F1

2020 F1阿布達比大獎賽封關站戰報 - Verstappen 桿位迎向輝煌勝利榮耀

© Rudy Carezzevoli/Getty Images/Red Bull Content Pool
2020年F1賽季封關戰，在阿布達布燈火燦爛的氛圍中起跑，Aston Martin Red Bull車隊的Max Verstappen從桿位到最後衝線全程表現優異、一夫當關萬夫莫敵，終場贏得漂亮的一仗。
由 James W Roberts 編寫發佈於
在今年獨特又多事的賽季中，終點站在阿布達比夜幕低垂的場景中耀眼登場，Aston Martin Red Bull車隊的Max Verstappen 於2020年F1大獎賽中，本站首次從桿位起跑，全程一馬當先居領先地位，終場在方格旗的揮舞下，拿下本季第2勝佳績，並贏得他在F1職涯的第10座分站冠軍殊榮。
燈滅起跑之際，Verstappen自前排發車有個完美的開端，他率先衝出重圍，甩開Mercedes 車隊Valtteri Bottas及本屆世界冠軍得主Lewis Hamilton的糾纏，當太陽漸漸低垂，泛黃燈光照亮了整個Yas Marina賽道上，這輛33號賽車的車手可謂氣勢萬鈞、銳不可當。
週六，Verstappen在排位賽的表現令人讚嘆不已，終場拿下最速圈時間，並且是他在F1職涯的第3個桿位佳績。在正賽中，他安然度過稍早安全車出巡帶隊的突發狀況，但也縮短了他迅速擴大的領先優勢，不過，他全程沉著應戰、固守城池，最後衝線以優勢作為15.976s贏得冠軍榮耀。
Race winner Max Verstappen celebrates in parc ferme during the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit on December 13, 2020 in Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Verstappen celebrates with his team
© Hamad I Mohammed - Pool/Getty Images/Red Bull Content Pool
3月份看阿布達比的賽事似乎是遙遙無期了，由於全球受疫情的影響，原定本賽季在澳大利亞的大獎賽都被取消，隨後，預定的22個分站比賽中大多數也遭受同樣的命運，今年賽季的排程完全被打亂了。
面對前所未有的挑戰，F1的主辦當局在短短5個月內重新安排了比賽，並迅速釐訂了17場的比賽。從7月在Red Bull 環道舉行的奧地利大獎賽開始，在某些情況下，在同一個巡迴賽上連續兩個週末舉行F1大獎賽，這項運動還重新拜訪了F1賽程中早已缺席的巡迴據點，例如伊莫拉(Imola)和伊斯坦堡公園(Istanbul Park)，並冒險挺進葡萄牙南部的波爾蒂芒(Portimão)賽道及義大利的穆杰羅等新據點。
在大家最熟悉的亞斯碼頭賽道(Yas Marina)結束了今年的賽季，Verstappen從桿位起跑即氣勢如虹、表現亮眼，並在5圈後取得穩定領先地位，充份發揮他的Honda引擎的優勢動力，與Bottas之間拉出可觀的間距，至關重要的是，在Mercedes賽車追趕時可调式尾翼(DRS)範圍之外，大約有3秒鐘的裕量。
受前站巴林Sakhir大獎賽冠軍得主Sergio Pérez 賽車故障影響，觸發了虛擬安全車，這也為大多數車手提供機會進站第1輪也是唯一一次的換胎動作，前3名車手均採用硬胎。對Verstappen而言，不幸的是，虛擬安全車變成了真實安全車入場帶隊，此時，也打亂其領先的間距優勢。
Verstappen在第14圈開始重新起步，迅速與Bottas拉開超過1秒的優勢間距，並在第20圈又獲得3秒以上的緩衝。在全程55圈比賽的第40圈中，Verstappen的領先優勢已達8秒，他的Aston Martin Red Bull車隊的隊友Alex Albon 一直在後方居第4名位置。
Max Verstappen takes the chequered flag during the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit on December 13, 2020.
Taking the chequered flag
© Bryn Lennon/Getty Images/Red Bull Content Pool
Verstappen 的RB16 Honda動力引擎裝置表現優異，在方格旗揮舞下，他與Bottas之間的領先幅度高達16秒，Hamilton終場擠進頒獎台，而Albon則與前位差了1秒多，位居第4名。
Verstappen在比賽結束後表示：這真的太愉快了。我們有一個良好的起步，從那之後我們也注意輪胎的狀況，賽車保持了非常好的平衡感-基本上我們做得很好。一旦跑在前方，你更可以控制速度與節奏，這讓整個賽程變得更清鬆些。
一旦跑在前方，你更可以控制速度與節奏，這讓整個賽程變得更清鬆些。
Max Verstappen walks in the Paddock during previews ahead of the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit on November 28, 2019 in Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Max Verstappen
Formula 1
兩輛Scuderia AlphaTauri賽車，在排位賽3時，均進入前10名的行列，賽季的終點戰，義大利大獎賽的分站冠軍 Pierre Gasly 獲得第8名。
車隊的車手在大獎賽稍早，曾上演近距離接觸的纏鬥場面，Gasly大膽超越了俄羅斯籍隊友 Daniil Kvyat 搶進第8名，Kvyat自落後前10名之後，在倒數25圈時，採取進攻策略超越了前方Racing Point的Lance Stroll，取得第9名位置。但最後衝線Kvyat落在積分圈之外，以5秒飲恨拿下第11名。
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