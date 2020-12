音樂 來自「溝渠」的嘻哈灰姑娘:印度饒舌第一把交椅DIVINE

台灣聽眾所認知且熟悉的亞洲嘻哈,往往是以中國、日本、南韓等國家為主。但事實上,在東南亞區域,嘻哈音樂亦日正蓬勃發展。在Red Bull Music推出的《How DIVINE Became One of the Biggest Rappers in India》紀錄片之中。介紹了當今印度最知名的饒舌歌手DIVINE,其宛若醜小鴨變天鵝的典型嘻哈勵志人生。