達卡拉力賽如何將極限運動攝影推向極限

你認為要成為頂級賽事的攝影師，最重要掌握關鍵是什麼？

我已經累積了多年的經驗，即使是現在，我在每一份工作中都會學到一些新的東西，培養自己的技能是一個漫長的過程，並且會隨著時間的推移不斷進步。 但我很早就了解到，對於任何攝影師來說，最重要的是與客戶建立良好的關係，這是最重要的。

Relaxed portrait of Mr and Mrs Dakar, Stéphane and Andrea Peterhansel © Naim Chidiac / Red Bull Content Pool

你是如何與賽車運動員打交道的？

我從與 Red Bull車隊的合作中學習到，了解他們喜歡什麼和不喜歡什麼，以及何時可以與他們交談很重要。運動員承受著很大的壓力，最忌諱的就是增加他們不必要的壓力。他們必須 100% 的專注。你學會要非常謹慎，並在正確的時刻拍攝，通常他們甚至不知道你就在旁邊。

當你在拍攝時，了解主題重要嗎？ 例如你在拍攝“超級英雄”的肖像......

這非常重要。 我自己就是一名運動員。 我曾經參加過風箏衝浪比賽，而且我喜歡很多運動。 所以我有我的運動生涯和做為攝影師的職業生涯。 我的很多朋友也是運動員，一天晚上，我們一群人吃完晚飯去了海灘，我看到他們穿著日常服裝在做運動，於是我想到了將他們的日常生活和極端的賽事生活結合在一起的肖像描述。

Split portrait of MX rider and Dakarist Mohammed Al Balooshi © Naim Chidiac / Red Bull Content Pool

有了這些豐富的經驗，拍攝達卡賽事是什麼樣的感覺？

我第一次參加達卡拉力賽，壓力很大，但憑藉著我的經驗，我成功了。 我先做了許多的研究，我也問了很多問題，所以我知道會發生什麼事。 當我到達那裡時，情況變得更糟了！ 後勤是一個巨大的挑戰：你周圍有很多事情要做，這一切都需要小心翼翼與關注。

你說經驗幫助你在達卡取得了成功，請再詳細說明一下？

我的準備得償回報，因為即使拍攝了數百張照片，我的照片從第一天起就能引起大家的關注，這是因為我想到了拍攝背後的故事：在這種情況下，這是第一次達卡來到沙烏地阿拉伯。 任何具有良好攝影技巧的人都可以拍攝經典的達卡特寫鏡頭，拍攝沙地塵土飛揚的精采特寫——但你無法分辨是非洲、南美洲還是其他的地方。所以，我選擇從賽事動作和風景上著手，試圖同時展示沙烏地阿拉伯和賽車的美麗與壯觀場面。有數百張特寫影像，將動作與美麗風景相結合的圖像就非常突出。 我會向任何想成為出色攝影師的人建議這樣的思維方式。

想必，你仍然想要能夠在現場即興發揮的可能？

在達卡，你永遠不知道什麼時候才有機會從直升機上拍攝，他們不會給你太多通知。從直升機上拍攝，你無法嘗試太多不同的角度，所以有時只是幸運。 我不喜歡影像中有太多亂七八糟的沙子，當前兩三輛賽車穿過未受干擾的沙丘時，我會嘗試捕捉影像。 這就是經驗和專注力有用的地方。 我專注於汽車行駛的路線，以及我認為最好的拍攝點。 如果大多數汽車都在同一條線上，那麼就沒有必要重複拍攝了。那時當你尋找正在嘗試不同路線的運動員時，通常就是Red Bull的車手，此時在乾淨的路線上將有更多的拍攝機會。

Dakar winner Kevin Benavides shakes down after signing for KTM © Naim Chidiac / Red Bull Content Pool Giniel De Villiers races through the Saudi landscape © Naim Chidiac / Red Bull Content Pool A drift car shimmers in the heat at Red Bull Car Park Drift © Naim Chidiac / Red Bull Content Pool Dramatic shot of a Dakar rider in the massive dunes of Saudi Arabia © Naim Chidiac / Red Bull Content Pool

自從你開始攝影以來，這項技術也發生了巨大的改變。對你有什麼影響？

我在模擬相機上訓練了 10 年，當你用 35mm 拍攝時，你會計算每一個鏡頭。它教會了我要精確。 當我去外景拍攝地時，我會環顧四周尋找我要的影像。在F1一級方程式中。 我會盡量避免在攝影師圈裡，因為你會受到太多的干擾與限制。 如果比賽有 54 圈，你最終會得到 54 張看起來相同的照片。 我通常會去看台和賽道周圍，因為你有更多的自由與發揮空間。

Naim Chidiac on location at the 2021 Dakar © AP Images / Red Bull Content Pool

對於任何想進入 Red Bull Illume 的參賽者，你有何建議？

好好看看過去獲獎者的作品，因為很有可能這就是評委們想要的東西。 當然，你必須將自己的風格和獨創性帶入作品中，但沒有人知道這一切：看看別人的成功會讓你耳目一新。 我每年都會關注 Red Bull Illume 比賽，因為你會看到最強烈的畫面：令人驚嘆的自然風光和偉大的運動員。 我的建議是找到合適的地點、合適的運動員及合適的時機。要堅定，盡可能富有創意，並非常小心對待你的照片。 如果你把所有這些都做得很好，你就會是贏家了。