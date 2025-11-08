歷史創造者：Andrzej Bargiel從8000米Karakoram峰頂滑下

在7月26日，波蘭滑雪登山者安傑伊・巴吉爾（Andrzej Bargiel）創造了登山史上的一個里程碑，他從喜馬拉雅地區的喀喇崑崙山脈，海拔8,080米的加舍勃魯姆一號（Gasherbrum I）山頂滑下來，成為了第一位從喀喇崑崙山脈8000米峰頂上滑雪下來的人。

僅僅幾天前，Bargiel 成功攀登了8,035米高的加舍勃魯姆二號峰（Gasherbrum II peak），並像他在加舍勃魯姆一號峰（Gasherbrum I peak）一樣，在沒有使用氧氣的情況下，就從山上滑下。這項成就鞏固了 Bargiel 作為世界頂尖冒險家之一的地位，他重新定義了在山上實現可能性的極限。

Andrzej Bargiel, a man on a mission © Bartłomiej Pawlikowski/Red Bull Content Pool

在加舍勃魯姆遠征後，Bargiel很高興能夠安全地返回基地。

他說：「攀上加舍勃魯姆一號峰，及從山頂中滑下比我們上周在加舍勃魯姆二號峰的行動困難。主要是因為有霧，所以我決定在GI山頂下等待更好的狀況令我們能夠登頂。由於大霧、能見度有限，我必須更加專注，要記住滑雪下山的路線。」

Bargiel 對於攀山登頂並不陌生。在2015年，他成為第一位從布羅德峰（Broad Peak － 8,051米）滑下的人，在2018年，他實現了看似不可能的壯舉，從 K2 山峰（8,611米）滑下，而且沒有卸下滑雪板或使用氧氣樽。

Bargiel 攀登 K2 和他用滑雪方式下山的經歷被拍成紀錄片《The Impossible Descent》，有興趣可以觀看以下影片。

1 小時 6 分鐘 超级大片！揭秘挑戰K2滑降的幕後故事 在挑戰兩週年之日，Red Bull重磅推出紀錄片大作《K2: The Impossible Descent》，走進這場挑戰不可能的幕後故事。 挑戰登山滑雪要進行什麼樣的策略準備？ 置身高峰之上會面臨什麼樣的突發狀況？ 神聖的皚皚雪山之下隱藏著怎樣的危險？ 無人機的發展對極限登山滑雪帶來什麼樣的改變？

在6月30日，Bargiel 攀上了加舍勃魯姆一號和加舍勃魯姆二號的喀喇崑崙山脈，遠征到巴基斯坦。Bargiel 攀登Khosar Gang（海拔6,400米）作為對攀登加舍勃魯姆峰前的預備和適應後，他和支援團隊，包括兩位來自波蘭的同伴Janusz Gołąb和Maciej Sulima，一起決定先攀登加舍勃魯姆二號峰。

在攀登加舍勃魯姆二號的旅程中，Bargiel 於7月19日到達山頂並完成了滑雪下降。

On the way up Gasherbrum II © Bartłomiej Pawlikowski/Red Bull Content Pool The ski descent down from Gasherbrum II © Bartłomiej Pawlikowski/Red Bull Content Pool

由於天氣影響，要一口氣穿越兩座山峰變得不可行，因此團隊於7月25日清晨出發，開始攀登加舍勃魯姆一號。Bargiel 在當地時間7月26日凌晨4:15抵達加舍勃魯姆一號的山頂，然後滑雪下降，幾小時後成功安全地抵達基地營。

喀喇崑崙山脈橫跨巴基斯坦、印度和中國三國的邊界，是全球最高山峰集中的地區，也擁有極地區域以外最大的冰川。