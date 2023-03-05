Sébastien Loeb during the 2nd stage of Abu Dhabi Desert Challenge 2023 in Abu Dhabi, UAE on February 28, 2023.
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
Rally Raid

Sébastien Loeb在阿布達比擴大世錦賽領先優勢

繼達卡之後，世界拉力錦標賽第二輪比賽在利瓦沙漠的沙丘上經歷了許多波折與歷程。
由 Tim Sturtridge 編寫
4 min read發佈於

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Sébastien Loeb

塞巴斯蒂安·勒布 (Sébastien Loeb) 在過去十年贏得了每一屆 WRC，他的名字永遠銘刻在體育史冊上。

FranceFrance

Nasser Al-Attiyah

Nasser Al-Attiyah is the sporting hero of his native Qatar – he's won the Dakar Rally on four occasions while also excelling in skeet shooting.

QatarQatar

Mathieu Baumel

One of the best co-drivers in the world of rally-raid with multiple Dakar Rally and FIA World Cup for Cross-Country Rallies wins with Nasser Al-Attiyah.

FranceFrance

Seth Quintero

A world champion before he was old enough to legally drive, Seth Quintero is making history at the toughest rally on the planet.

United StatesUnited States

Dennis Zenz

If you need to find your way through stages of the World Rally Championship and the Dakar, then German co-driver Dennis Zenz is your man.

GermanyGermany

Austin Jones

American off-road driver Austin Jones won the SSV T4 category of the Dakar Rally in 2022 and 2023 – now he's taking on the Red Bull Scramble Series.

United StatesUnited States

Mitch Guthrie Jr.

Following in the footsteps of his famous father, American driver Mitch Guthrie Jr. already has some impressive race wins on his résumé.

United StatesUnited States

Rokas Baciuška

From karting to rallycross to rally raid, the FIA T4 2022 World Champion has his eyes set on more world championship titles in myriad motorsports.

LithuaniaLithuania

Toby Price

Australian off-road and enduro motorcycle racer Toby Price has won a host of national championships and is a two-time Dakar winner.

AustraliaAustralia

Summary

  1. 1
    Sébastien Loeb在沙丘上歷盡波折
  2. 2
    Nasser Al-Attiyah 從賽段勝利中退出
  3. 3
    Seth Quintero 將他的 Can-Am 停在領獎台…
  4. 4
    Rokas Baciuška 讓達卡的心痛平息
  5. 5
    Toby Price 成功登頂
  6. 6
    世界拉力錦標賽的下一站在那裡？
2023 年阿布達比沙漠挑戰賽驚險刺激的比賽在沙丘上行駛了 1,311 公里後圓滿結束。 在所有五個沙漠賽段中，世界拉力錦標賽的所有類組都有許多激動人心的表現。在此，讓我們看看誰在系列賽的兩輪比賽後名列前茅……
01

Sébastien Loeb在沙丘上歷盡波折

九座世界拉力大賽冠軍 Sébastien Loeb在經歷艱難的開局後，本週的賽車比賽逐漸好轉。 由於機械問題，這位法國車手和他的副駕駛 Fabian Lurquin 無法完成第一賽段比賽，被迫在第二天重新加入比賽之前更換了引擎。
時間判罰讓Loeb失去了在阿布達比的總領先位置，但他駕駛 BRX Prodrive Hunter 在剩下的四個賽段中戮力為成績而戰。將這些精彩的賽段表現串在一起之後，目前尚剩三輪比賽的情況下，Loeb目前在 W2RC 的 T1 汽車類組領先 16 分。
Sébastien Loeb during the 4th stage of Abu Dhabi Desert Challenge 2023 in Abu Dhabi, United Arab Emirates on March 2, 2023.

Sébastien Loeb leads the W2RC after two rounds

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

為了獲得這些寶貴的積分，無論是在拉力賽事上還是回到露營地，都付出了非常艱苦的工作和長時間的努力
Sébastien Loeb
02

Nasser Al-Attiyah 從賽段勝利中退出

2023 年達卡拉力賽冠軍得主 Nasser Al-Attiyah 拿下第二賽段冠軍，在阿布達比拉力賽中遙遙領先。 卡達車手、副駕駛Mathieu Baumel 和他們的 Toyota Hilux GR DKR T1+ 在距離第三賽段結束 10 公里處發生撞車事故之前，展現擴大領先優勢的氣魄。事故導致後車身、車頂和擋風玻璃從 Hilux 上脫落。
值得注意的是，儘管發生事故翻滾，Al-Attiyah 這位賽段冠軍仍然能夠將他的賽車衝過終點線！ 然而，檢查他車輛的國際汽聯官員發現，由於其防滾架嚴重受損，它無法處於第四賽段開始的適當狀態。 因此，這位領先者只能退出賽事。

W2RC Standings after Round Two – T1 Class

Rank

Person

Points

1

Sébastien Loeb

101

2

Nasser Al-Attiyah

85

3

Martin Prokop

64

03

Seth Quintero 將他的 Can-Am 停在領獎台上

20 歲的Seth Quintero,整個星期都在專業的賽車浪潮中脫穎而出，他拿下 T3 級別的總冠軍。 Quintero 和領航員 Dennis Zenz 在開幕賽和第一賽段取得勝利，在阿布達比從頭到尾保持 T3 類組的領先地位。 Quintero 在 ADDC 的所有類別中創造了第三快的佳績，對於目前在 W2RC 中領跑 T3 整體排名的車手來說，這是一項真正了不起的成就。
Seth Quintero at the finish line of Abu Dhabi Desert Challenge 2023 in Abu Dhabi, UAE on March 03, 2023.

