認識新晉 Moto2 冠軍Pedro Acosta的六件事

Pedro Acosta 頭戴 Moto2 桂冠，正在向頂級類組邁進。 毫無疑問，這位來自西班牙地中海海岸線的車手已經贏得了大賽的機會。 進入世界冠軍生涯僅三年，他就已經拿 下兩座冠軍。 2021 年，年僅 19 歲的他贏得了 Moto3 冠軍。兩年後，他憑藉 7 場比賽的勝利以及迄今為止在 18 場比賽中總共 14 次登上領獎台的成績，提前奪得了 Moto2 的世冠寶座。

Acosta 毫不拖延地展現了進入 MotoGP™ 所需的天赋和能力。自從 2020 年贏得 Red Bull MotoGP 新秀杯以來，他憑藉 GasGas Factory Racing Tech3 躍升進入 2024 年頂級賽事的殿堂。

Impossible to ignore © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Acosta 是賽道上令人敬畏的對手，但也是許多車手的親密朋友。 我們不要忘記他還只是個青少年！ 這位西班牙人尚未失去那種富有感染力的熱情，這種熱情幫助他建立了聲譽，並以其無畏的賽車風格。 以下詳細介紹了Acosta 在賽道內外的獨特性格。

01 他不忘自己來自何處

Another finish line © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

他是西班牙穆爾西亞地區馬薩龍漁民的兒子，他的頭盔設計融入了父親船上的鯊魚圖案。 「當我開始工作時，我父親給我做了一個標誌，這就是我穿的標誌。 他還給我取了一個名字，並印在我的西裝上。 有人說它很難看……但我六歲時爸爸為我做了它。 那你想讓我做什麼？ 現在改嗎？ 不，它仍然會在那裡，無論它漂亮與否。”

02 他從一開始就在奮戰

Always ready to battle © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

年僅 14 歲就需要數十萬歐元的贊助才能參加比賽的工薪階層車手很少能繼續取得成功，但Acosta因缺乏經濟特權而產生的職業道德也許是他最大的優勢。以他的騎行能力。 「我不認為這是天賦，因為我認識一些根本不訓練卻跑得很快的車手」他說。 「我認為我在某些方面可以更快，或者說我可以比其他車手更輕鬆地做到這一點。我可以從一開始就輕鬆地晚點再煞車，我也可以在起步後不久充分利用輪胎在彎角裡盡我所能並發揮作用。」

03 他願意走出自己的舒適圈

The helmet of a world champion © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Acosta總是願意走出自己的舒適圈，他在「做我不想做的事情」中找到了自己的力量。 他解釋說：「如果下雨，如果刮風，如果我不想騎車，我就會去騎車。或者一些愚蠢的事情，比如冬天洗冷水澡。所有這些最終都會讓你變得更堅強，因為你的身心不想這麼做，但你反而必須這麼做。一切只為自己好。」

04 Conor McGregor和Ilia Topuria 是他的榜樣

Unbeatable on the corners © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

儘管Acosta已經贏得兩次世界冠軍，但他意識到世界上最好運動員都擁有天賦和自信的完美結合。 這種混合體在 Conor McGregor 和 Ilia Topuria等終極格鬥冠軍賽（ UFC ）明星身上都能看到，Acosta喜歡觀看這兩人的比賽。 “目前我的心態還沒能達到他們的水平，但每一年我都在變得更好，準備得更充分，也更專注。我更知道正確時機和適當情境下集中注意力的重要性。”

05 他懂得腳踏實地

Sometimes you just have to put your foot down © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Acosta是 Moto3 級別第二年輕的世界冠軍，距離最年輕的世界冠軍只差一天。 2022 年，他從八屆世界冠軍Marc Márquez手中奪走了冠軍頭銜，成為 Moto2 比賽中最年輕的獲勝者。 這麼快就取得如此大的成功，你可能會失去理智。 然而，Acosta的傾向是對自己負責並專注於手邊的任務。 「如果我想在這個圍場裡做出偉大的事情，我就不能離開。因為我會迷失......我感覺被困在某種壓力裡」他說。 “沒有人打擾我……每個人都互相認識，我不重要，只是一個平凡人。”

06 六項經典事蹟

Something special in India © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Acosta參加世界錦標賽才三年，但在世界各地賽道上已經留下了一生的回憶。計拿下兩次世界冠軍、16 場比賽勝利和 28 次登上頒獎台。 以下是Acosta迄今為止最難忘的六天精采事蹟…

2021 年杜哈大獎賽: 他在Moto3 的第二場比賽，自維修站發車衝線取得勝利

2021 年阿爾加維大獎賽: 第一位加冕 Moto3 冠軍的新秀

2022 年義大利大獎賽: 年僅 18 歲零四天的Acosta成為 Moto2 比賽中最年輕的獲勝者，打破了 Marc Márquez 之前創下的紀錄

2023 年美洲大獎賽： Acosta在最後一圈擊敗了他的冠軍對手 Tony Arbolino ，衝線取得光榮的勝利

2023 年印度大獎賽： Acosta自始至終主導印度首屆 Moto2 比賽，充份彰顯自己霸主的地位

2023 年馬來西亞大獎賽: Acosta唯一一場沒有獲勝的比賽，但在賽季還剩兩場比賽的情況下，第二名足以奪得 Moto2 世界冠軍的榮耀