Oracle Red Bull Racing首席技術長Adrian Newey表示： 自從我還是個小男孩的時候，我就夢想成為一名設計快速車輛的設計師。我夢想成為一名一級方程式賽車的工程師，我很幸運能夠將這個夢想變成現實。在近二十年的時間裡，能夠在Red Bull車隊從一個新進軍者發展成為多次獲得冠軍車隊的過程中發揮關鍵作用，對我來說是一個極大的榮幸。然而，我覺得現在是將這個接力棒交給其他人的時候，也是為自己尋找新挑戰的時候。在此期間，RB17的最終開發階段已經到來，因此在我與車隊的餘下時間裡，我的重心將放在這裡。我想感謝在過去18年的旅程中與我一起工作的許多了不起的人，感謝他們的才華、奉獻精神和辛勤工作。這是一個真正的特權，我相信工程團隊已經為在這一法規設定的四年期間進行的車輛最終演進的工作做好了充分的準備。在個人方面，我還要感謝股東，已故的Dietrich Mateschitz、 Mark Mateschitz 和Chalerm Yoovidhya ，在Red Bull期間他們始終給予我的支持，以及Christian，他不僅是我的商業伙伴，還是我們各自家庭的朋友。同樣，感謝Oliver Mintzlaff 的指導和我親密的朋友和經理Eddie Jordan。