再滑翔下山。落地後，運動員會收起傘翼、重新背上裝備，接著再次上山。

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所以，這不只是徒步，也不只是飛行。
這是一項融合越野跑、滑翔傘、導航、天氣判讀、耐力與決策能力的運動。你需要強健的雙腿爬山、冷靜的頭腦操控滑翔傘，還要在身體疲憊時保持專注，持續做出明智的判斷。
Aaron Durogati flies down Slogen Mountain in Skylstad, Norway on his way to a new Hike and Fly world record

Staying focused is important when the body is tired

© Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

Durogati 並非這項運動的新手。他曾奪得紅牛阿爾卑斯極限穿越賽冠軍（Red Bull X-Alps champion）及滑翔傘世界盃冠軍，代表他早已站上徒步與滑翔傘運動的最高競技舞台。然而，即使擁有如此豐富的經驗，這項挑戰對他而言依然極為艱鉅。
Durogati 分享道：「過程中有幾個艱難的時刻。累積爬升4,000至5,000公尺後，我真的非常疲憊，尤其想到還剩下20個小時，更讓人覺得難熬。但我努力專注於每一圈、每一步。」
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為什麼選擇斯洛根山（ Slogen Mountain）?

Durogati 選擇挪威斯屈爾斯塔（Skylstad）的斯洛根山（Slogen Mountain）挑戰這項紀錄。這座山高1,564公尺，從周圍地勢陡峭拔起，非常適合反覆進行登山與滑翔飛行。
但斯洛根山可不是跑步機，而是真實的山地環境，天氣與風向瞬息萬變、地面崎嶇不平，每次登頂都需要付出極大的體力。Durogati每趟平均要垂直爬升超過1,000公尺；每次下山則必須安全起飛、操控滑翔傘並順利降落，然後再次從頭挑戰。
杜羅加蒂表示：「我試著將每次爬升拆分成一小段、一小段，並在飛行時做到非常精準、高效且迅速——某種程度上，就是不停地『跑』。但到了夜晚，天色逐漸變暗，還遇上幾場陣雨，過程確實非常艱難；所幸團隊給了我很大的支持，讓我全程都能保持動力。」
Aaron Durogati performs during the Red Bull 24-Hour Hike-and-Fly World Record in Oye, Norway on June 8, 2026

Aaron Durogati takes off on one of his many descents down Slogen Mountain

© Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

整個挑戰過程中，他共完成18次爬升，包含滑翔飛行在內的總距離達103公里。在下降飛行時，他操控滑翔傘的最高時速達86公里。
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表現數據解析：Durogati 消耗一萬大卡

這意味著，這項挑戰不只需要良好的體能，還必須在疲憊狀態下保持出色的飛行表現，因此充分的準備至關重要。他表示：「我非常努力地進行肌力與體能訓練，並為這項計畫特別打造了幾具滑翔傘、專用背包和吊帶。」
完成這項壯舉後，Durogati分享了他的運動數據，顯示整個挑戰過程必須將體能消耗控制得極為精準。
挑戰期間，他的平均心率為每分鐘118下，代表大部分時間都維持在穩定的耐力區間，也就是常說的「第二心率區（Zone 2）」。對許多人而言，第二心率區的感覺就像輕鬆慢跑或騎自行車：節奏穩定、速度不會太快，能夠長時間維持。
Aaron Durogati is seen standing beside Slogen Mountain in Norway during his Hike and Fly world record

Durogati is an experienced Red Bull X-Alps athlete and World Cup winner

© Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

然而，Durogati背著裝備攀登高山、操控滑翔傘飛行，並在近24小時內反覆完成18次這項艱苦循環，同時始終維持這樣的運動強度。
他的最高心率達每分鐘158下，並消耗約10,094大卡。作為參考，這相當於許多人好幾天的食物熱量，卻在一次挑戰中全部消耗。數據建議他在挑戰後需要休息119小時，幾乎整整五天。
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Durogati的感想

成功完成這項計畫，為這段漫長而艱鉅的旅程畫下了令人難以置信的完美句點。Durogati 分享道：「感覺真的太棒了，因為這是一項長期計畫。我經常參加比賽，而為了完成整個計畫，我準備了大約九個月，還需要找到合適的地點和優秀的團隊。這是我職業生涯中一直缺少的一項成就，而今年我終於找到了動力、地點與時間。在最後的24小時裡，一切條件都到位了，我成功做到了。」
Aaron Durogati at the top Slogen Mountain, Skylstad, Norway, during his world record Hike & Fly project in June 2026

Durogati repeated the same hiking and flying loop 18 times

© Daniele Molineris / Red Bull Content Pool

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Aaron Durogati

A two-time world champion and member of the elite Red Bull X-Alps winners' club, Italy's Aaron Durogati is paragliding and adventure racing legend.

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