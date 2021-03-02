極寒之地綻放的R&B黃金玫瑰—Rosegold

Rosegold是一個在丹麥出道的Hip Hop/R&B雙人組合。由分別為二十歲的Ephraim Duncan和十六歲的Joshua Duncan兩兄弟所組成。從今日的音樂生態看來，這個歲數並不算太過早熟。但早在2017年他們便已發表創作單曲〈Mrs. 123〉，實為在年紀輕輕便初出茅廬。

Ephraim和Joshua兩兄弟原先出生於英國倫敦克羅伊敦區，後因母親注重他們所受到的教育品質，故輾轉移居到肯特，而後更是為了於優質私校就讀移民到了丹麥。與大眾普遍認知的低收入黑人家庭情況相反，正因其母親為虔誠之基督徒，兩人的家教甚嚴。

RoseGold © Samy Khabthani / Red Bull Content Pool

出身於克己復禮、嚴謹虔誠之基督教家庭的兩人，自幼的生活基本上就是圍繞著學校和教會兩處。母親不允許他們接觸反基督信仰的電影和音樂，以及對於來往友人都相當謹慎。Ephraim曾笑說他們唯一能在母親面前接觸到外界事物的就是看書了。書名和內容並不全然一樣，母親只有一同看完才能知道這書在講什麼。

居住於肯特的時候，Ephraim和Joshua加入了當地教會的青少年合唱團，這是他們音樂的啟蒙。對於唱歌這件事，兩人也在此時受到一定程度的啟發和訓練。兩人此時也結識了幾位知心友人，更是透過他們家的網路接觸到了時代潮流的音樂、街舞、藝術文化。當然，這幾位朋友自然也是出身基督教家庭。

RoseGold © Samy Khabthani / Red Bull Content Pool

rosegold x Red Bull Music Stage Distortion 2018 © Samy Khabthani / Red Bull Content Pool

Joshua在教會的朋友教會他使用編曲軟體，兩兄弟便摸索著開始自身的音樂創作。2014年移民丹麥更是讓二人視野開闊起來。有別於農村氣息強烈的肯特郡，丹麥首都哥本哈根絕對是先進的大都市。不論校園內外自然也能遇到更多在音樂上志同道合的朋友。

此時兩兄弟正式成立Rosegold團體，並與其他音樂夥伴組成Rose Music Collective。以待北國陰鬱色彩並兼顧時下潮流Chill Trap的風格，結合影響自身甚大的福音元素，自2017年陸續推出單曲。爾後便被LA的獨立音樂廠牌Force One相中，正式成為簽約歌手。

在2019年rosegold與Red Bull Music合作，推出團體首場正式演唱會《Adventures in Odyssey》，並拍攝成紀錄片。Rosegold出道年數不長，在網路流量也不算特別出色，但他們獨有的跨國視野、北國躁動，以及深藏內心的虔誠信仰。相信將會持續帶領他們走向屬於他們的冒險史詩。