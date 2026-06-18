穿著新鞋的老靈魂回歸—Ab-Soul x 64 Bars

1987年LA本地出生的Ab-Soul，是TDE的元老級成員，同時也是早年由 Kendrick Lamar、SchoolBoy Q、Jay Rock共同組成，影響後世甚巨的Black Hippy成員之一。相較其他同世代團員在商業領域的頭角崢嶸和獨領風騷，Ab-Soul的產能和曝光則稍顯低調許多，或者被認為相形見絀地遜色。
事實上，他的大眾能見度也與其喜於議論靈性探索、陰謀論和社會體制批判有所關聯。Ab-Soul從不諱言他是Deep State論述的擁戴者，而他的靈性也與其不穩定的心理健康綁定，久而久之也使其淡出第一線音樂創作。但喜愛他的聽眾，多年以來始終認為複雜雙關和密集文字編排的饒舌風格在TDE群星中所被低估的。
自去年和Big Sean、Joey Badass一同參與Red Bull Spiral Freestyle，於今年年中Ab-Soul回歸Red Bull 64 Bars的舞台，由擅長靈魂樂取樣的老鄉傳奇製作人Hit-Boy編曲，透過一鏡到底的演出，具體呈現了他從容不迫的饒舌技術。
Hit-Boy首先編排了帶濃厚復古色彩的Boom Bap節奏，Ab-Soul捨棄過往深澀的詞彙用字和神秘主義，以其獨特的斷句邏輯直白坦率地自我揭露。他在歌曲中坦露生活創傷、成癮問題和失去摯友的痛苦。以穩扎穩打的聲音控制與表達，展示不加修飾的生命紀錄。
在這段三分鐘演出之中，Ab-Soul亦提及TDE草創時的艱辛，說著當年大家在地板上睡覺，爭搶為數不多的錄音時間。並表示自己並不需要葛萊美獎和白金唱片銷量的肯定來證明自己，他仍是在這變化迅速的時代，屹立不搖的老靈魂。