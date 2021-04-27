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Ultrarunning
超跑選手Alex Roudayn是如何在24小時內攀登三座火山的？
來自墨西哥的Alex 'Chikorita' Roudayna，成為第一位在24小時內攀登三座火山的女性超跑選手，寫下了屬於自己的歷史。
由 汪書廷 編寫
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每個人的一天都有24小時，但你可曾完美運用過這24小時嗎？
墨西哥超跑選手Alex 'Chikorita' Roudayna嘗試運用一天的24小時來突破自我，而她也真的寫下全新的歷史，成為第一個在24小時內攀登三座火山的女性。
對於在墨西哥土生土長的Roudayna來說，這絕對是有別於她以往的重大挑戰，畢竟過去她從未經歷過高海拔的考驗，大多數時間都在跑步機上進行訓練。
然而，她想要超越自己的意志相當強烈，足以克服超過500公里的路程、耗盡氧氣的上坡路、險惡的地形以及壅塞的墨西哥城市交通長達2.5小時，最終完成了這項24小時挑戰，我們可以透過影片來見證她的旅程。

第一座：奧里薩巴火山

Alex Roudayna 'Chikorita' and Israel Bretón climbing Jamapa glacier of Pico de Orizaba during Tres Picos challenge in Mexico on December 5, 2019.
Alex 'Chikorita' Roudayna reaching the summit of Pico de Orizaba during Tres Picos challenge in Mexico on December 5, 2019.
Alex 'Chikorita' Roudayna reaching the summit of Pico de Orizaba during Tres Picos challenge in Mexico on December 5, 2019.
Scaling the Jamapa glacier of Pico de Orizaba
© Marcos Ferro/Red Bull Content Pool
01/03
  • 海拔：5636公尺
  • 上一次噴發：1846年
  • 峰頂的氧氣濃度：46%level at summit: 46 percent
在凌晨四點的夜晚中，這趟旅程就從墨西哥境內最高峰奧里薩巴山開始，這座山同時也被墨西哥最大的冰川給覆蓋著，通常要攀越這座山必須花上三小時，但Roudayna與她的團隊，包括本身就是超跑選手，這次擔任攝影師的Marcos Ferro，以及紀錄片導演Helios Nieto，僅僅花了45分鐘就完成攀登。
在機會來臨時做好準備並抓住它，當我意識到這件事，才發現自己其實還沒有準備好。
Alex Roudayna

第二座：伊斯塔西瓦特爾火山

Alex Roudayna climbing Iztaccíhuatl volcano during Tres Picos challenge in Mexico on December 5, 2019.
Alex Roudayna climbing Iztaccíhuatl volcano during Tres Picos challenge in Mexico on December 5, 2019.
Alex Roudayna running down the Iztaccíhuatl volcano during Tres Picos challenge in Mexico on December 5, 2019.
Dwarfed by the volcanic landscape while climbing Iztaccíhuatl
© Marcos Ferro/Red Bull Content Pool
01/03
  • 海拔：5230公尺
  • 上一次噴發：1868年
  • 峰頂的氧氣濃度：48%
經過五小時的車程及短暫休息後，Roudayna團隊前往下一個峰頂，目前尚不清楚在高海拔的情況下，是否會影響她的表現。
這位30歲的超跑選手在成年後迷上跑步前，小時候是練跆拳道及划船，每天要花上8-10小時去訓練。
她在2016及17兩年連續在墨西哥贏得了斯巴達障礙賽的冠軍，所以她想進一步測試自己能否在家鄉贏得更進一步的挑戰。
嘗試這些事之後，我希望能驅使自己，做的永遠比想的還要多！
Alex Roudayna

第三座：托盧卡火山

Alex Roudayna climbing Nevado de Toluca during Tres Picos challenge in Mexico on December 5, 2019.
Alex Roudayna and Marcos Ferro pose for a portrait, after finishing Tres Picos, on the December 5, 2019.
Detail of the time taken by Alex Roudayna to complete Tres Picos, on the December 5, 2019.
The final climb under the stars
© Marcos Ferro/Red Bull Content Pool
01/03
  • 海拔：4680公尺
  • 上一次噴發：公元前1350年
  • 峰頂的氧氣濃度：56%
沒有任何方法，是可以不穿過墨西哥市中心就到達托盧卡火山的，眾所皆知的是，這段交通路程勢必會花上很長一段時間，隨著24小時即將用完，Roudayna團隊在這裡塞了2.5小時才終於脫困。
在黑暗中靠著手持燈指引路，他們在晚上10點45分開始攀登最後一座火山，僅僅花費4小時就完成攀登並下山，Roudayna站上峰頂的瞬間甚至激動落淚，只用了一點時間來享受光榮的一刻，因為他們必須趕快回到等待他們的廂型車上。
時間停止計時，Roudayna團隊合計用了22小時20分又20秒完成了三座火山的攀登。
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