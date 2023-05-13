從紙上到圍場：F1的Adrian Newey如何設計冠軍賽車

Newey因其對賽車運動的貢獻而獲得大英帝國勳章，他不會將夢想在紙上以外的任何媒介上發展他的想法，在維修站裡，經常可以看到他手裡拿著一本紅色筆記本。在

塗鴉藝術世界總決賽之前的採訪中，這位著名設計工程師的見解提供了新的靈感，該決賽聚焦於經由筆在全球舞臺上贏得一席之地的創意人士。他也會一些繪畫和塗鴉的技巧。