世界拉力大賽最新法國飛車尖兵Adrien Fourmaux簡介

Fourmaux在2019年蒙地卡羅拉力賽，為自己贏得第1次WRC積分進帳成績，隨後在2020年土耳其拉力賽，及之後2021賽季的開幕戰皆獲得第9名佳績。

Fourmaux在2019年蒙地卡羅拉力賽，為自己贏得第1次WRC積分進帳成績，隨後在2020年土耳其拉力賽，及之後2021賽季的開幕戰皆獲得第9名佳績。

Fourmaux在2019年蒙地卡羅拉力賽，為自己贏得第1次WRC積分進帳成績，隨後在2020年土耳其拉力賽，及之後2021賽季的開幕戰皆獲得第9名佳績。

除了這些成績外，這位25歲的車手在WRC-2類別中的表現令人印象深刻，在2020年冠軍賽中整體排名僅次於挪威Mads Østberg及瑞典的 Pontus Tidemand，拿下總成績第3名的榮耀。

除了這些成績外，這位25歲的車手在WRC-2類別中的表現令人印象深刻，在2020年冠軍賽中整體排名僅次於挪威Mads Østberg及瑞典的 Pontus Tidemand，拿下總成績第3名的榮耀。

除了這些成績外，這位25歲的車手在WRC-2類別中的表現令人印象深刻，在2020年冠軍賽中整體排名僅次於挪威Mads Østberg及瑞典的 Pontus Tidemand，拿下總成績第3名的榮耀。

過往的豐功偉業，他們在過去17屆WRC大賽中，計贏得16座冠軍的殊榮。

Fourmaux表示：我很高興今年能夠加入WRC，並追隨拉力英雄過往的足跡向前行。目前目光則專注在我的首役，為4月在克羅埃西亞的全新賽事做好準備。

Fourmaux表示：我很高興今年能夠加入WRC，並追隨拉力英雄過往的足跡向前行。目前目光則專注在我的首役，為4月在克羅埃西亞的全新賽事做好準備。

Fourmaux表示：我很高興今年能夠加入WRC，並追隨拉力英雄過往的足跡向前行。目前目光則專注在我的首役，為4月在克羅埃西亞的全新賽事做好準備。