Alex 在8歲那年即進入賽車的運動世界！秉持自己的決心和永不放棄的態度，立馬為自己留下令人印象深刻的記憶。他努力不懈的精神，讓他在賽道車陣中脫穎而出，並獲得登上頒獎台的殊榮，現在更是F1獎盃的擁有者。

想要登峰造極，你需要堅定的決心與動力，但是在此過程中，你將會在職涯這段期間積累一些美好的回憶。因此，本文中，我們與Alex促膝長談，並請他談談至目前為止，自己認為最令人難忘的5場賽事。

1.失速旋轉及勝出

賽道： 英國 PF國際卡丁車賽車場

賽事： KF3類卡丁車大師英國大獎賽

年度: 2008

背景: 對Alex來說，那一周真是難熬，他在一個星期前在PF國際卡丁車賽車場，在取得領先時卻在濕滑的路面打轉，無法贏回桿位成績。因此，一周後當他回到同一條賽道時，又是濕潞的道面，他擔心歷史將會再次重演。

對我而言，那是一次特殊的時刻，因為在最後1圈的最後1個彎角，超越某人並贏得比賽真的是太酷了。

Alex表示：上周我才失速旋轉過，終場以2或3名完賽，我有點難過，然後下週，在同一條賽道上，遭遇典型的英國天氣，又在下雨。 我在領先情況下再次失速旋轉，但這次我奮力扳回至第2名位置，並全力追擊領先者。在最後1圈的最後1個彎角，我繞到他的外側（現在已是Alex的招牌動作）並贏得勝利。 對我來說，這是一個特殊的時刻，因為在最後1圈的最後1個彎角，超越某人並贏得比賽真的是太酷了。

2. Alex爭奪冠軍榮耀，並為未來F1的明日之星蓄積能量

賽道: 葡萄牙布拉加

賽事: CIK-FIA 世界盃 - KF3

年度: 2010

背景: KF3卡丁車系列賽非常重要，如果想要在賽車世界中嶄露頭角，這是獲得關注的必要途逕，因此KF3世界盃是一項重要的賽事。它在整個週末舉行，2010年，Alex與目前F1一級方程式賽車陣容中的一些頂尖車手共同競爭名次。

Alex表示：回顧這一刻，這是我最難忘的時刻之一，因為我不僅贏了勝利，最重要的是對手是誰。我獲得桿位成績，之後又贏得預賽和決賽，這真的是太棒了。但現在我回顧那時與誰比賽呢？這就變得更加特別了。那時競爭對手有Max、Charles [Leclerc]、Pierre [Gasly]和Esteban [Ocon]等人，所以這是一個非常特別的回憶。

A Fully Focused Alex In The Garage © Getty Images

3. F2的首勝

賽道: 亞塞拜然巴庫

賽事: F2

年度: 2018

背景: 2018年F2世界錦標賽第2場比賽，Alex在嚴峻的比賽中，終場贏得自己的首勝佳績，其對手George Russell則是當年度的冠軍車手。

Alex在年度錦標賽獲得第3名，這與George和Lando Norris分別獲得冠、亞軍一樣，是一項英勇的成就。對泰國車手來說，這場巴庫之戰對他來說意義非凡，因為他證明了自己的勇氣與實力。

Alex表示：George和我在整場比賽中纏鬥激烈，我們彼此互相超越達3到4次，我們的（DAMS車隊）取得領先地位，這是一場簡單又出色的比賽。這也是我第一次贏得F2比賽的冠軍寶座，並且表現得更好，因為即使我們獲得桿位資格，如果沒有掌握速度與節奏，也無法贏得比賽，但是我們做到了！

Alex On Track In F2 © F2 Media Room

4. 車隊的首戰

賽道: 比利時斯帕賽道

賽事: F1

年度: 2019

背景: 2019賽季開始，Alex加入Toro Rosso車隊，並進入F1賽車的行列，但在暑假結束後，他又與Pierre Gasly互換席位，現在與Max成為隊友。 他知道所有的目光都會注視著他，因此他必須要有優異的表現與成績。Alex在車隊選擇了一個新的動力單元後，被判罰自P17起跑，但他確實不負眾望，終場RB15賽車衝線獲得第5名。

Alex表示：這是一場很棒的比賽，對我來說有很多超車的攻勢。我在車隊的首戰秀中能夠做到這一點，並在錦標賽中取得可觀的成績真是太好了。想到圍繞席位更換的所有雜音和炒作，很高興能為車隊展現良好的實力與成績。

Alex Shines in Spa Debut © Vladimir Rys

5. F1首次登上頒獎台

賽道: 義大利穆杰羅賽道

賽事: F1

年度: 2020

背景: 這將是Alex前5名的必選賽事，並且是迄今為止，該賽季最瘋狂的比賽。Alex經過兩次賽事重啟，不得不比大多數人更加努力，以為自己在一級方程式賽車上爭取第1次登上頒獎台的佳績，全程他從未放棄並奮鬥不懈，就像他在自己的整個職業生涯一樣，終場他在托斯卡納大獎賽上獲得第3名殊榮。

Alex 表示: 對我們來說，贏的不容易，真是一場很棒的比賽。在任何比賽開始時，我們都儘量衝出重圍取得較佳位置，並以這種方式贏得我的第1個頒獎台榮耀，在賽道上的所有超車行動真的是太棒了。這是一場苦戰，所以特別與眾不同。對我而言，有可能贏得勝利或P2更好的成績。