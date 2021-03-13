高空跳傘女傑Amy Chmelecki再創世界新高記錄

簡介:

他們必須應付鼻竇不適應、空中踢頭、缺氧和-25ºC低溫的狀況，但這位40歲的女傑卻帶領了65位女性跳傘愛好者，在空中進行一項極艱難的垂直跳傘編隊，並在第16次嘗試後，以優異的表現創下驚人的世界紀錄。

65 women jump out of four planes © Alex Aimard/Satori Factory/Red Bull Content Pool

少年時期的野心:

Chmelecki在13歲時就懷著跳傘的願望，但必須等到18歲才能合法實現自己少年的夢想。 她表示：如果你有堅定的毅志，我意識到，某些事情你始終可以懷抱著希望。而且我會朝目標勇往前進。

她前往亞利桑那州跳傘，並很快就鎖定了跳傘運動、翼裝飛行及風洞飛行的生活節奏。

團體的動能：

曾獲得若干國內及世界級的頭銜，Chmelecki以令人驚艷的速度與節奏刷新了世界紀錄。她甚至是2000年代初僅有8位女性首次成功完成垂直跳傘世界紀錄其中的一位。

2016年11月，來自世界各地18個不同國家的女性跳傘愛好者齊聚美國亞利桑那州的埃洛伊(Eloy)，Chmelecki希望進一步提高挑戰性-當時的世界紀錄是全女子編隊計63位。跳傘運動員，例如好朋友跳傘明星Anna Moxnes和Sara Curtis，都在那個時候為她們上了兩天的訓練課程，3天練習跳躍及1天適合的好天氣編隊完成創舉。

耐心等待終成真:

歷經兩年精心策劃及65位愛好者的共襄盛舉，Chmelecki解釋道：每位女孩都像是一塊拼圖，我們必須弄清楚她們在這個編隊中的位置。