Adrian Newey, the Chief Technical Officer of Red Bull Racing looks on from the pitwall during qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Saudi Arabia at the Jeddah Corniche Circuit on March 26, 2022.
© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool
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從紙上到圍場：F1的Adrian Newey如何設計冠軍賽車

Oracle Red Bull 車隊首席技術長Adrian Newey，為我們介紹使他成為一級方程式史上最成功設計師的創作歷程。這一切都始於紙上談兵。
由 Trish Medalen 編寫
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在獲得航空航太學位後，英國籍的 Adrian Newey 隨即被F1網羅，在四十年的職業生涯中，他（到目前為止）贏得了11個一級方程式車隊冠軍，並幫助一些最耀眼明星進入車手錦標賽競爭的行列。
Newey因其對賽車運動的貢獻而獲得大英帝國勳章，他不會將夢想在紙上以外的任何媒介上發展他的想法，在維修站裡，經常可以看到他手裡拿著一本紅色筆記本。在Red Bull Doodle Art 塗鴉藝術世界總決賽之前的採訪中，這位著名設計工程師的見解提供了新的靈感，該決賽聚焦於經由筆在全球舞臺上贏得一席之地的創意人士。他也會一些繪畫和塗鴉的技巧。
Adrian Newey, Chief Technical Officer of Red Bull Racing, looks on in the garage during practice ahead of the F1 Grand Prix of Saudi Arabia at Jeddah Corniche Circuit on March 17, 2023.

Newey in the pits with his signature notebook

© Getty Images / Red Bull Content Pool

第一個問題必須是：你會塗鴉嗎？

Adrian Newey OBE: Adrian Newey OBE表示： 我不會特別坐下來創作塗鴉。但是塗鴉，素描，無論你選擇什麼詞，我基本上都是以紙為介面，來發展我腦海中的想法。

你說過，在六歲的時候，你就知道想成為一名賽車工程師。你就是那些不斷在筆記本上塗鴉的學生嗎？

我應該是吧！特別是在我不感興趣的科目上。我最高的學術成就是[未能獲得資格]法語，因為我把所有時間都花在素描和塗鴉賽車上。

在你現今的作品中，你的過程是否仍然用鉛筆在紙上畫畫？

我是一級方程式賽車中最後一個仍在使用繪圖板的另類;但對我來說，這是我成長的地方，所以它就像我的第一語言。如果我用一個CAD系統，我覺得它永遠是我的第二語言。我可能無法如此輕鬆自在地工作。

Winner Max Verstappen of the Netherlands and Oracle Red Bull Racing celebrates with Adrian Newey (Chief Technical Officer, L) and Christian Horner (Team Principal, R), at the F1 Grand Prix of France.

Newey, Max Verstappen and Christian Horner celebrate a win in France

© Getty Images / Red Bull Content Pool

你會如何描述你的工作？你認為自己是設計師還是工程師？

肯定有混合。設計是一個非常廣泛的術語。在汽車 - 公路汽車行業 - 設計是汽車的造型，而不是工程。他們稱之為工程，我們在賽車界稱之為設計：設計工程。所以如果有人問我的工作描述，我會說我是一名設計工程師。我認為這是試圖將創意與工程學科相結合。

因此，雖然像車隊目前的RB19這樣的汽車看起來很棒......

我們在賽車上所做的任何事情，最終都不是為了美學。草圖，想法，無論它們如何開始，最終的目標都是必須讓汽車行駛得更快。我們有一個終極大師：秒表。這也許可以將我們的工作與所有類型的一般設計區分開來。

Detail shot of Max Verstappen's RB19 seen during the Red Bull Racing Car Launch in 2023.

