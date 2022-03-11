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Rally Raid
達卡拉力賽重量級車手在阿布達比沙漠挑戰賽大展身手
世界越野拉力錦標賽第二站，見證了一群達卡拉力賽的優勝者征服沙丘並走向勝利之路的強勢英姿。
第 31 屆阿布達比沙漠挑戰賽，見證多位達卡拉力賽冠軍車手，將他們的意志與毅力展現於無情的沙丘之中。五個沙漠賽段，總長 1,500 公里，參賽車種包括汽車、摩托車和全地形越野車在內，各車隊並將挑戰推到了極限，最後選出最優秀的獲勝者。
01
汽車
達卡多次冠軍車手Stéphane Peterhansel在 2022 年世界越野拉力錦標賽的第二站寫下歷史記錄。這位法國車手成為有史以來第一位在 T1-E 級賽車中贏得越野拉力賽的車手，最近創建本項目的宗旨主在促進這項級別的運動可持續能源的運用。 Peterhansel 和副駕駛 Edouard Boulanger 始終保持他們Audi RS Q e-tron 及其電氣化動力傳動系統的節奏與速度，而他們的競爭對手最終只能棄守稱臣。
Peterhansel 在終點線上表示：使用電動汽車贏得越野拉力賽證明了我們在很短的時間內走了更遠。這是新一代的汽車，也是拉力賽史上的新頁。
第一賽段的機械問題讓越野傳奇車手Sébastien Loeb在其餘的四個賽段進行了一場艱苦的戰鬥。不過，這位九座世界拉力大賽冠軍堅持住了並達成任務，並在他的 BRX Hunter 中與領航員 Fabian Lurquin 全力以赴之下，一起連續四個賽段登上頒獎台。 Loeb 最終以第四名的成績完成了拉力賽，落後MINI JCW Buggy 車隊Kuba Przygonski和 Timo Gottschalk一名。不過，Loeb的最終積分使他在世界越野拉力錦標賽中處於領先地位。
與Loeb一起在第一賽段遇到問題的還有達卡冠軍Nasser Al-Attiyah。在沙丘上遭受重創後，Al-Attiyah 和副駕駛Mathieu Baumel 馳騁他們的 Toyota Hilux 無法完成當天開幕賽段的課目。 然而，他們第二天又回到了比賽中，並在接續所有剩餘四個賽段贏得勝利。
世界越野拉力錦標賽目前戰績- T1 汽車前3名
|Position
|Name
|Manufacturer
|Points
|1.
|S. LOEB (FRA)
|PRODRIVE
|112
|2.
|N. AL-ATTIYAH (QAT)
|TOYOTA
|111
|3.
|Y. AL RAJHI (SAU)
|TOYOTA
|70
02
摩托車
在摩托車類組戰勝神奇的魯卜哈利沙漠（Rub' al Khali）是Sam Sunderland。 新的一年對於這位 GasGas Factory 車手來說是一個最好的開始，因為他在 2022 年達卡王冠上又贏得了一場勝利，進而延續他在世界越野拉力錦標賽冠軍的領先地位。
Sunderland回應表示：獲得另一場勝利並擴大我在錦標賽中的領先優勢感覺太棒了。能夠獲得像這樣車隊的支持感覺真好，因為他們整個星期非常努力工作，這樣的結果讓這一切都變得值得。
Red Bull KTM Factory Racing 車隊在阿布達比的比賽也獲得了很多冠軍積分。Toby Price 和 Matthias Walkner 分獲第四和第五名的成績。 Kevin Benavides 在第四賽段因技術問題拖慢了他的速度，總成績排名第 13。
世界越野拉力錦標賽目前戰績- 摩托車類組前3名
|Position
|Name
|Manufacturer
|Points
|1.
|S. SUNDERLAND (GBR)
|GasGas
|63
|2.
|P. QUINTANILLA (CHL)
|Honda
|46
|3.
|M. WALKNER (AUT)
|KTM
|35
03
T3 輕量車款
這是 Chaleco López在 T3 輕量車輛組別中又一次出色的表現。這位智利籍車手以另一場勝利擴大了他在世界越野拉力錦標賽的領先優勢，以延續他今年稍早在達卡的勝利。 South Racing Can-Am 車隊的車手與副車手 Paolo Ceci (ITA) 在阿布達比賽事同心協力、共創佳績。
這樣的成績讓我們對今年的各項艱辛工作充滿信心
促使López一路穿越沙漠奮戰的是 Cristina Gutiérrez 和副駕駛 François Cazalet，他們是去年越野拉力賽 T3 世界盃的獲勝者。亞軍的成績加上每個賽段都能登上頒獎台—包括在最後一天駕駛她的 OT3 奪冠——讓Gutiérrez在世界錦標賽中排名第二。
Gutiérrez在亞斯碼頭賽道頒獎台儀式上表示：對我們來說，這不是一個容易的最後賽段，因為我們竭盡全力追趕，並向 Chaleco 施加壓力。在終點，我們仍然排在第二位。總之，這對我們來說是一次不錯的拉力賽事，我們會在冠軍賽中繼續努力。
Gutiérrez 的 Red Bull 越野青年隊隊友Seth Quintero獲得了他的第一個世界拉力錦標賽頒獎台上的成績。 十幾歲的美國人和他的副駕駛Dennis Zenz 在拉力賽艱難開局中奮起反擊，並在比賽結束獲得更多積分，目前保持在錦標賽的第三名。
Guillaume de Mevius/Tom Colsoul 和Mitch Guthrie Jr./Ola Fløene另兩組越野少年隊隊員則提前退賽。兩組車手將在車隊下一場比賽之前努力展現積極的作為，尤其是在拉力賽開幕當天De Mevius還拿下賽段的勝利。
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