Abdullah Abu Hussein Clinches Red Bull Car Park Drift Title in Jordan

2021 年约旦“漂移之王”新鲜出炉

Abdullah Abu Hussein駕駛的Nissan Silvia S13 獲得 2021 年“飄移之王”冠軍的殊榮，總分1,035 分。

這項賽事在黎巴嫩飄流運動員和拉力賽冠軍車手 Abdo Feghali 的出席下隆重舉行，並與 Zain Telecom、Bustami 和 Saheb Nissan Jordan、Radio Hala - Radio Bliss、Roya TV、Jordan Motorsport、Dunlop Tyres等單位共同合作舉辦。

Abdullah Abu Hussein幸運獲得2021 年約旦資格賽的冠軍寶座，他的表現超越982 分排名第2，駕駛BMW E30的 Mohammad Al Foqahaa，以及 969 分駕駛 BMW E46 排名第3的 Othman Takriti。獎杯和獎品由 Abdo Feghali 和 Jean Pierre NasrAllah 共同頒發。由於本次的獲勝，Abdullah Abu Hussein進而取得代表約旦參加在埃及舉行世界大賽決賽的資格。

本賽事於下午 3 點準時開始，這些頂尖的飄移車手已蓄勢待發，準備好好迎戰這場決賽硬仗。第1輪比賽中，Abdullah Abu Hussein即以精湛的表現，超越了Mohammad Al Foqahaa 和 Othman Takriti。 接下來的幾輪（前 8 名和前 4 名）進行的激烈對抗中，但只有 Abdullah Abu Hussein 讓評委留下深刻的印象，並以令人驚嘆的表現贏得冠軍的榮耀。

Abdullah Abu Hussein表達了他在激烈競爭中贏得冠軍的喜悅，並讓看台上的觀眾隨之情緒沸騰了起來。比賽的結果非常接近，尤其是在最後4輪比賽。我很高興 Red Bull Car Park Drift 回到約旦，並期待代表我的國家參加世界系列賽。

評審團成員包括賽車專家Yusif Basil、約旦賽車運動聯合會代表Anas Bishto、Jean Pierre NasrAllah及 Laith Al Sharif。

依據政府指示，本項賽事不對外開放，並為參與的工作人員及車手採取了所有安全預防措施。本賽事在 Roya TV 和 Red Bull 賽車運動的 Facebook 上皆進行了現場直播的服務。