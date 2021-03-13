高空跳傘女傑Amy Chmelecki再創世界新高記錄
美國空中傳奇人物與國際女子跳傘團體，在高空垂直跳傘的精湛表現並創下世界記錄。
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簡介:
2016年11月，Amy Chmelecki 和她的空中跳傘女性團隊，在亞利桑那州沙漠上空6000公尺高度，以優異的表現打破女子垂直跳傘的世界紀錄。
他們必須應付鼻竇不適應、空中踢頭、缺氧和-25ºC低溫的狀況，但這位40歲的女傑卻帶領了65位女性跳傘愛好者，在空中進行一項極艱難的垂直跳傘編隊，並在第16次嘗試後，以優異的表現創下驚人的世界紀錄。
少年時期的野心:
Chmelecki在13歲時就懷著跳傘的願望，但必須等到18歲才能合法實現自己少年的夢想。 她表示：如果你有堅定的毅志，我意識到，某些事情你始終可以懷抱著希望。而且我會朝目標勇往前進。
她前往亞利桑那州跳傘，並很快就鎖定了跳傘運動、翼裝飛行及風洞飛行的生活節奏。
團體的動能：
曾獲得若干國內及世界級的頭銜，Chmelecki以令人驚艷的速度與節奏刷新了世界紀錄。她甚至是2000年代初僅有8位女性首次成功完成垂直跳傘世界紀錄其中的一位。
2016年11月，來自世界各地18個不同國家的女性跳傘愛好者齊聚美國亞利桑那州的埃洛伊(Eloy)，Chmelecki希望進一步提高挑戰性-當時的世界紀錄是全女子編隊計63位。跳傘運動員，例如好朋友跳傘明星Anna Moxnes和Sara Curtis，都在那個時候為她們上了兩天的訓練課程，3天練習跳躍及1天適合的好天氣編隊完成創舉。
每位女孩都像是一塊拼圖，我們必須弄清楚並將她們合在一起的方式
耐心等待終成真:
歷經兩年精心策劃及65位愛好者的共襄盛舉，Chmelecki解釋道：每位女孩都像是一塊拼圖，我們必須弄清楚她們在這個編隊中的位置。
在空中最終完成一個隊形，供評審認可並提交為最新的世界紀錄，這項紀錄終於在最後一個天氣日達成。
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