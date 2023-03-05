Sébastien Loeb在阿布達比擴大世錦賽領先優勢

20 歲的

,整個星期都在專業的賽車浪潮中脫穎而出，他拿下 T3 級別的總冠軍。 Quintero 和領航員

在開幕賽和第一賽段取得勝利，在阿布達比從頭到尾保持 T3 類組的領先地位。 Quintero 在 ADDC 的所有類別中創造了第三快的佳績，對於目前在 W2RC 中領跑 T3 整體排名的車手來說，這是一項真正了不起的成就。