Algo Está Pasando - 從一個街口開始，智利饒舌改變國家

在80年代中期至90年代初期，往往被音樂史學家視為嘻哈的黃金年代（Golden Age）。對的，並不是大家普遍認為，屬於Tupac和Biggie的90年代中期。之所以是黃金年代，正是此時期出現大量創新且獨具風格的嘻哈音樂，被視為從老學校走向新學校的時間點。

即便現今多數人對老學校和新學校嘻哈的區分，是以Boom Bap和Trap兩種風格界定。事實上，新與舊的認知是線性且持續推演的。雖然不會像《天能》那樣有著順行和逆行時間的差別，但此時覺得新的事物，過了十年二十年，轉瞬間便成為復古、懷舊。

在1988年，RN.W.A.、Eric.B & Rakim、Big Daddy Kane、DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince、Salt-n-Pepa、MC Lyte、2 Live Crew等回頭望喊水會結凍的饒舌歌手/組合分別推出首張或是第二張錄音室專輯，正要展露頭角。已有名聲的Run-DMC、Tuff Crew也正持續發展。那是一個Breakbeat的時代。舞者、MC、DJ一同創造欣欣向榮的嘻哈黃金世代。但遠在南美洲的智利，饒舌的種子同時也逐漸萌芽。

80年代末期的智利，最具影響力的電視節目當屬由美國Spanish International Network所推出的《Sábado Gigante》。此節目堪稱長壽，播出時間從1962年到2015年整整五十三年。它將美國最新最酷的流行音樂、穿搭文化帶到智利。之中當然包含走在時代尖端的霹靂舞（Break Dance）。寬鬆的球衣、補丁外套，是最潮的穿搭；傳奇舞者如Mr. Wiggles、Pop Master Fable等也成為當時智利青少年心目中的偶像。

Algo Está Pasando

在Red Bull Music《Algo Está Pasando - Cómo Nació el Rap en Chile》紀錄片中，從80年代活躍至今的MC Jimmy Fernandez表示，在當時的聖地牙哥（智利首都），若要跳舞，青少年必定聚集在市區的Bombero Ossa街口。

他們將地板蠟藏在街旁的消防栓裡頭。每到假日精神小伙們總聚在一起競技、比試。大家帶著最大台的喇叭（Boombox），放著最大聲的Funk、Breakbeat。後來漸漸地不只是舞者，只要是自認為很酷的年輕人，不論跳舞、玩樂團、塗鴉者，通通都會出現在Bombero Ossa街口。

舞者Claudio Flores便結識了De Kiruza樂團的成員。De Kiruza從一開始的Funk、Rock N Roll，也由此認識到了饒舌的音樂形式。他們開始一起搞派對，有樂團演出、有跳舞比賽，更重要的是一起胡鬧。

不過在當時的智利，仍是由美國扶持的皮諾切軍政府政權所控制。正如白色恐怖時期的台灣，極權而專制。特務警察可以不需理由將人帶走、禁錮、刑求。而這些在街頭上瞎晃的年輕人，自然成為他們施展權力的目標之一。Claudio Flores便曾無緣無故被警察帶走，關在房間中電刑一日後釋放。

文章前段之所以提到De Kiruza樂團，乃正是因他們是Claudio Flores的好友。包含Jimmy Fernandez在內，因此事他們便在一個宵禁的夜晚寫了一首歌，名為〈Algo Está Pasando〉。用相對魔幻現實的手法，描繪一對好友因局勢變遷，分別成為特務警察和被刑求者的故事。

在荒謬嘲諷中批評時事的〈Algo Está Pasando〉（英譯Something Is Happening），以類似2 Live Crew、Run-DMC的Swing Beat風格，成為了智利嘻哈史上被廣泛認證的第一首饒舌歌。在往後對於皮諾切政權的反動遊行當中，這首歌也意外廣為流傳，其中的歌詞更成為示威者的遊行口號之一。

事實上，這首歌是在1988年問世。隔年皮諾切政權便在同年的公投中被否決連任。（詳情可看電影《NO》）。對於De Kiruza和一眾嘻哈愛好者而言，這也許是一首當時沒人嘗試的Funky Rap，但是他們從未想過自己的音樂能有如此渲染力。創造新的文化風潮甚至是改變一個國家。

也正如Claudio Flores在紀錄片末端所說的“Keep dreams alive.”只要能持續想像，持續做夢，音樂將會帶我們到前所未見的世界去。

關於作者

Ku Da Yeast