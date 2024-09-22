Miles Daisher and Charles Bryan jumping from tower
© Christian Pondella/Red Bull Content Pool
Aerobatic Flying

瘋狂的跳傘、定點跳傘和翼裝飛行影片

Red Bull 空軍前往Moab ，展現八種空中運動的精湛實力。
由 Kevin McAvoy 編寫
2 min readPublished on

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喬恩·德沃爾 - Jon DeVore

Red Bull 空軍經理Jon DeVore 已經完成了超過22,000次的跳傘、定點跳傘和翼裝飛行，並參與了多部好萊塢電影的拍攝。

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Mike Swanson

Whether he's winning countless medals, doing demos with the Red Bull Air Force, or starring in blockbuster movies, Mike Swanson is always in the air!

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Andy Farrington

Cancer survivor, skydiving ace, Pro Swooper and Red Bull champ, Andy Farrington is a king of the skies with over 16,000 skydives and 1,000 BASE jumps to his name.

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Jeffrey Provenzano

Jeff 'Jeffro' Provenzano is a member of the Red Bull Air Force team, but is perhaps best known for inventing incredible stunts such as 'The Miracle Man'.

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Luke Aikins

Luke Aikins is part of a skydiving dynasty and is doing everything he can to keep the family tradition going!

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Sean MacCormac

Multiple-time U.S. National Champion, X Games medallist and world record setter Sean MacCormac is a skydiving legend whose limits know no bounds.

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Miles Daisher

Miles is so passionate about his sport that he is pushing its limits by creating new aspects, including skyaking and rope-swing BASE jumping.

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Kirby Chambliss

A Red Bull Air Race World Champion, Kirby Chambliss, who hails from Texas, is regarded as one of the best aerobatic pilots in the world.

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Kirby Chambliss buzzes the Audi RS 7

Kirby Chambliss buzzes the Audi RS 7

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

當一支技術高超、精準飛行的空中運動員團隊被賦予創造他們夢想項目的任務時，會發生什麼呢？這部令人驚嘆的影片便是答案。
「我們想做的就是展示Red Bull 空軍所有的空中運動項目，並將它們融合成一個龐大的連續表演，」Red Bull 空軍隊長Jon DeVore表示。

醞釀六個月

因此，我們相信你在看完影片後，會認同對Red Bull 空軍的「超讚」描述。影片中展示的連續表演是經過六個多月仔細研究、計劃、協調和排練的成果。
Andy Farrington, Jon DeVore and Mike Swanson

Andy Farrington, Jon DeVore and Mike Swanson

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

參與者

影片中出現了跳傘者/高速降落傘飛行員Jeff ProvenzanoLuke Aikins; 翼裝飛行員 Jon DeVore, Mike SwansonAndy Farrington; 定點跳傘者Miles DaisherCharles Bryan; 以及特技飛機駕行員Kirby Chambliss，地面協調則由 Sean MacCormac負責 ，並得益於Rhys Millen在奧迪RS 7中的精準駕駛。
Approaching part of the Fisher Towers in Moab

Approaching part of the Fisher Towers in Moab

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

設定

團隊選擇了猶他州的Moab作為這項任務的場地（這也是Daisher最近完成他的第4000次定點跳傘的地方）。“找到這個項目的合適地點非常具有挑戰性，”DeVore說。“經過大量研究，我們得出的結論是Moab將是實現我們目標的完美地點。這裡提供了我們在整個序列中所需的一切。”
Kirby Chambliss: Smoke on

Kirby Chambliss: Smoke on

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

安全第一

當然，這個項目的規劃將安全視為首要優先事項，這也是紅牛空軍所做一切的基本原則。“當我們第一次開始發展這個想法時，知道將這麼多首次嘗試結合在一起，我最大的擔憂就是如何安全地完成它，”DeVore說。
「我們採取了很多措施，以確保以盡可能安全的方式進行。顯然，我們的運動風險較高，但如果你將所有事項都逐一檢查，可以降低風險，實際上使其變得相當安全。」
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