Alexander Rončević set a new HYROX world record in Hamburg
© Christian Pondella/Red Bull Content Pool
Alexander Rončević 的 HYROX 訓練秘訣-來自教練直接分享

從泳池到領獎台，Alexander Rončević 重新定義了混合型運動員的意義。以下是這位 HYROX 世界冠軍如何建立、測試並完善其競技表現的方法。
由 Ed Cooper 編寫
在亞歷山大·龍塞維奇（ Alexander Rončević ）稱霸 HYROX 排行榜之前，他只是一個盯著游泳池底看的孩子。一小時又一小時，一趟又一趟。清晨在上學前進行兩小時訓練，傍晚再回到池邊——儘管這項運動並未直接為他日後的 HYROX 成就做準備，但紀律早已建立。正是這無盡的游泳里程造就了更深層的東西：專注力、耐力，以及那種終將讓他無人能敵的心理素質。
「短距離游泳在身體或生理機能上對 HYROX 的轉移貢獻不多，但他培養了紀律、韌性、耐力和競爭力等特質，」Rončević 的教練 Tiago Lousa 在這位奧地利運動員以53 分 31 秒打破 HYROX 世界紀錄 （也是 HYROX 史上第二快成績）幾天後如此說道。
HYROX master coach Tiago Lousa with his athlete Alexander Rončević

HYROX master coach Tiago Lousa with his athlete Alexander Rončević

© Filipa Ribeiro @filiparibeiro.lab

到了 2017 年，Rončević 將游泳比賽換成了推雪橇和藥球投擲。起初，他憑藉著好奇心與毅力開始參加 HYROX。「剛開始他甚至不知道如何投擲藥球或推雪橇，」Lousa 解釋道。「然而，他透過比賽累積經驗，並開始自行學習與改進。」
HYROX Elite 15 athlete Alexander Rončević on his way to his first HYROX world championship title

Alexander Rončević on his way to his first HYROX world championship title

© Baptiste Fauchille / Red Bull Content Pool

時光推移至 2024 年，Rončević 以世界冠軍與新科世界紀錄保持者的身分，登上了HYROX 排行榜的巔峰。他的崛起並非偶然——而是有條不紊、精確且自律的成果。「他的競爭心以及在每件事上追求卓越的渴望，正是他的動力來源，」Lousa 說道。
「他很專注但並不痴迷，且保持著平衡的生活。直到六個月前，他早晨仍擔任一年級教師，傍晚則是游泳教練，並在兩者之間安插訓練。」在巔峰狀態的頂尖運動員中，還有多少人能做到同樣的事？

01

從競爭對手到訓練夥伴

兩人於 2021 年在萊比錫的世界精英錦標賽首次相遇。「這是一個很有趣的故事——我們當時是競爭對手，在比賽的最後時刻，Alex 超越了我，並以兩次藥球投擲的差距擊敗我。我們最後分別獲得錦標賽的亞軍和季軍。能與如此優秀的運動員同台領獎是我的榮幸。」
HYROX master coach Tiago Lousa and Alexander Roncevic at a HYROX training camp

HYROX master coach Tiago Lousa

© Filipa Ribeiro @filiparibeiro.lab

他很快意識到 Rončević 的巨大潛力，儘管當時仍未經雕琢且粗糙。「我很快就發現 Alex 在生理和心理上都有極大的潛力，」Lousa 表示，「但他的技術、效率，尤其是跑步能力，還需要大幅提升。我們一拍即合，並對彼此的性格和人格特質產生了相互尊重。」
他們的合作關係進展緩慢。「幾個月後，我建議 Alex 參加我的常規 HYROX 精英計畫。那並非量身打造或個人化的方案，只是一個標準程序。在接下來的兩年裡，Alex 每週會完成一些課程，通常選擇他偏好或最需要的項目。我們也會在重要賽事落幕前討論計畫、戰術與策略，並且一起參加雙人賽。」

關於教練：從特警部隊指揮官到 HYROX 專家

02

打造完美的 HYROX 引擎

Alexander Rončević running behind coach Tiago Lousa on a track: For HYROX, building a strong engine is key

From competitors to friends: Alexander Rončević running behind Tiago Lousa

© Filipa Ribeiro @filiparibeiro.lab

HYROX 是耐力、力量與意志力的殘酷結合。Rončević 的每週訓練都經過精心安排，以同時開發這三項特質。「Alex 本質上並非跑者，這意味著即便在賽前，他也必須維持極高的跑步量，」Lousa 解釋道。「目前，他的跑步專項訓練是由（奧運及精英級教練）Wilhelm Lilge 所設計。在上一屆世界錦標賽之後——那是 Alex 八年來首次未登上領獎台——『Willy 教練』和我達成共識，認為是時候重新調整 Alex 的訓練結構了。」
在重大賽事前夕，訓練課程結合了比賽配速的閾值訓練、疲勞狀態下的快速間歇，以及旨在模擬比賽環境的專項運動訓練。「此外，我們專注於具有精確時間與強度安排的特定 HYROX 課表。這些訓練通常採用 EMOM（每分鐘計時組）或工作與休息交替的模式，並結合特定的配速與任務，旨在與我們的目標保持一致，以達成最佳的比賽表現。」
Alexander Rončević seen practising the sled push during training for HYROX competition.

