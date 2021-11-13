Max 和 Checo 如何能在周五就能對賽道如此熟悉，並立即對 RB16B賽車的設定如此得心應手？ 嗯，有幾個原因，但最重要的一個原因是，在他們上車之前，這輛賽車已經針對正確的條件和賽道進行了應有的設置。這全要歸功於 Red Bull Racing Honda 的測試和預備車手 Alex Albon。

我們特別專訪了Alex，並希望了解更多關於他在模擬器駕駛的角色，以及為什麼他可能是F1一級方程式賽車中最忙碌的車手。

Alex Talks Behind The Role As A Sim Driver © Getty Images

首先我們要釐清的是，本賽季Alex並沒有參加 F1 比賽，這真的不容易，但他心甘情願抓住了這樣的機會，這對他和車隊來說都得到了回報。Red Bull Racing Honda 看起來是這幾個賽季以來最強大的表現，而這位泰國車手已經在2022獲得Williams車隊的席位參賽資格。但是Alex是如何在 2021 年找到他新角色的定位呢？

Alex 表示：這是令人異常愉快的差事。看到你在模擬器所做的工作，轉換到賽道上進而得到了回報。聽到車手的評論總是很高興的說：沒錯，這樣更好。然後你就知道我們在模擬器所做的設定是正確的。

首先也是最重要的是，Alex是一名賽車手，那是他寧願做的工作，但他說在 2021 年所做的工作，確實幫助他從不同的面向了解所發生的事情。

Alex Provides A Different Perspective © Red Bull Content Pool

在過去的六到七個月裡，我每個週末都在賽道上，當你沒有參賽的時候，在賽道上手會很癢。然而，當我體驗到能夠讓賽車跑得更快的過程，對我來說是很棒的工作。因為，身為一位車手，我們顯然在賽道上與工程師們一起度過了很多時間，並且完全專注於駕駛，但我們無法看到更大的面向。所以，參與整個測試過程真的很好，我認為這肯定會讓我在明年的比賽獲得更多的經驗。

並非你所謂正常的9-5點

正如我們之前提到的，自從在車隊轉換角色後，Alex 一直非常忙碌。Alex表示：這比我在 F1 比賽時更忙。當你在 F1參賽並且每個週末比賽時，感覺有點忙，但現在變得更忙了。

因此，對Alex來說，基本上的一周會是他從參加 DTM 比賽後於週日返回英國。 然後他周一休息，週二和周三他將與車隊合作研發 2022 年的賽車。

Delivering The Charge On The Track © Vladimir Rys

Alex表示：這是一輛‘虛擬’賽車，這意味著一切都還在電腦上。目前，我們正在做風洞測試，但在大多數情況下，我們已經將預測參數放入模擬器中，並且每週我們都會根據前一周的數據進行改進。今年年初，就下壓力而言-非常低，而且我們每次都在加大力度。每次我駕駛模擬器時，賽車的下壓力都會越來越大，因此我們必須評估賽車的平衡情況，以及如何進一步優化賽車的性能。

週三結束後，Alex是時候將注意力轉移到即將到來的F1一級方程式比賽上。Alex 表示：讓我們以俄羅斯大獎賽為例。星期四是確保我們的賽車就定位。我們為這些參賽車手測試項目，檢查翼位的高度，並預測風速和平衡。

然後是星期五，遊戲開始了！FP1 和 FP2 期間我在模擬器上，我們要觀看實際回饋的參數資料，並即時做出正確的判斷與處置。我們必須與賽道上所獲得的平衡參數一致，總會有那麼一點點差異需要解決。

在這些會議中，我們轉向賽道上的情況，我們聽取 Max 和 Checo 的回饋，並提供我們的建議。例如，當 Max 上車時，他會說他想要“這個、這個和這個”。我們首先要做的是將模擬器的設置調整與他在賽道上遇到的問題一樣。所以，如果他在第二個進彎的後端遇到鬆動的問題，我們會讓第二個彎的後端鬆動，然後再相對地調整它以確保問題得到滿意的解決。之後再將我們的結果回饋給他的工程師，讓他進行更改。然後我們也會為 Checo 做同樣的事情。

Alex Albon: Role Of The Sim Driver © Getty Images

對Alex 來說，星期五是模擬器工作最漫長的一天，他最早要到 21:00 才能結束。對你們中的一些人來說，這聽起來可能不算晚，但Alex通常要在周六早上 03:00 就要起床去機場，這樣他才可以趕上排位賽和正賽，因為他也是備援車手。

設定 RB16B賽車並非 Alex唯一的工作，他還要分析其他車隊的工作。Alex總結表示：我現在所做的很多工作都是研究其他車隊的參數。在模擬器中，我們會查看自己的強項和弱點——尤其是當我們在弱項的賽道上比賽時。我們會挑選其他賽車，並研究為什麼它們通過某些彎道比我們更快，並找出它們做了什麼而我們沒有做到。顯然地，抓地力是一件容易的事情，但他們要走什麼路線，他們在哪裡撞上路沿石，他們如何使用賽道，以及他們在進彎使用了多少輪胎。研究這些，可以讓你對每個人的弱點和強項有一個全面的了解。

歡迎點擊聆聽Alex在Talking Bull專輯中的談話，還有另一位來賓是他在 DTM 的隊友，亦即Red Bull青年車手Liam Lawson也一起加入訪談的行列。