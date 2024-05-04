Oracle Red Bull Racing今天宣布，首席技術長Adrian Newey將於2025年第一季度離開Red Bull Technology Group。這位工程師將放棄一線的一級方程式賽車設計職責，專注於完成並交付Red Bull首款超跑RB17的最終開發工作。他將繼續參與並致力於這一令人期待的項目，直到完成為止。
自2006年加入Red Bull車隊以來，Adrian的願景和技術領導力對於車隊和集團在贏得令人矚目的七個一級方程式賽車車手冠軍和六個車隊冠軍頭銜中有著舉足輕重的地位-總計118次勝利和101次桿位，其中包括STR(Red Bull二軍) 2008年的桿位和勝利。
Oracle Red Bull Racing首席技術長Adrian Newey表示：自從我還是個小男孩的時候，我就夢想成為一名設計快速車輛的設計師。我夢想成為一名一級方程式賽車的工程師，我很幸運能夠將這個夢想變成現實。在近二十年的時間裡，能夠在Red Bull車隊從一個新進軍者發展成為多次獲得冠軍車隊的過程中發揮關鍵作用，對我來說是一個極大的榮幸。然而，我覺得現在是將這個接力棒交給其他人的時候，也是為自己尋找新挑戰的時候。在此期間，RB17的最終開發階段已經到來，因此在我與車隊的餘下時間裡，我的重心將放在這裡。我想感謝在過去18年的旅程中與我一起工作的許多了不起的人，感謝他們的才華、奉獻精神和辛勤工作。這是一個真正的特權，我相信工程團隊已經為在這一法規設定的四年期間進行的車輛最終演進的工作做好了充分的準備。在個人方面，我還要感謝股東，已故的Dietrich Mateschitz、 Mark Mateschitz 和Chalerm Yoovidhya ，在Red Bull期間他們始終給予我的支持，以及Christian，他不僅是我的商業伙伴，還是我們各自家庭的朋友。同樣，感謝Oliver Mintzlaff 的指導和我親密的朋友和經理Eddie Jordan。
Oracle Red Bull Racing的車隊負責人兼首席執行長Christian Horner表示：在過去的20年中，所有我們最偉大的時刻都與Adrian的技術手腕息息相關。他的遠見和才華幫助我們在20個賽季中獲得了13個冠軍頭銜。他非凡的能力不僅僅局限於一級方程式賽車，還能夠將更廣泛的靈感融入到大獎賽車輛的設計中，他對變革的出色應對能力和尋找法規中最有價值方向的卓越才能，以及他不屈不撓的勝利意志，都幫助Red Bull車隊成為一支更強大的力量，我認為即使是已故的Dietrich Mateschitz也無法想像到。更重要的是，與Adrian度過的過去19年是非常愉快的。對我來說，當Adrian加入Red Bull時，他已經是一位超級明星設計師。二十年來，13次冠軍之後，他離開時已經成為一個真正的傳奇人物。他也是我的朋友，我將永遠感激他為我們的合作所做的一切。他所留下的榮耀將在米爾頓凱恩斯的大廳中回響，而RB17 賽車將成為他與我們一起度過時光最好的證明與資產。
Adrian的第一款真正為車隊設計的RB3車型在2007年歐洲大獎賽上實現了第一次登上頒獎台的成績。次年，他的設計讓 Sebastian Vettel 和 Toro Rosso車隊在義大利大獎賽上獲得了本車隊的首次勝利。隨後，根據法規的變化以及利用這些變化的獨特能力 - 這已成為Adrian在其輝煌Red Bull 車隊之旅中的標誌 - 他簡潔的RB5設計為車隊帶來了首次勝利，在2009年的中國大獎賽上，該賽季還取得了五次更進一步的勝利。
在2010年，RB6將車隊帶到了首次雙冠軍勝利的地位，這一成就在接下來的三年中都得到了驗證。2014年在一級方程式賽車中引入混合動力技術導致了艱難的時期，Adrian首次從單一的一級方程式賽車承諾中退了一步，以便創建Valkyrie 超級跑車。
2019年Honda成為車隊動力單元合作夥伴，重新點燃了他的競爭火花。RB16B在2021年帶來了八年來的首個冠軍。接下來賽季的大幅法規變更導致又一款全新設計的車型RB18問世，從2022年開始帶來了新的主導時代，並持續至今。