Oracle Red Bull Racing’s car for 2023, the RB19

© Getty Images/Red Bull Content Pool

你能詳細說明一下你的工作流程嗎？這是讓你陷入沉思，並想要看到結果的關鍵嗎？

我傾向工作的方式是我有一個特定的問題，我試圖解決。我會開始在腦海中思考它。然後我開始素描和塗鴉。一旦我知道解決之道，我會使用橡膠[橡皮擦]或多或少與使用鉛筆一樣。因為一旦你開始把它當作一個合適的草圖，你就會意識到事情是否適合，或者它們可以以不同的方式完成。所以我不斷反覆運算——通常要很多次，手上握著橡皮擦——並逐漸完成。

然後呢？

我可能會把我的草圖放幾個小時、幾天或幾周。因為頭腦是一個神奇的東西。我發現潛意識一直在一個問題上思考，然後突然，在淋浴時或其他什麼地方，一個想法突然出現。然後我再畫素描一下。一旦我徒手完成並且我對基本概念或想法感到滿意，我就會把它帶到繪圖板上並開始將其繪製為適當的工程圖紙。

這些工程圖紙是您與車隊的其他成員溝通的關鍵？

是的。我是這裡一大群非常有才華的工程師之一——我們都在一起工作。我在組織內有點特立獨行，所以參與到我覺得可能能夠帶來一些新想法或重點的事情中，一旦我這樣做了，它就是我剛剛描述的相同過程。然後，當我在沒有進一步研究的情況下盡可能瞭解它時，有兩三個人會把我的鉛筆工程圖紙放到CAD系統上。

Adrian Newey seen at the Red Bull Racing Factory in Milton Keynes, United Kingdom, 2020.

Newey puts pencil to paper in an engineering drawing

© Thomas Butler/Red Bull Content Pool

看到您繪畫中的想法成為現實是什麼感覺？

這是非常令人滿意的。我認為對於這裡的所有人來說，當他們負責的汽車設計或想法最終形成時，這是一種很棒的感覺。

在賽車運動工作了這麼多年，你仍然在創新。您認為尋找新靈感的關鍵是什麼？

觀察，以及對周圍事物的好奇心。我認為睜開眼睛，環顧四周總是很重要。有時靈感可能來自機場，看著飛機並想，“這是一個有趣的功能”。或者它甚至可以是吊橋之類的東西——各種各樣的東西。我認為好奇心自然引領到觀察的層面。

Adrian Newey, Chief Technical Officer of Red Bull Racing, looks on after the F1 Grand Prix of Singapore at Marina Bay Street Circuit on October 2, 2022.

Newey has always enjoyed doodling and sketching

© Getty Images / Red Bull Content Pool

睜大眼睛，觀察四周總是很重要的
Adrian Newey OBE

一級方程式賽車讓你繼續前進，但你會在業餘時間塗鴉或以其他方式追求創作嗎？

時間是個問題，但我偶爾會拿起畫筆，當我拿起畫筆時，我很享受這種感覺。我的母親是一位熱衷愛好的藝術家，我的祖母也是如此，我的兄弟屬業餘的，因此家裡總是彌漫在藝術的氛圍裡。

對於想要更好地塗鴉或繪製賽車的人，您有什麼建議技巧？

我認為第一個是我們談到的好奇心——好奇心和觀察力。看看其他現今的汽車，無論是一級方程式賽車還是任何感興趣的領域。也許還有些問題，『他們為什麼要這樣做？他們在做什麼？然後儘可能畫出你自己認為最好的草圖。

顯然地，當你塗鴉草圖時，你是在一張平坦的紙上做的。汽車，以及幾乎任何物體，都是三維的。所以最終，當它放在2D中時，你就機會嘗試在3D中可視化它。 通常，我會做不止一個視圖 - 比如，側視圖和後視圖，或類似的東西。這樣我就知道它有機會成為一個三維的物體。

還有什麼其他的提示？

練習你的素描能力，因為這很重要。有一種理論認為，如果你想成為某件事的專家，你應該專注1個小時，最好是從年輕的時候開始。所以對於那些年輕的人來說，你練習得越多，你就會越好。但是塗鴉或素描在任何年齡都是一件很棒的事情。

你可以在此處 here查看來自世界各地創意人士在Red Bull 塗鴉藝術比賽中的作品。

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