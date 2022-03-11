達卡拉力賽重量級車手在阿布達比沙漠挑戰賽大展身手

第一賽段的機械問題讓越野傳奇車手Sébastien Loeb在其餘的四個賽段進行了一場艱苦的戰鬥。不過，這位九座世界拉力大賽冠軍堅持住了並達成任務，並在他的 BRX Hunter 中與領航員 Fabian Lurquin 全力以赴之下，一起連續四個賽段登上頒獎台。 Loeb 最終以第四名的成績完成了拉力賽，落後MINI JCW Buggy 車隊

和 Timo Gottschalk一名。不過，Loeb的最終積分使他在世界越野拉力錦標賽中處於領先地位。