Rončević hones his sled-push technique

© Mirja Geh/Red Bull Content Pool

他繼續說道：「這需要我們準確掌握 Alex 在疲勞狀態下，一分鐘內能完成多少公尺的波比跳遠或行走弓箭步，或是能投擲多少次藥球，以及他最理想的划船或滑雪機配速。為了確保這些配速是可控的，我們會在每組訓練之間安排短暫的休息時間。」
Lousa 強調，模擬比賽狀況絕非易事。「這具有挑戰性的原因有很多，包括缺乏競爭對手、缺乏腎上腺素，以及需要調整減量與休息，」而 Rončević 本人則保持客觀態度以縮小關注點：「你在比賽中所做的每一件事，在訓練中都已經做過了。」
03

HYROX 終極贏家心態

Alexander Rončević powers through the Sled Pull station at the HYROX World Championships in Chicago

Alexander Rončević powers through the sled pull station

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

在這種等級的賽事中，心理強韌度是區分頂尖與平庸的關鍵。Lousa 強調了 Rončević 身上那種專注、謙遜與無畏的結合。「專注、自律與自信定義了 Alex。他的心理素質非常強大；他可以從後方追趕卻依然充滿信心，也可以在領先位置帶動節奏與配速，而從不回頭張望。」
他繼續說道：「Alex 同時也是一位博學且謙遜的運動員。雖然他了解對手，但並不會花太多時間去分析他們的表現。」
Rončević 既能從後方追趕且依然保持自信，也能在前方領先而從不回頭張望。
HYROX master coach Tiago Lousa
Lousa 解釋道，Rončević 有一個顯著的特質，「就是他願意在『訓練中讓自己處於輸球的位置』。他不怕顯露自己的弱點，也不怕在艱苦的訓練課中受苦。他的自我意識並未掩蓋他的智慧。這種謙遜和對學習的開放態度，是他最強大的力量之一。」
HYROX Elite 15 athlete Alexander Rončević running in training: The Austrian is not afraid to set the pace in HYROX races.

HYROX Elite 15 athlete Alexander Rončević is not afraid to set the pace

© Red Bull Content Pool

正如 Lousa 所解釋的，Rončević 那種「能逼迫自己，因為他已準備好應對不適並克服它」的能力，是其驚人心理韌性的另一種體現。Lousa 接著表示，Rončević 的心態核心在於一個簡單的邏輯：「如果他感到痛苦和掙扎，那麼其他人的處境一定更糟，且最終會比他更早退縮。」
這使得 Rončević 在比賽當天的專注力極其敏銳。「比賽只占整個旅程的百分之一。你經歷了數月的艱苦訓練，那是為了你自己、你的身體以及你的心靈所做的努力，」他說。這背後的現實是精確的計畫，以及對每個關卡、每次轉換和每一圈的視覺化預演。「賽前，我會思考賽道狀況。關卡在哪裡？會場看起來如何？你必須具備適應不同情況的能力。」
04

恢復與持久性：如何找到正確的平衡

Alexander Rončević during training holding a can of Red Bull

Alexander Rončević knows how to recover from hard training sessions

© Filipa Ribeiro @filiparibeiro.lab

儘管他的訓練極其精確，Rončević 的恢復流程卻精簡得令人耳目一新——但他從不略過。他表示：「如果我還有另一場比賽，我會騎 30 分鐘腳踏車，只是為了保持血液循環。這能排出乳酸並有助於防止身體僵硬。」
其餘的部分則建立在基礎之上：睡眠、水分補給與原型食物。「確保你睡眠充足，」他建議道。「因為大多數人甚至連覺都睡不好……」雖然恢復器材是選配，但活動度（Mobility）卻是必修。「那是大多數人出現問題的地方，還有他們的下背部與脊椎。活動度讓生活變得輕鬆得多，也會讓你成為更優秀的運動員。」
Alexander Roncevic seen during the Elite 15 at the Hyrox Major in Amsterdam, Netherlands on October 10, 2024.

Alexander Roncevic at the Elite 15 at the Hyrox Major in Amsterdam

© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

對於 Lousa 而言，任何追求自身目標的人都能從中得到明確的啟發：保持受教的態度、擁抱不適，並持續學習。「持續學習的意願、識別缺陷的能力，以及迎接挑戰的準備。不要讓你的自尊心阻止你接受鞭策或學習。那才是成長最快的地方。」
Lousa 表示，找到平衡至關重要。「要專注，為你的目標而戰，但並非不惜一切代價。執迷並非好事。Alex 明白，他所有的成功都源於快樂和正向的流量狀態（flow state），並得到家人和朋友的支持。他將運動視為一種樹立正面典範並留下持久遺產的方式。」
為你的目標而戰，但並非不惜一切代價。執迷並非好事。
HYROX master coach Tiago Lousa
隨著 HYROX 的發展，下一代將會更快速、更強大、更充滿渴望，但 Rončević 和 Lousa 依然專注於讓他成為世界冠軍的關鍵：精確的訓練、不懈的好奇心、聰明的恢復，以及多拼一步的心理優勢。下一代的 HYROX 運動員也同樣會需要這些特質。

