從紙上到圍場：F1的Adrian Newey如何設計冠軍賽車
你說過，在六歲的時候，你就知道想成為一名賽車工程師。你就是那些不斷在筆記本上塗鴉的學生嗎？
我應該是吧！特別是在我不感興趣的科目上。我最高的學術成就是[未能獲得資格]法語，因為我把所有時間都花在素描和塗鴉賽車上。
在你現今的作品中，你的過程是否仍然用鉛筆在紙上畫畫？
我是一級方程式賽車中最後一個仍在使用繪圖板的另類;但對我來說，這是我成長的地方，所以它就像我的第一語言。如果我用一個CAD系統，我覺得它永遠是我的第二語言。我可能無法如此輕鬆自在地工作。
你會如何描述你的工作？你認為自己是設計師還是工程師？
肯定有混合。設計是一個非常廣泛的術語。在汽車 - 公路汽車行業 - 設計是汽車的造型，而不是工程。他們稱之為工程，我們在賽車界稱之為設計：設計工程。所以如果有人問我的工作描述，我會說我是一名設計工程師。我認為這是試圖將創意與工程學科相結合。
因此，雖然像車隊目前的RB19這樣的汽車看起來很棒......
我們在賽車上所做的任何事情，最終都不是為了美學。草圖，想法，無論它們如何開始，最終的目標都是必須讓汽車行駛得更快。我們有一個終極大師：秒表。這也許可以將我們的工作與所有類型的一般設計區分開來。
你能詳細說明一下你的工作流程嗎？這是讓你陷入沉思，並想要看到結果的關鍵嗎？
我傾向工作的方式是我有一個特定的問題，我試圖解決。我會開始在腦海中思考它。然後我開始素描和塗鴉。一旦我知道解決之道，我會使用橡膠[橡皮擦]或多或少與使用鉛筆一樣。因為一旦你開始把它當作一個合適的草圖，你就會意識到事情是否適合，或者它們可以以不同的方式完成。所以我不斷反覆運算——通常要很多次，手上握著橡皮擦——並逐漸完成。
然後呢？
我可能會把我的草圖放幾個小時、幾天或幾周。因為頭腦是一個神奇的東西。我發現潛意識一直在一個問題上思考，然後突然，在淋浴時或其他什麼地方，一個想法突然出現。然後我再畫素描一下。一旦我徒手完成並且我對基本概念或想法感到滿意，我就會把它帶到繪圖板上並開始將其繪製為適當的工程圖紙。
這些工程圖紙是您與車隊的其他成員溝通的關鍵？
是的。我是這裡一大群非常有才華的工程師之一——我們都在一起工作。我在組織內有點特立獨行，所以參與到我覺得可能能夠帶來一些新想法或重點的事情中，一旦我這樣做了，它就是我剛剛描述的相同過程。然後，當我在沒有進一步研究的情況下盡可能瞭解它時，有兩三個人會把我的鉛筆工程圖紙放到CAD系統上。
看到您繪畫中的想法成為現實是什麼感覺？
這是非常令人滿意的。我認為對於這裡的所有人來說，當他們負責的汽車設計或想法最終形成時，這是一種很棒的感覺。
在賽車運動工作了這麼多年，你仍然在創新。您認為尋找新靈感的關鍵是什麼？
觀察，以及對周圍事物的好奇心。我認為睜開眼睛，環顧四周總是很重要。有時靈感可能來自機場，看著飛機並想，“這是一個有趣的功能”。或者它甚至可以是吊橋之類的東西——各種各樣的東西。我認為好奇心自然引領到觀察的層面。
睜大眼睛，觀察四周總是很重要的
一級方程式賽車讓你繼續前進，但你會在業餘時間塗鴉或以其他方式追求創作嗎？
時間是個問題，但我偶爾會拿起畫筆，當我拿起畫筆時，我很享受這種感覺。我的母親是一位熱衷愛好的藝術家，我的祖母也是如此，我的兄弟屬業餘的，因此家裡總是彌漫在藝術的氛圍裡。
對於想要更好地塗鴉或繪製賽車的人，您有什麼建議技巧？
我認為第一個是我們談到的好奇心——好奇心和觀察力。看看其他現今的汽車，無論是一級方程式賽車還是任何感興趣的領域。也許還有些問題，『他們為什麼要這樣做？他們在做什麼？然後儘可能畫出你自己認為最好的草圖。
顯然地，當你塗鴉草圖時，你是在一張平坦的紙上做的。汽車，以及幾乎任何物體，都是三維的。所以最終，當它放在2D中時，你就機會嘗試在3D中可視化它。 通常，我會做不止一個視圖 - 比如，側視圖和後視圖，或類似的東西。這樣我就知道它有機會成為一個三維的物體。
還有什麼其他的提示？
練習你的素描能力，因為這很重要。有一種理論認為，如果你想成為某件事的專家，你應該專注1個小時，最好是從年輕的時候開始。所以對於那些年輕的人來說，你練習得越多，你就會越好。但是塗鴉或素描在任何年齡都是一件很棒的事情。