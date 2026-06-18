穿著新鞋的老靈魂回歸—Ab-Soul x 64 Bars

1987年LA本地出生的Ab-Soul，是TDE的元老級成員，同時也是早年由 Kendrick Lamar、SchoolBoy Q、Jay Rock共同組成，影響後世甚巨的Black Hippy成員之一。相較其他同世代團員在商業領域的頭角崢嶸和獨領風騷，Ab-Soul的產能和曝光則稍顯低調許多，或者被認為相形見絀地遜色。

1987年LA本地出生的Ab-Soul，是TDE的元老級成員，同時也是早年由 Kendrick Lamar、SchoolBoy Q、Jay Rock共同組成，影響後世甚巨的Black Hippy成員之一。相較其他同世代團員在商業領域的頭角崢嶸和獨領風騷，Ab-Soul的產能和曝光則稍顯低調許多，或者被認為相形見絀地遜色。

1987年LA本地出生的Ab-Soul，是TDE的元老級成員，同時也是早年由 Kendrick Lamar、SchoolBoy Q、Jay Rock共同組成，影響後世甚巨的Black Hippy成員之一。相較其他同世代團員在商業領域的頭角崢嶸和獨領風騷，Ab-Soul的產能和曝光則稍顯低調許多，或者被認為相形見絀地遜色。