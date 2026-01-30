Alexander Rončević 的 HYROX 訓練秘訣-來自教練直接分享

在亞歷山大·龍塞維奇（ Alexander Rončević ）稱霸 HYROX 排行榜之前，他只是一個盯著游泳池底看的孩子。一小時又一小時，一趟又一趟。清晨在上學前進行兩小時訓練，傍晚再回到池邊——儘管這項運動並未直接為他日後的 HYROX 成就做準備，但紀律早已建立。正是這無盡的游泳里程造就了更深層的東西：專注力、耐力，以及那種終將讓他無人能敵的心理素質。

「短距離游泳在身體或生理機能上對 HYROX 的轉移貢獻不多，但他培養了紀律、韌性、耐力和競爭力等特質，」Rončević 的教練 Tiago Lousa 在這位奧地利運動員以 53 分 31 秒打破 HYROX 世界紀錄 （也是 HYROX 史上第二快成績）幾天後如此說道。

HYROX master coach Tiago Lousa with his athlete Alexander Rončević © Filipa Ribeiro @filiparibeiro.lab

到了 2017 年，Rončević 將游泳比賽換成了推雪橇和藥球投擲。起初，他憑藉著好奇心與毅力開始參加 HYROX。「剛開始他甚至不知道如何投擲藥球或推雪橇，」Lousa 解釋道。「然而，他透過比賽累積經驗，並開始自行學習與改進。」

Alexander Rončević on his way to his first HYROX world championship title © Baptiste Fauchille / Red Bull Content Pool

時光推移至 2024 年，Rončević 以世界冠軍與新科世界紀錄保持者的身分，登上了 HYROX 排行榜 的巔峰。他的崛起並非偶然——而是有條不紊、精確且自律的成果。「他的競爭心以及在每件事上追求卓越的渴望，正是他的動力來源，」Lousa 說道。

「他很專注但並不痴迷，且保持著平衡的生活。直到六個月前，他早晨仍擔任一年級教師，傍晚則是游泳教練，並在兩者之間安插訓練。」在巔峰狀態的頂尖運動員中，還有多少人能做到同樣的事？

01 從競爭對手到訓練夥伴

兩人於 2021 年在萊比錫的世界精英錦標賽首次相遇。「這是一個很有趣的故事——我們當時是競爭對手，在比賽的最後時刻，Alex 超越了我，並以兩次藥球投擲的差距擊敗我。我們最後分別獲得錦標賽的亞軍和季軍。能與如此優秀的運動員同台領獎是我的榮幸。」

HYROX master coach Tiago Lousa © Filipa Ribeiro @filiparibeiro.lab

他很快意識到 Rončević 的巨大潛力，儘管當時仍未經雕琢且粗糙。「我很快就發現 Alex 在生理和心理上都有極大的潛力，」Lousa 表示，「但他的技術、效率，尤其是跑步能力，還需要大幅提升。我們一拍即合，並對彼此的性格和人格特質產生了相互尊重。」

他們的合作關係進展緩慢。「幾個月後，我建議 Alex 參加我的常規 HYROX 精英計畫。那並非量身打造或個人化的方案，只是一個標準程序。在接下來的兩年裡，Alex 每週會完成一些課程，通常選擇他偏好或最需要的項目。我們也會在重要賽事落幕前討論計畫、戰術與策略，並且一起參加雙人賽。」

關於教練：從特警部隊指揮官到 HYROX 專家 誰是Tiago Lousa? Tiago Lousa is a HYROX coach, world class athlete and gym owner © Filipa Ribeiro @filiparibeiro.lab Tiago Lousa 是 HYROX 分齡組世界冠軍、大師級教練以及健身房負責人。這位曾任特警部隊指揮官的葡萄牙人，是全球最知名的 HYROX 教練之一，帶領 Alexander Rončević 等精英運動員取得全球性成就，同時也幫助任何渴望提升體能的人達成目標。他為各種程度的學員提供線上與實地指導，並組織 HYROX 訓練營。欲了解更多資訊，請造訪 The Lousa Way 或在 Instagram 搜尋 @thelousaway.

02 打造完美的 HYROX 引擎

From competitors to friends: Alexander Rončević running behind Tiago Lousa © Filipa Ribeiro @filiparibeiro.lab

HYROX 是耐力、力量與意志力的殘酷結合。Rončević 的每週訓練都經過精心安排，以同時開發這三項特質。「Alex 本質上並非跑者，這意味著即便在賽前，他也必須維持極高的跑步量，」Lousa 解釋道。「目前，他的跑步專項訓練是由（奧運及精英級教練）Wilhelm Lilge 所設計。在上一屆世界錦標賽之後——那是 Alex 八年來首次未登上領獎台——『Willy 教練』和我達成共識，認為是時候重新調整 Alex 的訓練結構了。」

