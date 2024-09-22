瘋狂的跳傘、定點跳傘和翼裝飛行影片

Kirby Chambliss buzzes the Audi RS 7 © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

當一支技術高超、精準飛行的空中運動員團隊被賦予創造他們夢想項目的任務時，會發生什麼呢？這部令人驚嘆的影片便是答案。

「我們想做的就是展示Red Bull 空軍所有的空中運動項目，並將它們融合成一個龐大的連續表演，」Red Bull 空軍隊長Jon DeVore表示。

醞釀六個月

因此，我們相信你在看完影片後，會認同對Red Bull 空軍的「超讚」描述。影片中展示的連續表演是經過六個多月仔細研究、計劃、協調和排練的成果。

Andy Farrington, Jon DeVore and Mike Swanson © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

參與者

Approaching part of the Fisher Towers in Moab © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

設定

團隊選擇了猶他州的Moab作為這項任務的場地（這也是Daisher最近完成他的第4000次定點跳傘的地方）。“找到這個項目的合適地點非常具有挑戰性，”DeVore說。“經過大量研究，我們得出的結論是Moab將是實現我們目標的完美地點。這裡提供了我們在整個序列中所需的一切。”

Kirby Chambliss: Smoke on © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

安全第一

當然，這個項目的規劃將安全視為首要優先事項，這也是紅牛空軍所做一切的基本原則。“當我們第一次開始發展這個想法時，知道將這麼多首次嘗試結合在一起，我最大的擔憂就是如何安全地完成它，”DeVore說。

「我們採取了很多措施，以確保以盡可能安全的方式進行。顯然，我們的運動風險較高，但如果你將所有事項都逐一檢查，可以降低風險，實際上使其變得相當安全。」

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