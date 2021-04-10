世界拉力大賽最新法國飛車尖兵Adrien Fourmaux簡介
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
意氣風發的法國車手Adrien Fourmaux，將駕駛全動力的 M-Sport Ford Fiesta 參加本季的世界拉力大賽。
發佈於
Fourmaux在2019年蒙地卡羅拉力賽，為自己贏得第1次WRC積分進帳成績，隨後在2020年土耳其拉力賽，及之後2021賽季的開幕戰皆獲得第9名佳績。
除了這些成績外，這位25歲的車手在WRC-2類別中的表現令人印象深刻，在2020年冠軍賽中整體排名僅次於挪威Mads Østberg及瑞典的 Pontus Tidemand，拿下總成績第3名的榮耀。
他現在準備與比利時籍的副駕駛Renaud Jamoul繼續向前衝刺，並追隨同胞Sébastien Loeb 和 Sébastien Ogier過往的豐功偉業，他們在過去17屆WRC大賽中，計贏得16座冠軍的殊榮。
我很高興今年能夠加入WRC，並追隨拉力英雄的足跡向前行。
從本週的芬蘭北極拉力賽開始，Fourmaux將在國際汽聯世界拉力錦標賽上，駕駛EcoBoost引擎驅動的Ford Fiesta Rally2和Ford Fiesta WRC 賽車為其座駕。
這位法國籍車手將於4月22至25日在薩格勒布地區的克羅埃西亞拉力賽以最高規格的Fiesta WRC賽車首次亮相前，先於本週駕駛Fiesta Rally2賽車參賽。
Fourmaux表示：我很高興今年能夠加入WRC，並追隨拉力英雄過往的足跡向前行。目前目光則專注在我的首役，為4月在克羅埃西亞的全新賽事做好準備。
著名的人才獵聘和M-Sport管理總監Malcolm Wilson OBE透露：Red Bull和我們一樣，在Adrien身上看到了同樣的潛力，很高興歡迎他們回到M-Sport的大家庭。這是為了與新法規抗爭，大家共同努力的第1步。我們將投入大量資源，以確保我們前進2022年之前，擁有最好的解決方案。
M-Sport Ford車隊負責人Richard Millener補充表示： Adrien和Renaud是我合作過兩位最敬業的車手。Adrien是一位非常聰明的人，潛力雄厚，我們期待見證他的進步與未來的發展。
請隨時回來Red Bull賽車運動頻道，關注最新精彩賽車極限內容，歡迎加入Redbull.com 賽車運動粉絲團 或 F1粉絲頁!
想要隨時掌握RedBull.com豐富精采內容嗎? 歡迎在此下載RedBull.com/app，時時刻刻觀賞挑戰極限的爆發力。