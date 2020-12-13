在今年獨特又多事的賽季中，終點站在阿布達比夜幕低垂的場景中耀眼登場，Aston Martin Red Bull車隊的

於2020年F1大獎賽中，本站首次從桿位起跑，全程一馬當先居領先地位，終場在方格旗的揮舞下，拿下本季第2勝佳績，並贏得他在F1職涯的第10座分站冠軍殊榮。