Seth Quintero wins the 2023 Abu Dhabi Desert Challenge

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

我們贏得了 T3 比賽，我們在所有賽車中排名第三。 在我的 Can-Am與 T1 賽車競爭是整個團隊的一項偉大工作
Seth Quintero
繼 Quintero之後，其同胞BFGoodrich 車隊車手Austin ‘AJ’ Jones為美國Red Bull越野青年隊的車手，他在 T3 比賽中獲得第二名。 AJ 和副駕駛 Gustavo Gugelmin 現在在 W2RC T3 排名位居第二。
Mitch Guthrie Jr./Kellon Walch 的 BFGoodrich 團隊裡的第三支美國Red Bull越野青年隊在 ADDC 期間，駕駛他們的 MCE5 賽車，慶祝拿下第三和第五賽段的勝利。

W2RC Standings after Round Two – T3 Class

04

Rokas Baciuška 讓達卡的心痛平息

Red Bull Can-Am廠隊的Rokas Baciuška 和副車手 Oriol Vidal 贏得了 T4 比賽的勝利。 在今年稍早的達卡拉力賽 T4 比賽中領先後，Baciuška 在沙烏地阿拉伯的第 12 個也是最後一個賽段，由於在大直道上發生殘酷的機械故障失去第一名的機會。 這位 23 歲立陶宛車手在阿布達比奪冠後，現在領跑 W2RC 的 T4 組別。
Baciuška 在終點線表示：在阿布達比，我們沒有犯任何錯誤。當你不犯錯時，你就能贏得比賽。

W2RC Standings after Round Two – T4 Class

Rank

Person

Points

1

Rokas Baciuška

Red Bull logo (participant sponsor)

134

2

Eryk Goczal

86

3

Pau Navarro

73

05

Toby Price 成功登頂

Red Bull KTM 廠隊的Toby Price 是 W2RC新摩托類組的領導者。 隨著一周在阿布達比的征戰，2023 年達卡的亞軍在排名中一路攀升。 第三天和第五天在利瓦沙漠的賽段勝利，為澳大利亞車手提供了他在兩輪比賽後掌控世界冠軍所需的積分。
Toby Price during the 3rd stage of Abu Dhabi Desert Challenge 2023 in Abu Dhabi, UAE on March 01, 2023.

Toby Price surfs the dunes of the Liwa Desert

© Kin Marcin/Red Bull Content Pool

在第五賽段，我們贏得了勝利，重回領獎台位置。 這讓我們在本輪比賽中獲得了許多積分，在總冠軍中處於領先地位
Toby Price

W2RC Standings after Round Two – Bike Class

Rank

Person

Points

1

Toby Price

Red Bull logo (participant sponsor)

46

2

Adrien Van Beveren

42

3

Kevin Benavides

Red Bull logo (participant sponsor)

38

06

世界拉力錦標賽的下一站在那裡？

2023 年世界拉力錦標賽第三輪將於下月在墨西哥舉行。 索諾拉拉力賽是今年行程的新增內容，屆時，將在 4 月為車隊帶來一系列全新的挑戰與考驗。
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Sébastien Loeb

塞巴斯蒂安·勒布 (Sébastien Loeb) 在過去十年贏得了每一屆 WRC，他的名字永遠銘刻在體育史冊上。

FranceFrance

Nasser Al-Attiyah

Nasser Al-Attiyah is the sporting hero of his native Qatar – he's won the Dakar Rally on four occasions while also excelling in skeet shooting.

QatarQatar

Mathieu Baumel

One of the best co-drivers in the world of rally-raid with multiple Dakar Rally and FIA World Cup for Cross-Country Rallies wins with Nasser Al-Attiyah.

FranceFrance

Seth Quintero

A world champion before he was old enough to legally drive, Seth Quintero is making history at the toughest rally on the planet.

United StatesUnited States

Dennis Zenz

If you need to find your way through stages of the World Rally Championship and the Dakar, then German co-driver Dennis Zenz is your man.

GermanyGermany

Austin Jones

American off-road driver Austin Jones won the SSV T4 category of the Dakar Rally in 2022 and 2023 – now he's taking on the Red Bull Scramble Series.

United StatesUnited States

Mitch Guthrie Jr.

Following in the footsteps of his famous father, American driver Mitch Guthrie Jr. already has some impressive race wins on his résumé.

United StatesUnited States

Rokas Baciuška

From karting to rallycross to rally raid, the FIA T4 2022 World Champion has his eyes set on more world championship titles in myriad motorsports.

LithuaniaLithuania

Toby Price

Australian off-road and enduro motorcycle racer Toby Price has won a host of national championships and is a two-time Dakar winner.

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