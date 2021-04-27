超跑選手Alex Roudayn是如何在24小時內攀登三座火山的？

每個人的一天都有24小時，但你可曾完美運用過這24小時嗎？

墨西哥超跑選手Alex 'Chikorita' Roudayna嘗試運用一天的24小時來突破自我，而她也真的寫下全新的歷史，成為第一個在24小時內攀登三座火山的女性。

對於在墨西哥土生土長的Roudayna來說，這絕對是有別於她以往的重大挑戰，畢竟過去她從未經歷過高海拔的考驗，大多數時間都在跑步機上進行訓練。

然而，她想要超越自己的意志相當強烈，足以克服超過500公里的路程、耗盡氧氣的上坡路、險惡的地形以及壅塞的墨西哥城市交通長達2.5小時，最終完成了這項24小時挑戰，我們可以透過影片來見證她的旅程。

第一座：奧里薩巴火山

Scaling the Jamapa glacier of Pico de Orizaba © Marcos Ferro/Red Bull Content Pool 01 / 03

海拔：5636公尺

上一次噴發：1846年

峰頂的氧氣濃度：46%level at summit: 46 percent

在凌晨四點的夜晚中，這趟旅程就從墨西哥境內最高峰奧里薩巴山開始，這座山同時也被墨西哥最大的冰川給覆蓋著，通常要攀越這座山必須花上三小時，但Roudayna與她的團隊，包括本身就是超跑選手，這次擔任攝影師的Marcos Ferro，以及紀錄片導演Helios Nieto，僅僅花了45分鐘就完成攀登。

在機會來臨時做好準備並抓住它，當我意識到這件事，才發現自己其實還沒有準備好。 Alex Roudayna

第二座：伊斯塔西瓦特爾火山

Dwarfed by the volcanic landscape while climbing Iztaccíhuatl © Marcos Ferro/Red Bull Content Pool 01 / 03

海拔：5230公尺

上一次噴發：1868年

峰頂的氧氣濃度：48%

經過五小時的車程及短暫休息後，Roudayna團隊前往下一個峰頂，目前尚不清楚在高海拔的情況下，是否會影響她的表現。

這位30歲的超跑選手在成年後迷上跑步前，小時候是練跆拳道及划船，每天要花上8-10小時去訓練。

她在2016及17兩年連續在墨西哥贏得了斯巴達障礙賽的冠軍，所以她想進一步測試自己能否在家鄉贏得更進一步的挑戰。

嘗試這些事之後，我希望能驅使自己，做的永遠比想的還要多！ Alex Roudayna

第三座：托盧卡火山

The final climb under the stars © Marcos Ferro/Red Bull Content Pool 01 / 03

海拔：4680公尺

上一次噴發：公元前1350年

峰頂的氧氣濃度：56%

沒有任何方法，是可以不穿過墨西哥市中心就到達托盧卡火山的，眾所皆知的是，這段交通路程勢必會花上很長一段時間，隨著24小時即將用完，Roudayna團隊在這裡塞了2.5小時才終於脫困。

在黑暗中靠著手持燈指引路，他們在晚上10點45分開始攀登最後一座火山，僅僅花費4小時就完成攀登並下山，Roudayna站上峰頂的瞬間甚至激動落淚，只用了一點時間來享受光榮的一刻，因為他們必須趕快回到等待他們的廂型車上。

時間停止計時，Roudayna團隊合計用了22小時20分又20秒完成了三座火山的攀登。