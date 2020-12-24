大家提到柏林，除了高科技、二戰歷史、柏林圍牆以外，對音樂愛好者而言，柏林可謂是電音之都。甚至更精準一些，是鐵克諾（Techno）之都。眾所周知，Techno起源於美國底特律。在80年代中期，諸如Derrick May、Juan Atkins、Kevin Saunderson等傳奇巨頭，結合Motown的R&B、Soul，時下流行的Disco舞曲，以及來自歐陸的Synth Wave和Electro合成器，創造出獨具科技感的全新音樂曲風Techno。

而正因Techno受各式音樂風格如Hip Hop、Funk、House等跳舞曲風夾攻，許多第二代的Techno製作人選擇轉戰歐陸。正因德國有著如Kraftwerk於70年代在電子合成器聲響的開闢荒地，而成為許多電音音樂人發展的藍海沃土。而自從柏林圍牆倒塌，各種型態的電音派對更是在東柏林各地如雨後春筍般誕生。傳奇DJ Paul Van Dyk更是認為Techno派對是凝聚德國的重要力量。

從Techno、Rave舞曲文化中宣揚的平等、創意、博愛。一定程度成為柏林的城市DNA。即便新興EDM浪潮在荷蘭、比利時等地發揚。柏林高密度的地下電音場景，也早已是所有電音愛好者心中人生必去的聖地。

近幾年不論是難民潮，亦者地緣關係，歐洲產生大量中東、非洲移民社群。在此同時，新的音樂浪潮—Afrobeat也逐漸萌芽。Afrobeats廣泛被認為起源自西非。奈及利亞的Fuji音樂混合迦納、多哥的Yoruba。現代化的過程中受到中美洲Soca、北美的Funk和Jazz影響，相互交融。翻譯成白話文，大概就是很黑很黑的音樂色彩。近幾年Dancehall於全球風行，Wizkid、Davdio等Afrobeats音樂人更成為世界級的巨星。

Freak de l'Afrique是柏林在地的Afrobeats推廣團隊。他們認為Afrobeats本質上是快樂且平等的音樂。在這個場合中，藉由跳舞去擴散，透過音樂和節奏去渲染情緒，大家都可以很自由。但也同時承認，在一開始推廣時，大多的夜店都會有刻板印象。認為太黑，音樂太異國，甚至是非裔移民大多貧困缺乏消費力等等。但在一兩次的活動後，即便舞客不太了解Afro文化，但不論是德國人、家那人、剛果人，甚至是土耳其人，都可以相當享受音樂氛圍。

Afro x Beats x Berlin – Kwamz & Flava live bei „An Afro-Rhythmic Affair“ © Dan Wilton/Red Bull Content Pool

Afrobeats強調的是非洲鼓的變換和lay back的節奏。加上奔放的舞蹈，在舞池中有著十足的渲染力。在族群融合的柏林跳舞場景，對不論男女、族裔、性傾向都相當包容。如同Afro House單位RISE的口號“Ubuntu”，亦即南非祖魯語中的「人性」。自身存在同時也為他人存在。讓大家能夠在安全且友善的環境之中盡情表現自我並彰顯獨特性。

音樂是一種跨越隔閡的語言。即便音樂喜好、族群特性的分眾固然重要，但愛與尊重才是一切的根本。飄洋過海來到歐洲大陸的非洲移民，透過Afrobeats派對，找到對鄉愁的抒發，以及自身血脈、文化的驕傲。正因Afrobeats派對有著隱含的政治性和文化性。Freak de l'Afrique團隊便與柏林的非營利組織Each One Teach One（簡稱EOTO）合作。EOTO是關注非裔移民的文化機構，有著文化圖書館以及共享課程等設施。藉由音樂派對和文化議題的相結合，創造非裔社群自我培力的行動主義。

說是Afrobeats音樂曲風在柏林逐漸深根，不如直接稱之為非裔社群在歐洲仍在尋找自身認同和價值，但又更往前了一步。

Afro x Beats x Berlin – die Crowd bei „An Afro-Rhythmic Affair“ © Dan Wilton/Red Bull Content Pool

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Ku Da Yeast