2020 F1阿布達比大獎賽封關站戰報 - Verstappen 桿位迎向輝煌勝利榮耀
© Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool
2020年F1賽季封關戰，在阿布達布燈火燦爛的氛圍中起跑，Aston Martin Red Bull車隊的Max Verstappen從桿位到最後衝線全程表現優異、一夫當關萬夫莫敵，終場贏得漂亮的一仗。
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在今年獨特又多事的賽季中，終點站在阿布達比夜幕低垂的場景中耀眼登場，Aston Martin Red Bull車隊的Max Verstappen 於2020年F1大獎賽中，本站首次從桿位起跑，全程一馬當先居領先地位，終場在方格旗的揮舞下，拿下本季第2勝佳績，並贏得他在F1職涯的第10座分站冠軍殊榮。
燈滅起跑之際，Verstappen自前排發車有個完美的開端，他率先衝出重圍，甩開Mercedes 車隊Valtteri Bottas及本屆世界冠軍得主Lewis Hamilton的糾纏，當太陽漸漸低垂，泛黃燈光照亮了整個Yas Marina賽道上，這輛33號賽車的車手可謂氣勢萬鈞、銳不可當。
週六，Verstappen在排位賽的表現令人讚嘆不已，終場拿下最速圈時間，並且是他在F1職涯的第3個桿位佳績。在正賽中，他安然度過稍早安全車出巡帶隊的突發狀況，但也縮短了他迅速擴大的領先優勢，不過，他全程沉著應戰、固守城池，最後衝線以優勢作為15.976s贏得冠軍榮耀。
3月份看阿布達比的賽事似乎是遙遙無期了，由於全球受疫情的影響，原定本賽季在澳大利亞的大獎賽都被取消，隨後，預定的22個分站比賽中大多數也遭受同樣的命運，今年賽季的排程完全被打亂了。
面對前所未有的挑戰，F1的主辦當局在短短5個月內重新安排了比賽，並迅速釐訂了17場的比賽。從7月在Red Bull 環道舉行的奧地利大獎賽開始，在某些情況下，在同一個巡迴賽上連續兩個週末舉行F1大獎賽，這項運動還重新拜訪了F1賽程中早已缺席的巡迴據點，例如伊莫拉(Imola)和伊斯坦堡公園(Istanbul Park)，並冒險挺進葡萄牙南部的波爾蒂芒(Portimão)賽道及義大利的穆杰羅等新據點。
在大家最熟悉的亞斯碼頭賽道(Yas Marina)結束了今年的賽季，Verstappen從桿位起跑即氣勢如虹、表現亮眼，並在5圈後取得穩定領先地位，充份發揮他的Honda引擎的優勢動力，與Bottas之間拉出可觀的間距，至關重要的是，在Mercedes賽車追趕時可调式尾翼(DRS)範圍之外，大約有3秒鐘的裕量。
受前站巴林Sakhir大獎賽冠軍得主Sergio Pérez 賽車故障影響，觸發了虛擬安全車，這也為大多數車手提供機會進站第1輪也是唯一一次的換胎動作，前3名車手均採用硬胎。對Verstappen而言，不幸的是，虛擬安全車變成了真實安全車入場帶隊，此時，也打亂其領先的間距優勢。
Verstappen在第14圈開始重新起步，迅速與Bottas拉開超過1秒的優勢間距，並在第20圈又獲得3秒以上的緩衝。在全程55圈比賽的第40圈中，Verstappen的領先優勢已達8秒，他的Aston Martin Red Bull車隊的隊友Alex Albon 一直在後方居第4名位置。
Verstappen 的RB16 Honda動力引擎裝置表現優異，在方格旗揮舞下，他與Bottas之間的領先幅度高達16秒，Hamilton終場擠進頒獎台，而Albon則與前位差了1秒多，位居第4名。
Verstappen在比賽結束後表示：這真的太愉快了。我們有一個良好的起步，從那之後我們也注意輪胎的狀況，賽車保持了非常好的平衡感-基本上我們做得很好。一旦跑在前方，你更可以控制速度與節奏，這讓整個賽程變得更清鬆些。
一旦跑在前方，你更可以控制速度與節奏，這讓整個賽程變得更清鬆些。
兩輛Scuderia AlphaTauri賽車，在排位賽3時，均進入前10名的行列，賽季的終點戰，義大利大獎賽的分站冠軍 Pierre Gasly 獲得第8名。
車隊的車手在大獎賽稍早，曾上演近距離接觸的纏鬥場面，Gasly大膽超越了俄羅斯籍隊友 Daniil Kvyat 搶進第8名，Kvyat自落後前10名之後，在倒數25圈時，採取進攻策略超越了前方Racing Point的Lance Stroll，取得第9名位置。但最後衝線Kvyat落在積分圈之外，以5秒飲恨拿下第11名。
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