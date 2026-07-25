Aaron Durogati 一天挑戰兩座聖母峰高度-創世界紀錄

當計時結束時，Durogati在一天內累積的垂直爬升高度，已接近兩座聖母峰。他以總計19,424公尺的爬升高度完成這項驚人挑戰，並正式獲得金氏世界紀錄認證，創下「24小時內徒步與滑翔傘最大累積爬升高度」的新紀錄。

要了解這項紀錄有多驚人，可以用海拔8,849公尺的聖母峰來比較。Durogati的累積爬升高度超過兩座聖母峰；他並非一次直線向上攀登，而是不斷徒步上山、乘滑翔傘飛下山、落地後再重新出發。

01 Aaron Durogati的徒步與滑翔傘紀錄數據

Aaron Durogati set a new Hike and Fly world record in just under 24 hours © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

這項紀錄超越了法國運動員唐吉・雷諾－古德（Tanguy Renaud-Goud）於2024年創下的17,534公尺紀錄。原紀錄本就已達頂尖水準，更突顯Durogati的新紀錄有多麼驚人。

19,424公尺——累積總爬升高度

23小時42分32秒——完成挑戰所花費的時間

18次——完成的爬升次數

1,080公尺——每次爬升的平均垂直高度

Quotation 過程中有幾個艱難的時刻……但我努力保持專注。 Aaron Durogati

02 什麼是徒步與滑翔傘運動？

「徒步與滑翔傘」正如其名，但實際難度遠超乎想像。

Durogati had to climb more than 1,000 vertical metres on each ascent © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

運動員會將輕量滑翔傘及所有裝備背在身上，完全依靠雙腿徒步或跑上山。待飛行條件合適時，他們便展開滑翔傘、起飛升空，再滑翔下山。落地後，運動員會收起傘翼、重新背上裝備，接著再次上山。

Red Bull 原味能量飲料 Red Bull 能量飲料 瞭解更多

所以，這不只是徒步，也不只是飛行。

這是一項融合越野跑、滑翔傘、導航、天氣判讀、耐力與決策能力的運動。你需要強健的雙腿爬山、冷靜的頭腦操控滑翔傘，還要在身體疲憊時保持專注，持續做出明智的判斷。

Staying focused is important when the body is tired © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

Durogati 分享道：「過程中有幾個艱難的時刻。累積爬升4,000至5,000公尺後，我真的非常疲憊，尤其想到還剩下20個小時，更讓人覺得難熬。但我努力專注於每一圈、每一步。」

03 為什麼選擇斯洛根山（ Slogen Mountain）?

Durogati 選擇挪威斯屈爾斯塔（Skylstad）的斯洛根山（Slogen Mountain）挑戰這項紀錄。這座山高1,564公尺，從周圍地勢陡峭拔起，非常適合反覆進行登山與滑翔飛行。

但斯洛根山可不是跑步機，而是真實的山地環境，天氣與風向瞬息萬變、地面崎嶇不平，每次登頂都需要付出極大的體力。Durogati每趟平均要垂直爬升超過1,000公尺；每次下山則必須安全起飛、操控滑翔傘並順利降落，然後再次從頭挑戰。

杜羅加蒂表示：「我試著將每次爬升拆分成一小段、一小段，並在飛行時做到非常精準、高效且迅速——某種程度上，就是不停地『跑』。但到了夜晚，天色逐漸變暗，還遇上幾場陣雨，過程確實非常艱難；所幸團隊給了我很大的支持，讓我全程都能保持動力。」

Aaron Durogati takes off on one of his many descents down Slogen Mountain © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

整個挑戰過程中，他共完成18次爬升，包含滑翔飛行在內的總距離達103公里。在下降飛行時，他操控滑翔傘的最高時速達86公里。

04 表現數據解析：Durogati 消耗一萬大卡

這意味著，這項挑戰不只需要良好的體能，還必須在疲憊狀態下保持出色的飛行表現，因此充分的準備至關重要。他表示：「我非常努力地進行肌力與體能訓練，並為這項計畫特別打造了幾具滑翔傘、專用背包和吊帶。」

完成這項壯舉後，Durogati分享了他的運動數據，顯示整個挑戰過程必須將體能消耗控制得極為精準。

挑戰期間，他的平均心率為每分鐘118下，代表大部分時間都維持在穩定的耐力區間，也就是常說的「第二心率區（Zone 2）」。對許多人而言，第二心率區的感覺就像輕鬆慢跑或騎自行車：節奏穩定、速度不會太快，能夠長時間維持。

Durogati is an experienced Red Bull X-Alps athlete and World Cup winner © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

然而，Durogati背著裝備攀登高山、操控滑翔傘飛行，並在近24小時內反覆完成18次這項艱苦循環，同時始終維持這樣的運動強度。

他的最高心率達每分鐘158下，並消耗約10,094大卡。作為參考，這相當於許多人好幾天的食物熱量，卻在一次挑戰中全部消耗。數據建議他在挑戰後需要休息119小時，幾乎整整五天。

05 Durogati的感想

成功完成這項計畫，為這段漫長而艱鉅的旅程畫下了令人難以置信的完美句點。Durogati 分享道：「感覺真的太棒了，因為這是一項長期計畫。我經常參加比賽，而為了完成整個計畫，我準備了大約九個月，還需要找到合適的地點和優秀的團隊。這是我職業生涯中一直缺少的一項成就，而今年我終於找到了動力、地點與時間。在最後的24小時裡，一切條件都到位了，我成功做到了。」

Durogati repeated the same hiking and flying loop 18 times © Daniele Molineris / Red Bull Content Pool