在重大賽事前夕，訓練課程結合了比賽配速的閾值訓練、疲勞狀態下的快速間歇，以及旨在模擬比賽環境的專項運動訓練。「此外，我們專注於具有精確時間與強度安排的特定 HYROX 課表。這些訓練通常採用 EMOM（每分鐘計時組）或工作與休息交替的模式，並結合特定的配速與任務，旨在與我們的目標保持一致，以達成最佳的比賽表現。」

Rončević hones his sled-push technique © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

他繼續說道：「這需要我們準確掌握 Alex 在疲勞狀態下，一分鐘內能完成多少公尺的波比跳遠或行走弓箭步，或是能投擲多少次藥球，以及他最理想的划船或滑雪機配速。為了確保這些配速是可控的，我們會在每組訓練之間安排短暫的休息時間。」

Lousa 強調，模擬比賽狀況絕非易事。「這具有挑戰性的原因有很多，包括缺乏競爭對手、缺乏腎上腺素，以及需要調整減量與休息，」而 Rončević 本人則保持客觀態度以縮小關注點：「你在比賽中所做的每一件事，在訓練中都已經做過了。」

03 HYROX 終極贏家心態

Alexander Rončević powers through the sled pull station © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

在這種等級的賽事中，心理強韌度是區分頂尖與平庸的關鍵。Lousa 強調了 Rončević 身上那種專注、謙遜與無畏的結合。「專注、自律與自信定義了 Alex。他的心理素質非常強大；他可以從後方追趕卻依然充滿信心，也可以在領先位置帶動節奏與配速，而從不回頭張望。」

他繼續說道：「Alex 同時也是一位博學且謙遜的運動員。雖然他了解對手，但並不會花太多時間去分析他們的表現。」

Rončević 既能從後方追趕且依然保持自信，也能在前方領先而從不回頭張望。 HYROX master coach Tiago Lousa

Lousa 解釋道，Rončević 有一個顯著的特質，「就是他願意在『訓練中讓自己處於輸球的位置』。他不怕顯露自己的弱點，也不怕在艱苦的訓練課中受苦。他的自我意識並未掩蓋他的智慧。這種謙遜和對學習的開放態度，是他最強大的力量之一。」

HYROX Elite 15 athlete Alexander Rončević is not afraid to set the pace © Red Bull Content Pool

正如 Lousa 所解釋的，Rončević 那種「能逼迫自己，因為他已準備好應對不適並克服它」的能力，是其驚人心理韌性的另一種體現。Lousa 接著表示，Rončević 的心態核心在於一個簡單的邏輯：「如果他感到痛苦和掙扎，那麼其他人的處境一定更糟，且最終會比他更早退縮。」

這使得 Rončević 在比賽當天的專注力極其敏銳。「比賽只占整個旅程的百分之一。你經歷了數月的艱苦訓練，那是為了你自己、你的身體以及你的心靈所做的努力，」他說。這背後的現實是精確的計畫，以及對每個關卡、每次轉換和每一圈的視覺化預演。「賽前，我會思考賽道狀況。關卡在哪裡？會場看起來如何？你必須具備適應不同情況的能力。」

04 恢復與持久性：如何找到正確的平衡

Alexander Rončević knows how to recover from hard training sessions © Filipa Ribeiro @filiparibeiro.lab

儘管他的訓練極其精確，Rončević 的恢復流程卻精簡得令人耳目一新——但他從不略過。他表示：「如果我還有另一場比賽，我會騎 30 分鐘腳踏車，只是為了保持血液循環。這能排出乳酸並有助於防止身體僵硬。」

其餘的部分則建立在基礎之上：睡眠、水分補給與原型食物。「確保你睡眠充足，」他建議道。「因為大多數人甚至連覺都睡不好……」雖然恢復器材是選配，但活動度（Mobility）卻是必修。「那是大多數人出現問題的地方，還有他們的下背部與脊椎。活動度讓生活變得輕鬆得多，也會讓你成為更優秀的運動員。」

Alexander Roncevic at the Elite 15 at the Hyrox Major in Amsterdam © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

對於 Lousa 而言，任何追求自身目標的人都能從中得到明確的啟發：保持受教的態度、擁抱不適，並持續學習。「持續學習的意願、識別缺陷的能力，以及迎接挑戰的準備。不要讓你的自尊心阻止你接受鞭策或學習。那才是成長最快的地方。」

Lousa 表示，找到平衡至關重要。「要專注，為你的目標而戰，但並非不惜一切代價。執迷並非好事。Alex 明白，他所有的成功都源於快樂和正向的流量狀態（flow state），並得到家人和朋友的支持。他將運動視為一種樹立正面典範並留下持久遺產的方式。」

為你的目標而戰，但並非不惜一切代價。執迷並非好事。 HYROX master coach Tiago Lousa

隨著 HYROX 的發展，下一代將會更快速、更強大、更充滿渴望，但 Rončević 和 Lousa 依然專注於讓他成為世界冠軍的關鍵：精確的訓練、不懈的好奇心、聰明的恢復，以及多拼一步的心理優勢。 下一代的 HYROX 運動員也同樣會需要這些特質。