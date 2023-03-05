Sébastien Loeb在阿布達比擴大世錦賽領先優勢

2023 年阿布達比沙漠挑戰賽驚險刺激的比賽在沙丘上行駛了 1,311 公里後圓滿結束。 在所有五個沙漠賽段中，世界拉力錦標賽的所有類組都有許多激動人心的表現。在此，讓我們看看誰在系列賽的兩輪比賽後名列前茅……
01
Sébastien Loeb在沙丘上歷盡波折
九座世界拉力大賽冠軍 Sébastien Loeb在經歷艱難的開局後，本週的賽車比賽逐漸好轉。 由於機械問題，這位法國車手和他的副駕駛 Fabian Lurquin 無法完成第一賽段比賽，被迫在第二天重新加入比賽之前更換了引擎。
時間判罰讓Loeb失去了在阿布達比的總領先位置，但他駕駛 BRX Prodrive Hunter 在剩下的四個賽段中戮力為成績而戰。將這些精彩的賽段表現串在一起之後，目前尚剩三輪比賽的情況下，Loeb目前在 W2RC 的 T1 汽車類組領先 16 分。
為了獲得這些寶貴的積分，無論是在拉力賽事上還是回到露營地，都付出了非常艱苦的工作和長時間的努力
02
Nasser Al-Attiyah 從賽段勝利中退出
2023 年達卡拉力賽冠軍得主 Nasser Al-Attiyah 拿下第二賽段冠軍，在阿布達比拉力賽中遙遙領先。 卡達車手、副駕駛Mathieu Baumel 和他們的 Toyota Hilux GR DKR T1+ 在距離第三賽段結束 10 公里處發生撞車事故之前，展現擴大領先優勢的氣魄。事故導致後車身、車頂和擋風玻璃從 Hilux 上脫落。
值得注意的是，儘管發生事故翻滾，Al-Attiyah 這位賽段冠軍仍然能夠將他的賽車衝過終點線！ 然而，檢查他車輛的國際汽聯官員發現，由於其防滾架嚴重受損，它無法處於第四賽段開始的適當狀態。 因此，這位領先者只能退出賽事。
W2RC Standings after Round Two – T1 Class
03
Seth Quintero 將他的 Can-Am 停在領獎台上
20 歲的Seth Quintero,整個星期都在專業的賽車浪潮中脫穎而出，他拿下 T3 級別的總冠軍。 Quintero 和領航員 Dennis Zenz 在開幕賽和第一賽段取得勝利，在阿布達比從頭到尾保持 T3 類組的領先地位。 Quintero 在 ADDC 的所有類別中創造了第三快的佳績，對於目前在 W2RC 中領跑 T3 整體排名的車手來說，這是一項真正了不起的成就。
我們贏得了 T3 比賽，我們在所有賽車中排名第三。 在我的 Can-Am與 T1 賽車競爭是整個團隊的一項偉大工作
繼 Quintero之後，其同胞BFGoodrich 車隊車手Austin ‘AJ’ Jones為美國Red Bull越野青年隊的車手，他在 T3 比賽中獲得第二名。 AJ 和副駕駛 Gustavo Gugelmin 現在在 W2RC T3 排名位居第二。
由Mitch Guthrie Jr./Kellon Walch 的 BFGoodrich 團隊裡的第三支美國Red Bull越野青年隊在 ADDC 期間，駕駛他們的 MCE5 賽車，慶祝拿下第三和第五賽段的勝利。
W2RC Standings after Round Two – T3 Class
04
Rokas Baciuška 讓達卡的心痛平息
Red Bull Can-Am廠隊的Rokas Baciuška 和副車手 Oriol Vidal 贏得了 T4 比賽的勝利。 在今年稍早的達卡拉力賽 T4 比賽中領先後，Baciuška 在沙烏地阿拉伯的第 12 個也是最後一個賽段，由於在大直道上發生殘酷的機械故障失去第一名的機會。 這位 23 歲立陶宛車手在阿布達比奪冠後，現在領跑 W2RC 的 T4 組別。
Baciuška 在終點線表示：在阿布達比，我們沒有犯任何錯誤。當你不犯錯時，你就能贏得比賽。
W2RC Standings after Round Two – T4 Class
05
Toby Price 成功登頂
Red Bull KTM 廠隊的Toby Price 是 W2RC新摩托類組的領導者。 隨著一周在阿布達比的征戰，2023 年達卡的亞軍在排名中一路攀升。 第三天和第五天在利瓦沙漠的賽段勝利，為澳大利亞車手提供了他在兩輪比賽後掌控世界冠軍所需的積分。
在第五賽段，我們贏得了勝利，重回領獎台位置。 這讓我們在本輪比賽中獲得了許多積分，在總冠軍中處於領先地位
W2RC Standings after Round Two – Bike Class
06
世界拉力錦標賽的下一站在那裡？
2023 年世界拉力錦標賽第三輪將於下月在墨西哥舉行。 索諾拉拉力賽是今年行程的新增內容，屆時，將在 4 月為車隊帶來一系列全新的挑戰與考驗。
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